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FAQ

Calcul

Oui. L’infrastructure n’a besoin d’être provisionnée qu’une seule fois pour chaque combinaison de compte AWS et de région.
BYOC prend en charge le même ensemble de régions que ClickHouse Cloud.
Outre les instances ClickHouse (ClickHouse servers et ClickHouse Keeper), nous exécutons des services tels que clickhouse-operator, aws-cluster-autoscaler, Istio, etc., ainsi que notre stack de monitoring.Actuellement, nous disposons de trois nœuds m5.xlarge (un par AZ) dans un groupe de nœuds dédié pour exécuter ces workloads.

Réseau et sécurité

Ce n’est actuellement pas possible.
Oui. La mise en place d’un mécanisme contrôlé par le client, permettant aux clients d’approuver l’accès des ingénieurs au cluster, figure sur notre feuille de route. À l’heure actuelle, les ingénieurs doivent passer par notre procédure interne d’escalade pour obtenir un accès juste-à-temps au cluster. Cet accès est consigné et audité par notre équipe de sécurité.
Par défaut, nous utilisons 10.0.0.0/16 pour le VPC BYOC. Nous recommandons de réserver au moins un /22 pour une éventuelle montée en charge future, mais si vous préférez limiter la taille, il est possible d’utiliser un /23 s’il est probable que vous soyez limité à 30 pods serveur.
Contactez le support pour planifier des fenêtres de maintenance. Prévoyez au minimum un rythme de mises à jour hebdomadaire.

SLA de disponibilité

Non, puisque le plan de données est hébergé dans l’environnement cloud du client, la disponibilité du service dépend de ressources qui échappent au contrôle de ClickHouse. Par conséquent, ClickHouse ne propose pas de SLA formel de disponibilité pour les déploiements BYOC. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter support@clickhouse.com.
Dernière modification le 3 juillet 2026