Quotas de service AWS à vérifier avant l’onboarding BYOC, comment demander des augmentations et ce qu’il faut surveiller à mesure que les services montent en charge

Gestion des quotas et des limites de service AWS

La réussite d’un déploiement BYOC dépend de quotas de service AWS suffisants (anciennement appelés limites de service) dans votre compte AWS. AWS applique à la plupart des services des quotas par région définis par défaut. Bon nombre de ces valeurs par défaut sont inférieures à ce qu’exige un déploiement BYOC en production, en particulier dans les comptes AWS récemment créés ou peu utilisés.

Cette page fournit une liste de contrôle des quotas avant le déploiement. Veuillez surveiller votre utilisation et travailler directement avec le fournisseur de services cloud pour demander des augmentations de quota.

​ Liste de contrôle des quotas avant déploiement

Avant de commencer l’onboarding BYOC, vérifiez les quotas suivants dans la région AWS où vous prévoyez de déployer. Les quotas s’appliquent par région et par compte.

​ Quotas requises

Service Nom du quota Exigence BYOC Valeur par défaut Action EC2 Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) instances ≥ nombre maximal de vCPU de votre palier de service × 1,5 (marge de capacité pour l’autoscaling et les mises à niveau MBB) + 100 cœurs de CPU pour les charges de travail système et Keeper Souvent 32–256 vCPU sur les nouveaux comptes Demandez une augmentation afin de satisfaire à l’exigence BYOC EC2 (VPC) VPCs per région ≥ 1 (BYOC crée 1 VPC dédié) 5 Vérifiez la disponibilité EC2 (VPC) Elastic IPs per région ≥ 3 (une par AZ pour la NAT gateway) 5 Vérifiez la disponibilité. Demandez une augmentation si vous exécutez plusieurs déploiements BYOC dans la même région. EC2 (VPC) NAT Gateways per AZ ≥ 1 5 Vérifiez la disponibilité EC2 (VPC) Internet Gateways per région ≥ 1 5 Vérifiez la disponibilité EC2 (VPC) Subnets per VPC ≥ 6 (3 publics + 3 privés) 200 Aucune action EC2 (VPC) Security groups per VPC ≥ 10 2 500 Aucune action EKS Clusters per région ≥ 1 100 Aucune action EKS Managed node groups per cluster ≥ 4 30 Aucune action EKS Nodes per managed node group ≥ nombre maximal de nœuds pour votre palier de service 450 Aucune action S3 Buckets per account ≥ 4 (données, sauvegarde, facturation, monitoring) 100 (augmentations prises en charge jusqu’à 1 000) Vérifiez la marge disponible pour les autres charges de travail EBS Storage for General Purpose SSD (gp3) ≥ volume maximal des logs ClickHouse + volume OS × nombre de nœuds 50 TiB Vérifiez la disponibilité Elastic Load Balancing Network Load Balancers per région ≥ 1 par service ClickHouse 50 Vérifiez la disponibilité CloudWatch Logs Log groups per région ≥ 5 1 000 000 Aucune action

​ Quotas à vérifier pour déterminer si des fonctionnalités optionnelles sont activées

Fonctionnalité activée Service Quota AWS PrivateLink EC2 (VPC) Services de VPC endpoint par région (20 par défaut) — demandez une augmentation pour chaque service activé avec PrivateLink simultanément. VPC Peering EC2 (VPC) Connexions de peering VPC actives par VPC (50 par défaut).

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