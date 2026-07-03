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La réussite d’un déploiement BYOC dépend de quotas de service AWS suffisants (anciennement appelés limites de service) dans votre compte AWS. AWS applique à la plupart des services des quotas par région définis par défaut. Bon nombre de ces valeurs par défaut sont inférieures à ce qu’exige un déploiement BYOC en production, en particulier dans les comptes AWS récemment créés ou peu utilisés. Cette page fournit une liste de contrôle des quotas avant le déploiement. Veuillez surveiller votre utilisation et travailler directement avec le fournisseur de services cloud pour demander des augmentations de quota.

Liste de contrôle des quotas avant déploiement

Avant de commencer l’onboarding BYOC, vérifiez les quotas suivants dans la région AWS où vous prévoyez de déployer. Les quotas s’appliquent par région et par compte.

Quotas requises

Quotas à vérifier pour déterminer si des fonctionnalités optionnelles sont activées

Dernière modification le 3 juillet 2026