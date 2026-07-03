FAQ
Capacité de calcul
Puis-je créer plusieurs services dans ce même cluster EKS ?
Puis-je créer plusieurs services dans ce même cluster EKS ?
Quelles régions prenez-vous en charge pour le BYOC ?
Quelles régions prenez-vous en charge pour le BYOC ?
Y aura-t-il une surcharge de ressources ? Quelles ressources sont nécessaires pour exécuter des services autres que les instances ClickHouse ?
Y aura-t-il une surcharge de ressources ? Quelles ressources sont nécessaires pour exécuter des services autres que les instances ClickHouse ?
clickhouse-operator,
aws-cluster-autoscaler, Istio et la stack de supervision.La consommation de ressources de ces composants partagés est relativement stable et n’augmente pas de façon linéaire avec le nombre ou la taille de vos services ClickHouse. À titre indicatif, sur AWS, nous utilisons généralement un groupe de nœuds dédié d’environ quatre instances EC2
4xlarge pour exécuter ces charges de travail.
Réseau et sécurité
Pouvons-nous révoquer les autorisations configurées pendant l'installation une fois la configuration terminée ?
Pouvons-nous révoquer les autorisations configurées pendant l'installation une fois la configuration terminée ?
Avez-vous envisagé de futurs contrôles de sécurité permettant aux ingénieurs ClickHouse d'accéder à l'infrastructure client pour le dépannage ?
Avez-vous envisagé de futurs contrôles de sécurité permettant aux ingénieurs ClickHouse d'accéder à l'infrastructure client pour le dépannage ?
Quelle est la taille de la plage d'adresses IP du VPC créé ?
Quelle est la taille de la plage d'adresses IP du VPC créé ?
10.0.0.0/16 pour le VPC BYOC. Nous recommandons de réserver au moins un /22 pour d’éventuels besoins futurs de mise à l’échelle,
mais si vous préférez en limiter la taille, il est possible d’utiliser un /23 s’il est probable que vous soyez limité
à 30 pods de serveur.
Puis-je décider de la fréquence de maintenance ?
Puis-je décider de la fréquence de maintenance ?
Comment fonctionne la communication réseau entre le VPC BYOC et S3 ?
Comment fonctionne la communication réseau entre le VPC BYOC et S3 ?
Quels ports sont utilisés pour la communication interne du cluster ClickHouse ?
Quels ports sont utilisés pour la communication interne du cluster ClickHouse ?
- le protocole natif ClickHouse sur le port 9000
- HTTP/HTTPS sur les ports 8123/8443
- la communication interserveur sur le port 9009 pour la réplication et les requêtes distribuées
SLA de disponibilité
ClickHouse propose-t-il un SLA de disponibilité pour BYOC ?
ClickHouse propose-t-il un SLA de disponibilité pour BYOC ?