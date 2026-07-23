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Dans cette section de la documentation, vous pouvez en savoir plus sur les nombreuses intégrations de clients par langage proposées par ClickHouse.

JavaScript

Connectez des applications Node.js, des applications web, Cloudflare Workers et Deno à ClickHouse avec le client JS officiel.

Python

Driver Python natif avec prise en charge complète des types, intégration pandas/Arrow et API synchrone et asynchrone.

Go

Driver Native et HTTP haute performance avec compatibilité database/sql et Batch inserts en mode orienté colonnes.

Java

Java client, JDBC driver, R2DBC driver et guide sur la gestion des dates et heures pour connecter des applications JVM à ClickHouse.

C#

Driver C# compatible ADO.NET pour connecter des projets .NET à ClickHouse.

Rust

Crate Rust asynchrone avec transport HTTP, compression et connection pooling.

C++

clickhouse-cpp — bibliothèque client C++ rapide et type-safe avec intégration facultative au framework userver.

C

La bibliothèque client C native pour connecter des applications C à ClickHouse.

Third-party clients

Bibliothèques client maintenues par la communauté pour les langages et runtimes non couverts ci-dessus.
Dernière modification le 23 juillet 2026