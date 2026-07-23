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Ce jeu de données a été créé par la New York Public Library. Il contient des données historiques sur les menus d’hôtels, de restaurants et de cafés, avec les plats et leurs prix. Source : https://www.nypl.org/research/support/whats-on-the-menu Les données sont dans le domaine public. Ces données proviennent des archives de la bibliothèque et peuvent être incomplètes, ce qui les rend difficiles à exploiter pour une analyse statistique. Néanmoins, elles sont aussi très appétissantes. Le volume n’est que de 1,3 million d’enregistrements sur les plats figurant dans les menus : c’est très peu de données pour ClickHouse, mais cela reste un bon exemple.

Télécharger le jeu de données

Exécutez la commande :
Remplacez le lien par le lien mis à jour disponible sur https://www.nypl.org/research/support/whats-on-the-menu, si nécessaire. La taille du téléchargement est d’environ 35 Mo.

Décompresser le jeu de données

La taille non compressée est d’environ 150 Mo. Les données sont normalisées et se répartissent en quatre tables :
  • Menu — Informations sur les menus : le nom du restaurant, la date à laquelle le menu a été observé, etc.
  • Dish — Informations sur les plats : le nom du plat ainsi que certaines caractéristiques.
  • MenuPage — Informations sur les pages des menus, car chaque page appartient à un menu.
  • MenuItem — Un élément du menu : un plat avec son prix sur une page de menu donnée, avec des liens vers le plat et la page de menu.

Créer les tables

Nous utilisons le type de données Decimal pour stocker les prix.

Importer les données

Pour importer des données dans ClickHouse, exécutez :
Nous utilisons le format CSVWithNames, car les données sont représentées en CSV avec un en-tête. Nous désactivons format_csv_allow_single_quotes, car seuls les guillemets doubles sont utilisés pour les champs de données, et les guillemets simples peuvent apparaître dans les valeurs sans perturber l’analyseur CSV. Nous désactivons input_format_null_as_default, car nos données ne contiennent pas de NULL. Sinon, ClickHouse essaiera d’analyser les séquences \N, ce qui peut les faire confondre avec \ dans les données. Le paramètre date_time_input_format best_effort permet d’analyser des champs DateTime dans une grande variété de formats. Par exemple, un format ISO-8601 sans secondes comme ‘2000-01-01 01:02’ sera reconnu. Sans ce paramètre, seul le format DateTime fixe est accepté.

Dénormaliser les données

Les données sont réparties dans plusieurs tables sous une forme normalisée. Cela signifie que vous devez effectuer un JOIN si vous voulez, par exemple, interroger les noms des plats à partir des éléments du menu. Pour les tâches analytiques courantes, il est bien plus efficace de travailler avec des données pré-JOINées afin d’éviter d’exécuter un JOIN à chaque fois. C’est ce qu’on appelle des données « dénormalisées ». Nous allons créer une table menu_item_denorm qui contiendra toutes les données JOINées :

Vérifier les données

Query
Response

Exécuter quelques requêtes

Prix moyens historiques des plats

Query
Response
À prendre avec des pincettes.

Prix des burgers

Query
Response

Vodka

Query
Response
Pour obtenir de la vodka, nous devons écrire ILIKE '%vodka%', et cela ne passe clairement pas inaperçu.

Caviar

Affichons les prix du caviar. Affichons aussi le nom de n’importe quel plat contenant du caviar.
Query
Response
Au moins, ils ont du caviar et de la vodka. Très bien.

Playground en ligne

Les données sont chargées dans ClickHouse Playground, exemple.
Dernière modification le 23 juillet 2026