|EC2
|Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) instances
|≥ nombre maximal de vCPU de votre palier de service × 1,5 (marge de capacité pour l’autoscaling et les mises à niveau MBB) + 100 cœurs de CPU pour les charges de travail système et Keeper
|Souvent 32–256 vCPU sur les nouveaux comptes
|Demandez une augmentation afin de satisfaire à l’exigence BYOC
|EC2 (VPC)
|VPCs per région
|≥ 1 (BYOC crée 1 VPC dédié)
|5
|Vérifiez la disponibilité
|EC2 (VPC)
|Elastic IPs per région
|≥ 3 (une par AZ pour la NAT gateway)
|5
|Vérifiez la disponibilité. Demandez une augmentation si vous exécutez plusieurs déploiements BYOC dans la même région.
|EC2 (VPC)
|NAT Gateways per AZ
|≥ 1
|5
|Vérifiez la disponibilité
|EC2 (VPC)
|Internet Gateways per région
|≥ 1
|5
|Vérifiez la disponibilité
|EC2 (VPC)
|Subnets per VPC
|≥ 6 (3 publics + 3 privés)
|200
|Aucune action
|EC2 (VPC)
|Security groups per VPC
|≥ 10
|2 500
|Aucune action
|EKS
|Clusters per région
|≥ 1
|100
|Aucune action
|EKS
|Managed node groups per cluster
|≥ 4
|30
|Aucune action
|EKS
|Nodes per managed node group
|≥ nombre maximal de nœuds pour votre palier de service
|450
|Aucune action
|S3
|Buckets per account
|≥ 4 (données, sauvegarde, facturation, monitoring)
|100 (augmentations prises en charge jusqu’à 1 000)
|Vérifiez la marge disponible pour les autres charges de travail
|EBS
|Storage for General Purpose SSD (gp3)
|≥ volume maximal des logs ClickHouse + volume OS × nombre de nœuds
|50 TiB
|Vérifiez la disponibilité
|Elastic Load Balancing
|Network Load Balancers per région
|≥ 1 par service ClickHouse
|50
|Vérifiez la disponibilité
|CloudWatch Logs
|Log groups per région
|≥ 5
|1 000 000
|Aucune action