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COVID-19 Open-Data vise à constituer la plus grande base de données épidémiologiques sur le COVID-19, ainsi qu’un vaste ensemble de covariables pertinentes. Elle comprend des données ouvertes, publiques et sous licence concernant la démographie, l’économie, l’épidémiologie, la géographie, la santé, les hospitalisations, la mobilité, les réponses gouvernementales, la météo, et bien plus encore. Les détails sont disponibles sur GitHub ici. Il est facile d’insérer ces données dans ClickHouse…
Les commandes suivantes ont été exécutées sur une instance de production de ClickHouse Cloud. Vous pouvez aussi les exécuter facilement sur une installation locale.
  1. Voyons à quoi ressemblent les données :
Le fichier CSV comporte 10 colonnes :
  1. Voyons maintenant quelques lignes :
Notez que la fonction url lit facilement des données depuis un fichier CSV :
  1. Nous allons maintenant créer une table, puisque nous savons à quoi ressemblent les données :
  1. La commande suivante insère l’ensemble du jeu de données dans la table covid19 :
  1. Ça va assez vite - voyons combien de lignes ont été insérées :
  1. Voyons combien de cas de Covid-19 ont été enregistrés au total :
  1. Vous remarquerez que les données comportent beaucoup de 0 pour certaines dates — soit le week-end, soit les jours où les chiffres n’étaient pas publiés quotidiennement. Nous pouvons utiliser une fonction de fenêtre pour lisser les moyennes quotidiennes des nouveaux cas :
  1. Cette requête détermine les valeurs les plus récentes pour chaque lieu. Nous ne pouvons pas utiliser max(date), car tous les pays n’ont pas fourni de données chaque jour ; nous récupérons donc la dernière ligne à l’aide de ROW_NUMBER :
  1. Nous pouvons utiliser lagInFrame pour calculer le LAG du nombre de nouveaux cas chaque jour. Dans cette requête, nous appliquons un filtre sur le lieu US_DC :
La réponse ressemble à ceci :
  1. Cette requête calcule le pourcentage de variation quotidienne des nouveaux cas et inclut dans le jeu de résultats une colonne simple indiquant increase ou decrease :
Les résultats ressemblent à ceci
Comme indiqué dans le dépôt GitHub, le jeu de données n’est plus mis à jour depuis le 15 septembre 2022.
Dernière modification le 3 juillet 2026