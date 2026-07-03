Comment les frais ClickHouse Cloud et les frais d’infrastructure AWS se combinent pour former le coût total de possession d’un déploiement BYOC

Un déploiement BYOC de ClickHouse génère deux factures distinctes :

Frais ClickHouse Cloud — facturés par ClickHouse pour vos services ClickHouse, en fonction de l’allocation totale de mémoire. Frais d’infrastructure AWS — facturés directement par AWS à votre compte AWS pour chaque ressource que le déploiement BYOC y provisionne.

Cette page décrit comment chacun de ces coûts est calculé et comment ils se combinent pour former le coût total de possession (TCO).

​ Frais ClickHouse Cloud

Les frais ClickHouse Cloud dépendent de l’allocation totale de mémoire. Contactez l’équipe pour savoir comment cela s’applique à votre configuration.

​ Frais d’infrastructure AWS

AWS facture directement votre compte pour chaque ressource provisionnée dans le cadre du BYOC. ClickHouse n’applique aucune majoration et ne revend pas de capacité AWS. Consultez Services AWS facturables pour l’inventaire complet des services obligatoires et optionnels.

Les principaux postes de coût, généralement classés par ordre décroissant de contribution à une facture BYOC, sont les suivants :

Amazon EC2 — instances worker sur lesquelles reposent les groupes de nœuds gérés EKS. Les familles Graviton standard (par exemple, m7g ) sont utilisées par défaut. La famille et le nombre varient en fonction de la mémoire allouée à votre service et de l’autoscaling du groupe de nœuds. Amazon S3 — stockage des données des tables ClickHouse et des sauvegardes dans vos buckets. Facturé par Go-mois, avec en plus des frais par requête et de transfert inter-région. Amazon EBS — volumes gp3 attachés aux nœuds worker pour l’OS, les images de conteneur et les logs ClickHouse. NAT Gateway et transfert de données inter-AZ — trafic sortant depuis les sous-réseaux privés, ainsi que trafic entre zones de disponibilité (les déploiements multi-AZ répliquent les données entre AZ). Amazon EKS — frais fixes du plan de contrôle par heure de cluster. Elastic Load Balancing (NLB) — facturation par LCU-heure pour le trafic entrant des clients. CloudWatch Logs, Route 53, KMS, endpoints VPC — représentent généralement une faible part de la facture totale, mais varient selon la charge de travail.

Pour consulter les tarifs AWS en vigueur, reportez-vous aux pages de tarification par service sur aws.amazon.com

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