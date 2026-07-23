JavaScript
Connectez des applications Node.js, des applications web, Cloudflare Workers et Deno à ClickHouse avec le client JS officiel.
Python
Driver Python natif avec prise en charge complète des types, intégration pandas/Arrow et API synchrone et asynchrone.
Go
Driver Native et HTTP haute performance avec compatibilité
database/sql et Batch inserts en mode orienté colonnes.
Java
Java client, JDBC driver, R2DBC driver et guide sur la gestion des dates et heures pour connecter des applications JVM à ClickHouse.
C#
Driver C# compatible ADO.NET pour connecter des projets .NET à ClickHouse.
Rust
Crate Rust asynchrone avec transport HTTP, compression et connection pooling.
C++
clickhouse-cpp — bibliothèque client C++ rapide et type-safe avec intégration facultative au framework userver.
C
La bibliothèque client C native pour connecter des applications C à ClickHouse.
Third-party clients
Bibliothèques client maintenues par la communauté pour les langages et runtimes non couverts ci-dessus.