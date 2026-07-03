Y aura-t-il un surcoût en ressources ? Quelles ressources sont nécessaires pour exécuter des services autres que des instances ClickHouse ?

Outre les instances ClickHouse (ClickHouse servers et ClickHouse Keeper), nous exécutons des services tels que clickhouse-operator , aws-cluster-autoscaler , Istio, etc., ainsi que notre stack de monitoring.

Actuellement, nous disposons de trois nœuds m5.xlarge (un par AZ) dans un groupe de nœuds dédié pour exécuter ces workloads.