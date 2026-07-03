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Ce jeu de données contient des données issues du Bureau of Transportation Statistics.

Créer une table

Importer à partir de données brutes

Téléchargement des données :
Chargement des données avec plusieurs threads :
(si votre serveur manque de mémoire ou rencontre d’autres problèmes, supprimez la partie -P $(nproc))

Importer depuis une copie enregistrée

Vous pouvez également importer des données depuis une copie enregistrée à l’aide de la requête suivante :
L’instantané a été créé le 2022-05-29.

Requêtes

Q0.
Q1. Le nombre de vols par jour de 2000 à 2008
Q2. Le nombre de vols retardés de plus de 10 minutes, par jour de la semaine, pour la période 2000-2008
Q3. Le nombre de retards selon l’aéroport pour 2000-2008
Q4. Le nombre de retards par compagnie aérienne en 2007
Q5. Le pourcentage de retards par compagnie aérienne en 2007
Version améliorée de la même requête :
Q6. La requête précédente portant sur une plage d’années plus large, 2000-2008
Version améliorée de la même requête :
Q7. Pourcentage des vols retardés de plus de 10 minutes, par année
Version améliorée de la même requête :
Q8. Les destinations les plus populaires en fonction du nombre de villes directement reliées, pour différentes périodes
Q9.
Q10.
Bonus :
Vous pouvez aussi explorer les données dans Playground, exemple. Ce test de performance a été créé par Vadim Tkachenko. Voir :
Dernière modification le 3 juillet 2026