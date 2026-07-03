TSV par
CSV dans vos arguments de format.
En suivant ce guide, vous allez :
- Examiner : interroger la structure et le contenu du fichier TSV.
- Déterminer le schéma ClickHouse cible : choisir les types de données appropriés et faire correspondre les données existantes à ces types.
- Créer une table ClickHouse.
- Prétraiter et transmettre en flux les données vers ClickHouse.
- Exécuter quelques requêtes dans ClickHouse.
Prérequis
- Téléchargez le jeu de données en vous rendant sur la page NYPD Complaint Data Current (Year To Date), en cliquant sur le bouton Export, puis en choisissant TSV for Excel.
- Installez ClickHouse server et le client
Ce guide contient deux types de commandes :
Remarque sur les commandes décrites dans ce guide
- Certaines commandes servent à interroger les fichiers TSV ; elles s’exécutent dans le terminal.
- Les autres servent à interroger ClickHouse et s’exécutent dans
clickhouse-clientou dans l’UI Play.
Les exemples de ce guide supposent que vous avez enregistré le fichier TSV sous
${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv ; adaptez les commandes si nécessaire.
Avant de commencer à travailler avec la base de données ClickHouse, prenez connaissance des données.
Familiarisez-vous avec le fichier TSV
Voici un exemple de commande pour interroger un fichier TSV, mais ne l’exécutez pas encore.
Examinez les champs du fichier TSV source
Exemple de réponse
Query
clickhouse-local --query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
Exécutez cette commande dans votre terminal. Vous utiliserez
CMPLNT_NUM Nullable(Float64)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
clickhouse-local pour interroger les données du fichier TSV que vous avez téléchargé.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
À ce stade, vous devez vérifier que les colonnes du fichier TSV correspondent aux noms et aux types indiqués dans la section Colonnes de ce jeu de données de la page du jeu de données. Les types de données ne sont pas très précis : tous les champs numériques sont en
Response
CMPLNT_NUM Nullable(String)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
CMPLNT_TO_DT Nullable(String)
CMPLNT_TO_TM Nullable(String)
CRM_ATPT_CPTD_CD Nullable(String)
HADEVELOPT Nullable(String)
HOUSING_PSA Nullable(Float64)
JURISDICTION_CODE Nullable(Float64)
JURIS_DESC Nullable(String)
KY_CD Nullable(Float64)
LAW_CAT_CD Nullable(String)
LOC_OF_OCCUR_DESC Nullable(String)
OFNS_DESC Nullable(String)
PARKS_NM Nullable(String)
PATROL_BORO Nullable(String)
PD_CD Nullable(Float64)
PD_DESC Nullable(String)
PREM_TYP_DESC Nullable(String)
RPT_DT Nullable(String)
STATION_NAME Nullable(String)
SUSP_AGE_GROUP Nullable(String)
SUSP_RACE Nullable(String)
SUSP_SEX Nullable(String)
TRANSIT_DISTRICT Nullable(Float64)
VIC_AGE_GROUP Nullable(String)
VIC_RACE Nullable(String)
VIC_SEX Nullable(String)
X_COORD_CD Nullable(Float64)
Y_COORD_CD Nullable(Float64)
Latitude Nullable(Float64)
Longitude Nullable(Float64)
Lat_Lon Tuple(Nullable(Float64), Nullable(Float64))
New Georeferenced Column Nullable(String)
Nullable(Float64) et tous les autres champs en
Nullable(String). Lorsque vous créez une table ClickHouse pour stocker les données, vous pouvez définir des types plus appropriés et plus performants.
Pour déterminer quels types doivent être utilisés pour les champs, il faut savoir à quoi ressemblent les données. Par exemple, le champ
Déterminer le schéma approprié
JURISDICTION_CODE est numérique : doit-il être de type
UInt8 ou
Enum, ou bien
Float64 convient-il ?
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select JURISDICTION_CODE, count() FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
GROUP BY JURISDICTION_CODE
ORDER BY JURISDICTION_CODE
FORMAT PrettyCompact"
La réponse à la requête montre que
Response
┌─JURISDICTION_CODE─┬─count()─┐
│ 0 │ 188875 │
│ 1 │ 4799 │
│ 2 │ 13833 │
│ 3 │ 656 │
│ 4 │ 51 │
│ 6 │ 5 │
│ 7 │ 2 │
│ 9 │ 13 │
│ 11 │ 14 │
│ 12 │ 5 │
│ 13 │ 2 │
│ 14 │ 70 │
│ 15 │ 20 │
│ 72 │ 159 │
│ 87 │ 9 │
│ 88 │ 75 │
│ 97 │ 405 │
└───────────────────┴─────────┘
JURISDICTION_CODE tient bien dans un
UInt8.
De même, examinez certains champs
String et voyez s’ils conviendraient mieux comme champs
DateTime ou
LowCardinality(String).
Par exemple, le champ
PARKS_NM est décrit comme “Nom du parc, de l’aire de jeux ou de l’espace vert de NYC où l’événement s’est produit, le cas échéant (les parcs d’État ne sont pas inclus)”. Les noms des parcs de New York peuvent être de bons candidats pour un
LowCardinality(String) :
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select count(distinct PARKS_NM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Examinez quelques noms de parcs :
Response
┌─uniqExact(PARKS_NM)─┐
│ 319 │
└─────────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select distinct PARKS_NM FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
Le jeu de données utilisé au moment de la rédaction ne comporte que quelques centaines de parcs et d’aires de jeux distincts dans la colonne
Response
┌─PARKS_NM───────────────────┐
│ (null) │
│ ASSER LEVY PARK │
│ JAMES J WALKER PARK │
│ BELT PARKWAY/SHORE PARKWAY │
│ PROSPECT PARK │
│ MONTEFIORE SQUARE │
│ SUTTON PLACE PARK │
│ JOYCE KILMER PARK │
│ ALLEY ATHLETIC PLAYGROUND │
│ ASTORIA PARK │
└────────────────────────────┘
PARK_NM. Ce nombre reste faible au regard de la recommandation LowCardinality, qui préconise de rester en dessous de 10 000 chaînes distinctes dans un champ
LowCardinality(String).
D’après la section Columns in this Dataset de la page web du jeu de données, il existe des champs de date et d’heure pour le début et la fin de l’événement signalé. L’examen des valeurs minimale et maximale de
Champs DateTime
CMPLNT_FR_DT et
CMPLT_TO_DT permet de déterminer si ces champs sont toujours renseignés ou non :
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_DT), max(CMPLNT_FR_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_DT)─┬─max(CMPLNT_FR_DT)─┐
│ 01/01/1973 │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_DT), max(CMPLNT_TO_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_DT)─┬─max(CMPLNT_TO_DT)─┐
│ │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_TM), max(CMPLNT_FR_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_TM)─┬─max(CMPLNT_FR_TM)─┐
│ 00:00:00 │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_TM), max(CMPLNT_TO_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_TM)─┬─max(CMPLNT_TO_TM)─┐
│ (null) │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
D’après l’analyse ci-dessus :
Établir un plan
JURISDICTION_CODEdoit être converti en
UInt8.
PARKS_NMdoit être converti en
LowCardinality(String)
CMPLNT_FR_DTet
CMPLNT_FR_TMsont toujours renseignés (éventuellement avec une heure par défaut de
00:00:00)
CMPLNT_TO_DTet
CMPLNT_TO_TMpeuvent être vides
- Dans les données source, les dates et les heures sont stockées dans des champs distincts
- Les dates sont au format
mm/dd/yyyy
- Les heures sont au format
hh:mm:ss
- Les dates et les heures peuvent être concaténées en types DateTime
- Certaines dates sont antérieures au 1er janvier 1970, ce qui signifie qu’il nous faut un DateTime sur 64 bits
Il reste de nombreuses autres modifications à apporter aux types, et elles peuvent toutes être déterminées en suivant les mêmes étapes d’analyse. Examinez le nombre de chaînes distinctes dans un champ, les valeurs minimales et maximales des données numériques, puis prenez vos décisions. Le schéma de table présenté plus loin dans le guide contient de nombreuses chaînes à faible cardinalité et des champs d’entiers non signés, et très peu de nombres à virgule flottante.
Pour concaténer les champs de date et d’heure
Concaténer les champs de date et d’heure
CMPLNT_FR_DT et
CMPLNT_FR_TM en une seule
String pouvant être convertie en
DateTime, sélectionnez les deux champs reliés par l’opérateur de concaténation :
CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM. Les champs
CMPLNT_TO_DT et
CMPLNT_TO_TM sont traités de la même manière.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM AS complaint_begin FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─complaint_begin─────┐
│ 07/29/2010 00:01:00 │
│ 12/01/2011 12:00:00 │
│ 04/01/2017 15:00:00 │
│ 03/26/2018 17:20:00 │
│ 01/01/2019 00:00:00 │
│ 06/14/2019 00:00:00 │
│ 11/29/2021 20:00:00 │
│ 12/04/2021 00:35:00 │
│ 12/05/2021 12:50:00 │
│ 12/07/2021 20:30:00 │
└─────────────────────┘
Plus tôt dans ce guide, nous avons constaté que le fichier TSV contient des dates antérieures au 1er janvier 1970, ce qui signifie que nous devons utiliser un type DateTime64 pour ces dates. Les dates doivent également être converties du format
Convertir la chaîne de date et d’heure en type DateTime64
MM/DD/YYYY au format
YYYY/MM/DD. Ces deux opérations peuvent être effectuées avec
parseDateTime64BestEffort().
Les lignes 2 et 3 ci-dessus contiennent la concaténation de l’étape précédente, et les lignes 4 et 5 ci-dessus convertissent les chaînes en
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
select parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end
FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
ORDER BY complaint_begin ASC
LIMIT 25
FORMAT PrettyCompact"
DateTime64. Comme l’heure de fin de la réclamation n’est pas garantie,
parseDateTime64BestEffortOrNull est utilisé.
Response
┌─────────complaint_begin─┬───────────complaint_end─┐
│ 1925-01-01 10:00:00.000 │ 2021-02-12 09:30:00.000 │
│ 1925-01-01 11:37:00.000 │ 2022-01-16 11:49:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2021-12-31 00:00:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2022-02-02 22:00:00.000 │
│ 1925-01-01 19:00:00.000 │ 2022-04-14 05:00:00.000 │
│ 1955-09-01 19:55:00.000 │ 2022-08-01 00:45:00.000 │
│ 1972-03-17 11:40:00.000 │ 2022-03-17 11:43:00.000 │
│ 1972-05-23 22:00:00.000 │ 2022-05-24 09:00:00.000 │
│ 1972-05-30 23:37:00.000 │ 2022-05-30 23:50:00.000 │
│ 1972-07-04 02:17:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1973-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1975-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1976-11-05 00:01:00.000 │ 1988-10-05 23:59:00.000 │
│ 1977-01-01 00:00:00.000 │ 1977-01-01 23:59:00.000 │
│ 1977-12-20 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-01-01 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-08-14 00:00:00.000 │ 1987-08-13 23:59:00.000 │
│ 1983-01-07 00:00:00.000 │ 1990-01-06 00:00:00.000 │
│ 1984-01-01 00:01:00.000 │ 1984-12-31 23:59:00.000 │
│ 1985-01-01 12:00:00.000 │ 1987-12-31 15:00:00.000 │
│ 1985-01-11 09:00:00.000 │ 1985-12-31 12:00:00.000 │
│ 1986-03-16 00:05:00.000 │ 2022-03-16 00:45:00.000 │
│ 1987-01-07 00:00:00.000 │ 1987-01-09 00:00:00.000 │
│ 1988-04-03 18:30:00.000 │ 2022-08-03 09:45:00.000 │
│ 1988-07-29 12:00:00.000 │ 1990-07-27 22:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
Les dates affichées ci-dessus comme
1925 proviennent d’erreurs dans les données. Plusieurs enregistrements des données d’origine comportent des dates des années
1019 à
1022, alors qu’il devrait s’agir de
2019 à
2022. Elles sont stockées sous la forme du 1er janvier 1925, car il s’agit de la date la plus ancienne prise en charge par un DateTime 64 bits.
Les décisions prises ci-dessus concernant les types de données utilisés pour les colonnes se reflètent dans le schéma de la table ci-dessous. Nous devons également définir les clauses
Créer une table
ORDER BY et
PRIMARY KEY à utiliser pour la table. Au moins une
des clauses
ORDER BY ou
PRIMARY KEY doit être spécifiée. Voici quelques recommandations pour choisir les
colonnes à inclure dans
ORDER BY. Vous trouverez plus d’informations dans la section Étapes suivantes à la fin
de ce document.
clauses
ORDER BY et
PRIMARY KEY
- Le tuple
ORDER BYdoit inclure les champs utilisés dans les filtres de requête
- Pour maximiser la compression sur disque, le tuple
ORDER BYdoit être ordonné par cardinalité croissante
- S’il existe, le tuple
PRIMARY KEYdoit être un sous-ensemble du tuple
ORDER BY
- Si seul
ORDER BYest spécifié, le même tuple sera alors utilisé comme
PRIMARY KEY
- L’index de clé primaire est créé à l’aide du tuple
PRIMARY KEYs’il est spécifié, sinon du tuple
ORDER BY
- L’index
PRIMARY KEYest conservé en mémoire principale
ORDER BY :
Interrogation du fichier TSV pour obtenir la cardinalité des trois colonnes candidates :
|Colonne
|Description (du dictionnaire de données)
|OFNS_DESC
|Description de l’infraction correspondant au code de clé
|RPT_DT
|Date à laquelle l’événement a été signalé à la police
|BORO_NM
|Nom du borough dans lequel l’incident s’est produit
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select formatReadableQuantity(uniq(OFNS_DESC)) as cardinality_OFNS_DESC,
formatReadableQuantity(uniq(RPT_DT)) as cardinality_RPT_DT,
formatReadableQuantity(uniq(BORO_NM)) as cardinality_BORO_NM
FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
En triant par cardinalité, le
Response
┌─cardinality_OFNS_DESC─┬─cardinality_RPT_DT─┬─cardinality_BORO_NM─┐
│ 60.00 │ 306.00 │ 6.00 │
└───────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
ORDER BY devient :
ORDER BY ( BORO_NM, OFNS_DESC, RPT_DT )
En combinant les modifications apportées aux types de données et au tuple
Le tableau ci-dessous utilisera des noms de colonnes plus lisibles ; les noms ci-dessus seront associés à
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
ORDER BY, on obtient cette structure de table :
CREATE TABLE NYPD_Complaint (
complaint_number String,
precinct UInt8,
borough LowCardinality(String),
complaint_begin DateTime64(0,'America/New_York'),
complaint_end DateTime64(0,'America/New_York'),
was_crime_completed String,
housing_authority String,
housing_level_code UInt32,
jurisdiction_code UInt8,
jurisdiction LowCardinality(String),
offense_code UInt8,
offense_level LowCardinality(String),
location_descriptor LowCardinality(String),
offense_description LowCardinality(String),
park_name LowCardinality(String),
patrol_borough LowCardinality(String),
PD_CD UInt16,
PD_DESC String,
location_type LowCardinality(String),
date_reported Date,
transit_station LowCardinality(String),
suspect_age_group LowCardinality(String),
suspect_race LowCardinality(String),
suspect_sex LowCardinality(String),
transit_district UInt8,
victim_age_group LowCardinality(String),
victim_race LowCardinality(String),
victim_sex LowCardinality(String),
NY_x_coordinate UInt32,
NY_y_coordinate UInt32,
Latitude Float64,
Longitude Float64
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
La base de données ClickHouse
Trouver la clé primaire d’une table
system, plus précisément
system.table, contient toutes les informations sur la table que vous
venez de créer. Cette requête affiche l’
ORDER BY (clé de tri) et la
PRIMARY KEY :
Réponse
SELECT
partition_key,
sorting_key,
primary_key,
table
FROM system.tables
WHERE table = 'NYPD_Complaint'
FORMAT Vertical
Query id: 6a5b10bf-9333-4090-b36e-c7f08b1d9e01
Row 1:
──────
partition_key:
sorting_key: borough, offense_description, date_reported
primary_key: borough, offense_description, date_reported
table: NYPD_Complaint
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Nous utiliserons l’outil
Prétraiter et importer des données
clickhouse-local pour prétraiter les données et
clickhouse-client pour les importer.
Arguments utilisés par
clickhouse-local
cat ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv \
| clickhouse-local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \
--input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query "
WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
SELECT
CMPLNT_NUM AS complaint_number,
ADDR_PCT_CD AS precinct,
BORO_NM AS borough,
parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end,
CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed,
HADEVELOPT AS housing_authority_development,
HOUSING_PSA AS housing_level_code,
JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code,
JURIS_DESC AS jurisdiction,
KY_CD AS offense_code,
LAW_CAT_CD AS offense_level,
LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor,
OFNS_DESC AS offense_description,
PARKS_NM AS park_name,
PATROL_BORO AS patrol_borough,
PD_CD,
PD_DESC,
PREM_TYP_DESC AS location_type,
toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported,
STATION_NAME AS transit_station,
SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group,
SUSP_RACE AS suspect_race,
SUSP_SEX AS suspect_sex,
TRANSIT_DISTRICT AS transit_district,
VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group,
VIC_RACE AS victim_race,
VIC_SEX AS victim_sex,
X_COORD_CD AS NY_x_coordinate,
Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate,
Latitude,
Longitude
FROM input" \
| clickhouse-client --query='INSERT INTO NYPD_Complaint FORMAT TSV'
Vérifiez les données
Le jeu de données est mis à jour une ou plusieurs fois par an ; vos décomptes peuvent donc ne pas correspondre à ceux indiqués dans ce document.
Query
SELECT count()
FROM NYPD_Complaint
La taille du jeu de données dans ClickHouse ne représente que 12 % de celle du fichier TSV d’origine ; comparez la taille du fichier TSV d’origine à celle de la table :
Response
┌─count()─┐
│ 208993 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Query
SELECT formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'NYPD_Complaint'
Response
┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐
│ 8.63 MiB │
└─────────────────────────────────┘
Exécutez quelques requêtes
Requête 1. Comparer le nombre de plaintes par mois
Query
SELECT
dateName('month', date_reported) AS month,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 50000, 80)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY month
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 7fbd4244-b32a-4acf-b1f3-c3aa198e74d9
┌─month─────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 50000, 80)───────────────────────────────┐
│ March │ 34536 │ ███████████████████████████████████████████████████████▎ │
│ May │ 34250 │ ██████████████████████████████████████████████████████▋ │
│ April │ 32541 │ ████████████████████████████████████████████████████ │
│ January │ 30806 │ █████████████████████████████████████████████████▎ │
│ February │ 28118 │ ████████████████████████████████████████████▊ │
│ November │ 7474 │ ███████████▊ │
│ December │ 7223 │ ███████████▌ │
│ October │ 7070 │ ███████████▎ │
│ September │ 6910 │ ███████████ │
│ August │ 6801 │ ██████████▊ │
│ June │ 6779 │ ██████████▋ │
│ July │ 6485 │ ██████████▍ │
└───────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
12 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 208.99 thousand rows, 417.99 KB (37.48 million rows/s., 74.96 MB/s.)
Requête 2. Comparer le nombre total de plaintes par borough
Query
SELECT
borough,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 125000, 60)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY borough
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 8cdcdfd4-908f-4be0-99e3-265722a2ab8d
┌─borough───────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 125000, 60)──┐
│ BROOKLYN │ 57947 │ ███████████████████████████▋ │
│ MANHATTAN │ 53025 │ █████████████████████████▍ │
│ QUEENS │ 44875 │ █████████████████████▌ │
│ BRONX │ 44260 │ █████████████████████▏ │
│ STATEN ISLAND │ 8503 │ ████ │
│ (null) │ 383 │ ▏ │
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Une introduction pratique aux index primaires clairsemés dans ClickHouse présente les différences entre l’indexation dans ClickHouse et celle des bases de données relationnelles traditionnelles, explique comment ClickHouse construit et utilise un index primaire clairsemé, et décrit les bonnes pratiques en matière d’indexation.