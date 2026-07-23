Jeu de données contenant 1,3 million d’enregistrements de données historiques sur les menus d’hôtels, de restaurants et de cafés, avec les plats et leurs prix.

Jeu de données « What's on the Menu? » de la New York Public Library

Ce jeu de données a été créé par la New York Public Library. Il contient des données historiques sur les menus d’hôtels, de restaurants et de cafés, avec les plats et leurs prix.

Source : https://www.nypl.org/research/support/whats-on-the-menu Les données sont dans le domaine public.

Ces données proviennent des archives de la bibliothèque et peuvent être incomplètes, ce qui les rend difficiles à exploiter pour une analyse statistique. Néanmoins, elles sont aussi très appétissantes. Le volume n’est que de 1,3 million d’enregistrements sur les plats figurant dans les menus : c’est très peu de données pour ClickHouse, mais cela reste un bon exemple.

​ Télécharger le jeu de données

Exécutez la commande :

wget https://s3.amazonaws.com/menusdata.nypl.org/gzips/2021_08_01_07_01_17_data.tgz # Option: Validate the checksum md5sum 2021_08_01_07_01_17_data.tgz # Checksum should be equal to: db6126724de939a5481e3160a2d67d15

Remplacez le lien par le lien mis à jour disponible sur https://www.nypl.org/research/support/whats-on-the-menu , si nécessaire. La taille du téléchargement est d’environ 35 Mo.

​ Décompresser le jeu de données

tar xvf 2021_08_01_07_01_17_data.tgz

La taille non compressée est d’environ 150 Mo.

Les données sont normalisées et se répartissent en quatre tables :

Menu — Informations sur les menus : le nom du restaurant, la date à laquelle le menu a été observé, etc.

— Informations sur les menus : le nom du restaurant, la date à laquelle le menu a été observé, etc. Dish — Informations sur les plats : le nom du plat ainsi que certaines caractéristiques.

— Informations sur les plats : le nom du plat ainsi que certaines caractéristiques. MenuPage — Informations sur les pages des menus, car chaque page appartient à un menu.

— Informations sur les pages des menus, car chaque page appartient à un menu. MenuItem — Un élément du menu : un plat avec son prix sur une page de menu donnée, avec des liens vers le plat et la page de menu.

​ Créer les tables

Nous utilisons le type de données Decimal pour stocker les prix.

CREATE TABLE dish ( id UInt32, name String, description String, menus_appeared UInt32, times_appeared Int32, first_appeared UInt16, last_appeared UInt16, lowest_price Decimal64( 3 ), highest_price Decimal64( 3 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE menu ( id UInt32, name String, sponsor String, event String, venue String, place String, physical_description String, occasion String, notes String, call_number String, keywords String, language String, date String, location String, location_type String, currency String, currency_symbol String, status String, page_count UInt16, dish_count UInt16 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE menu_page ( id UInt32, menu_id UInt32, page_number UInt16, image_id String, full_height UInt16, full_width UInt16, uuid UUID ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE menu_item ( id UInt32, menu_page_id UInt32, price Decimal64( 3 ), high_price Decimal64( 3 ), dish_id UInt32, created_at DateTime , updated_at DateTime , xpos Float64, ypos Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

​ Importer les données

Pour importer des données dans ClickHouse, exécutez :

clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO dish FORMAT CSVWithNames" < Dish.csv clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO menu FORMAT CSVWithNames" < Menu.csv clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO menu_page FORMAT CSVWithNames" < MenuPage.csv clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --date_time_input_format best_effort --query "INSERT INTO menu_item FORMAT CSVWithNames" < MenuItem.csv

Nous utilisons le format CSVWithNames , car les données sont représentées en CSV avec un en-tête.

Nous désactivons format_csv_allow_single_quotes , car seuls les guillemets doubles sont utilisés pour les champs de données, et les guillemets simples peuvent apparaître dans les valeurs sans perturber l’analyseur CSV.

\N , ce qui peut les faire confondre avec \ dans les données. Nous désactivons input_format_null_as_default , car nos données ne contiennent pas de NULL . Sinon, ClickHouse essaiera d’analyser les séquences, ce qui peut les faire confondre avecdans les données.

Le paramètre date_time_input_format best_effort permet d’analyser des champs DateTime dans une grande variété de formats. Par exemple, un format ISO-8601 sans secondes comme ‘2000-01-01 01:02’ sera reconnu. Sans ce paramètre, seul le format DateTime fixe est accepté.

​ Dénormaliser les données

JOIN à chaque fois. C’est ce qu’on appelle des données « dénormalisées ». Les données sont réparties dans plusieurs tables sous une forme normalisée . Cela signifie que vous devez effectuer un JOIN si vous voulez, par exemple, interroger les noms des plats à partir des éléments du menu. Pour les tâches analytiques courantes, il est bien plus efficace de travailler avec des données pré-JOINées afin d’éviter d’exécuter unà chaque fois. C’est ce qu’on appelle des données « dénormalisées ».

Nous allons créer une table menu_item_denorm qui contiendra toutes les données JOINées :

CREATE TABLE menu_item_denorm ENGINE = MergeTree ORDER BY (dish_name, created_at) AS SELECT price, high_price, created_at, updated_at, xpos, ypos, dish . id AS dish_id, dish . name AS dish_name, dish . description AS dish_description, dish . menus_appeared AS dish_menus_appeared, dish . times_appeared AS dish_times_appeared, dish . first_appeared AS dish_first_appeared, dish . last_appeared AS dish_last_appeared, dish . lowest_price AS dish_lowest_price, dish . highest_price AS dish_highest_price, menu . id AS menu_id, menu . name AS menu_name, menu . sponsor AS menu_sponsor, menu . event AS menu_event, menu . venue AS menu_venue, menu . place AS menu_place, menu . physical_description AS menu_physical_description, menu . occasion AS menu_occasion, menu . notes AS menu_notes, menu . call_number AS menu_call_number, menu . keywords AS menu_keywords, menu . language AS menu_language, menu . date AS menu_date, menu . location AS menu_location, menu . location_type AS menu_location_type, menu . currency AS menu_currency, menu . currency_symbol AS menu_currency_symbol, menu . status AS menu_status, menu . page_count AS menu_page_count, menu . dish_count AS menu_dish_count FROM menu_item JOIN dish ON menu_item . dish_id = dish . id JOIN menu_page ON menu_item . menu_page_id = menu_page . id JOIN menu ON menu_page . menu_id = menu . id ;

Query SELECT count () FROM menu_item_denorm;

Response ┌─count()─┐ │ 1329175 │ └─────────┘

​ Exécuter quelques requêtes

​ Prix moyens historiques des plats

Query SELECT round (toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}' )), - 1 ) AS d, count (), round ( avg (price), 2 ), bar( avg (price), 0 , 100 , 100 ) FROM menu_item_denorm WHERE (menu_currency = 'Dollars' ) AND (d > 0 ) AND (d < 2022 ) GROUP BY d ORDER BY d ASC ;

Response ┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 100, 100)─┐ │ 1850 │ 618 │ 1.5 │ █▍ │ │ 1860 │ 1634 │ 1.29 │ █▎ │ │ 1870 │ 2215 │ 1.36 │ █▎ │ │ 1880 │ 3909 │ 1.01 │ █ │ │ 1890 │ 8837 │ 1.4 │ █▍ │ │ 1900 │ 176292 │ 0.68 │ ▋ │ │ 1910 │ 212196 │ 0.88 │ ▊ │ │ 1920 │ 179590 │ 0.74 │ ▋ │ │ 1930 │ 73707 │ 0.6 │ ▌ │ │ 1940 │ 58795 │ 0.57 │ ▌ │ │ 1950 │ 41407 │ 0.95 │ ▊ │ │ 1960 │ 51179 │ 1.32 │ █▎ │ │ 1970 │ 12914 │ 1.86 │ █▋ │ │ 1980 │ 7268 │ 4.35 │ ████▎ │ │ 1990 │ 11055 │ 6.03 │ ██████ │ │ 2000 │ 2467 │ 11.85 │ ███████████▋ │ │ 2010 │ 597 │ 25.66 │ █████████████████████████▋ │ └──────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

À prendre avec des pincettes.

​ Prix des burgers

Query SELECT round (toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}' )), - 1 ) AS d, count (), round ( avg (price), 2 ), bar( avg (price), 0 , 50 , 100 ) FROM menu_item_denorm WHERE (menu_currency = 'Dollars' ) AND (d > 0 ) AND (d < 2022 ) AND (dish_name ILIKE '%burger%' ) GROUP BY d ORDER BY d ASC ;

Response ┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)───────────┐ │ 1880 │ 2 │ 0.42 │ ▋ │ │ 1890 │ 7 │ 0.85 │ █▋ │ │ 1900 │ 399 │ 0.49 │ ▊ │ │ 1910 │ 589 │ 0.68 │ █▎ │ │ 1920 │ 280 │ 0.56 │ █ │ │ 1930 │ 74 │ 0.42 │ ▋ │ │ 1940 │ 119 │ 0.59 │ █▏ │ │ 1950 │ 134 │ 1.09 │ ██▏ │ │ 1960 │ 272 │ 0.92 │ █▋ │ │ 1970 │ 108 │ 1.18 │ ██▎ │ │ 1980 │ 88 │ 2.82 │ █████▋ │ │ 1990 │ 184 │ 3.68 │ ███████▎ │ │ 2000 │ 21 │ 7.14 │ ██████████████▎ │ │ 2010 │ 6 │ 18.42 │ ████████████████████████████████████▋ │ └──────┴─────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Query SELECT round (toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}' )), - 1 ) AS d, count (), round ( avg (price), 2 ), bar( avg (price), 0 , 50 , 100 ) FROM menu_item_denorm WHERE (menu_currency IN ( 'Dollars' , '' )) AND (d > 0 ) AND (d < 2022 ) AND (dish_name ILIKE '%vodka%' ) GROUP BY d ORDER BY d ASC ;

Response ┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)─┐ │ 1910 │ 2 │ 0 │ │ │ 1920 │ 1 │ 0.3 │ ▌ │ │ 1940 │ 21 │ 0.42 │ ▋ │ │ 1950 │ 14 │ 0.59 │ █▏ │ │ 1960 │ 113 │ 2.17 │ ████▎ │ │ 1970 │ 37 │ 0.68 │ █▎ │ │ 1980 │ 19 │ 2.55 │ █████ │ │ 1990 │ 86 │ 3.6 │ ███████▏ │ │ 2000 │ 2 │ 3.98 │ ███████▊ │ └──────┴─────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘

Pour obtenir de la vodka, nous devons écrire ILIKE '%vodka%' , et cela ne passe clairement pas inaperçu.

Affichons les prix du caviar. Affichons aussi le nom de n’importe quel plat contenant du caviar.

Query SELECT round (toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}' )), - 1 ) AS d, count (), round ( avg (price), 2 ), bar( avg (price), 0 , 50 , 100 ), any(dish_name) FROM menu_item_denorm WHERE (menu_currency IN ( 'Dollars' , '' )) AND (d > 0 ) AND (d < 2022 ) AND (dish_name ILIKE '%caviar%' ) GROUP BY d ORDER BY d ASC ;

Response ┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)──────┬─any(dish_name)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1090 │ 1 │ 0 │ │ Caviar │ │ 1880 │ 3 │ 0 │ │ Caviar │ │ 1890 │ 39 │ 0.59 │ █▏ │ Butter and caviar │ │ 1900 │ 1014 │ 0.34 │ ▋ │ Anchovy Caviar on Toast │ │ 1910 │ 1588 │ 1.35 │ ██▋ │ 1/1 Brötchen Caviar │ │ 1920 │ 927 │ 1.37 │ ██▋ │ ASTRAKAN CAVIAR │ │ 1930 │ 289 │ 1.91 │ ███▋ │ Astrachan caviar │ │ 1940 │ 201 │ 0.83 │ █▋ │ (SPECIAL) Domestic Caviar Sandwich │ │ 1950 │ 81 │ 2.27 │ ████▌ │ Beluga Caviar │ │ 1960 │ 126 │ 2.21 │ ████▍ │ Beluga Caviar │ │ 1970 │ 105 │ 0.95 │ █▊ │ BELUGA MALOSSOL CAVIAR AMERICAN DRESSING │ │ 1980 │ 12 │ 7.22 │ ██████████████▍ │ Authentic Iranian Beluga Caviar the world's finest black caviar presented in ice garni and a sampling of chilled 100° Russian vodka │ │ 1990 │ 74 │ 14.42 │ ████████████████████████████▋ │ Avocado Salad, Fresh cut avocado with caviare │ │ 2000 │ 3 │ 7.82 │ ███████████████▋ │ Aufgeschlagenes Kartoffelsueppchen mit Forellencaviar │ │ 2010 │ 6 │ 15.58 │ ███████████████████████████████▏ │ "OYSTERS AND PEARLS" "Sabayon" of Pearl Tapioca with Island Creek Oysters and Russian Sevruga Caviar │ └──────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Au moins, ils ont du caviar et de la vodka. Très bien.

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