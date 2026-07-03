FAQ
Calcul
Puis-je créer plusieurs services dans ce même cluster EKS ?
Puis-je créer plusieurs services dans ce même cluster EKS ?
Quelles régions sont prises en charge pour BYOC ?
Quelles régions sont prises en charge pour BYOC ?
Y aura-t-il un surcoût en ressources ? Quelles ressources sont nécessaires pour exécuter des services autres que des instances ClickHouse ?
Y aura-t-il un surcoût en ressources ? Quelles ressources sont nécessaires pour exécuter des services autres que des instances ClickHouse ?
clickhouse-operator,
aws-cluster-autoscaler, Istio, etc., ainsi que notre stack de monitoring.Actuellement, nous disposons de trois nœuds m5.xlarge (un par AZ) dans un groupe de nœuds dédié pour exécuter ces workloads.
Réseau et sécurité
Pouvons-nous révoquer les autorisations définies pendant l'installation une fois celle-ci terminée ?
Pouvons-nous révoquer les autorisations définies pendant l'installation une fois celle-ci terminée ?
Avez-vous envisagé de futurs mécanismes de sécurité permettant aux ingénieurs ClickHouse d'accéder à l'infrastructure des clients pour le dépannage ?
Avez-vous envisagé de futurs mécanismes de sécurité permettant aux ingénieurs ClickHouse d'accéder à l'infrastructure des clients pour le dépannage ?
Quelle est la taille de la plage d'adresses IP du VPC créée ?
Quelle est la taille de la plage d'adresses IP du VPC créée ?
10.0.0.0/16 pour le VPC BYOC. Nous recommandons de réserver au moins un /22 pour une éventuelle montée en charge future,
mais si vous préférez limiter la taille, il est possible d’utiliser un /23 s’il est probable que vous soyez limité
à 30 pods serveur.
Puis-je choisir la fréquence de maintenance ?
Puis-je choisir la fréquence de maintenance ?
SLA de disponibilité
ClickHouse propose-t-il un SLA de disponibilité pour BYOC ?
ClickHouse propose-t-il un SLA de disponibilité pour BYOC ?