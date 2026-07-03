Ingérer et interroger des données au format Tab Separated Value en 5 étapes

Les fichiers Tab Separated Value, ou TSV, sont courants et peuvent inclure des en-têtes de colonnes sur la première ligne du fichier. ClickHouse peut ingérer des fichiers TSV, et peut aussi interroger des fichiers TSV sans les ingérer. Ce guide couvre ces deux cas. Si vous devez interroger ou ingérer des fichiers CSV, les mêmes techniques s’appliquent ; remplacez simplement TSV par CSV dans vos arguments de format.

En suivant ce guide, vous allez :

Examiner : interroger la structure et le contenu du fichier TSV.

: interroger la structure et le contenu du fichier TSV. Déterminer le schéma ClickHouse cible : choisir les types de données appropriés et faire correspondre les données existantes à ces types.

: choisir les types de données appropriés et faire correspondre les données existantes à ces types. Créer une table ClickHouse .

. Prétraiter et transmettre en flux les données vers ClickHouse.

les données vers ClickHouse. Exécuter quelques requêtes dans ClickHouse.

Le jeu de données utilisé dans ce guide provient de l’équipe NYC Open Data et contient des données sur « tous les crimes, délits et contraventions valides signalés au New York City Police Department (NYPD) ». Au moment de la rédaction, le fichier de données pèse 166 Mo, mais il est mis à jour régulièrement.

Téléchargez le jeu de données en vous rendant sur la page NYPD Complaint Data Current (Year To Date), en cliquant sur le bouton Export, puis en choisissant TSV for Excel .

. Installez ClickHouse server et le client

​ Remarque sur les commandes décrites dans ce guide

Ce guide contient deux types de commandes :

Certaines commandes servent à interroger les fichiers TSV ; elles s’exécutent dans le terminal.

Les autres servent à interroger ClickHouse et s’exécutent dans clickhouse-client ou dans l’UI Play.

Les exemples de ce guide supposent que vous avez enregistré le fichier TSV sous ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv ; adaptez les commandes si nécessaire.

​ Familiarisez-vous avec le fichier TSV

Avant de commencer à travailler avec la base de données ClickHouse, prenez connaissance des données.

​ Examinez les champs du fichier TSV source

Voici un exemple de commande pour interroger un fichier TSV, mais ne l’exécutez pas encore.

Query clickhouse-local --query \ "describe file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"

Exemple de réponse

CMPLNT_NUM Nullable(Float64) ADDR_PCT_CD Nullable(Float64) BORO_NM Nullable(String) CMPLNT_FR_DT Nullable(String) CMPLNT_FR_TM Nullable(String)

SETTINGS input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 vous obtiendrez une meilleure idée du contenu. La plupart du temps, la commande ci-dessus vous indiquera quels champs des données d’entrée sont numériques, lesquels sont des chaînes de caractères et lesquels sont des tuples. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Comme ClickHouse est couramment utilisé avec des jeux de données contenant des milliards d’enregistrements, un nombre de lignes à examiner par défaut (100) est défini pour inférer le schéma , afin d’éviter d’analyser des milliards de lignes pour l’inférer. La réponse ci-dessous peut ne pas correspondre à ce que vous voyez, car le jeu de données est mis à jour plusieurs fois par an. En consultant le dictionnaire de données, vous pouvez voir que CMPLNT_NUM est défini comme du texte, et non comme une valeur numérique. En remplaçant la valeur par défaut de 100 lignes pour l’inférence par le paramètrevous obtiendrez une meilleure idée du contenu. Remarque : à partir de la version 22.5, la valeur par défaut est désormais de 25 000 lignes pour l’inférence du schéma. Ne modifiez donc ce paramètre que si vous utilisez une version antérieure ou si vous avez besoin d’échantillonner plus de 25 000 lignes.

Exécutez cette commande dans votre terminal. Vous utiliserez clickhouse-local pour interroger les données du fichier TSV que vous avez téléchargé.

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "describe file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"

Response CMPLNT_NUM Nullable(String) ADDR_PCT_CD Nullable(Float64) BORO_NM Nullable(String) CMPLNT_FR_DT Nullable(String) CMPLNT_FR_TM Nullable(String) CMPLNT_TO_DT Nullable(String) CMPLNT_TO_TM Nullable(String) CRM_ATPT_CPTD_CD Nullable(String) HADEVELOPT Nullable(String) HOUSING_PSA Nullable(Float64) JURISDICTION_CODE Nullable(Float64) JURIS_DESC Nullable(String) KY_CD Nullable(Float64) LAW_CAT_CD Nullable(String) LOC_OF_OCCUR_DESC Nullable(String) OFNS_DESC Nullable(String) PARKS_NM Nullable(String) PATROL_BORO Nullable(String) PD_CD Nullable(Float64) PD_DESC Nullable(String) PREM_TYP_DESC Nullable(String) RPT_DT Nullable(String) STATION_NAME Nullable(String) SUSP_AGE_GROUP Nullable(String) SUSP_RACE Nullable(String) SUSP_SEX Nullable(String) TRANSIT_DISTRICT Nullable(Float64) VIC_AGE_GROUP Nullable(String) VIC_RACE Nullable(String) VIC_SEX Nullable(String) X_COORD_CD Nullable(Float64) Y_COORD_CD Nullable(Float64) Latitude Nullable(Float64) Longitude Nullable(Float64) Lat_Lon Tuple(Nullable(Float64), Nullable(Float64)) New Georeferenced Column Nullable(String)

Colonnes de ce jeu de données de la Nullable(Float64) et tous les autres champs en Nullable(String) . Lorsque vous créez une table ClickHouse pour stocker les données, vous pouvez définir des types plus appropriés et plus performants. À ce stade, vous devez vérifier que les colonnes du fichier TSV correspondent aux noms et aux types indiqués dans la sectionde la page du jeu de données . Les types de données ne sont pas très précis : tous les champs numériques sont enet tous les autres champs en. Lorsque vous créez une table ClickHouse pour stocker les données, vous pouvez définir des types plus appropriés et plus performants.

​ Déterminer le schéma approprié

Pour déterminer quels types doivent être utilisés pour les champs, il faut savoir à quoi ressemblent les données. Par exemple, le champ JURISDICTION_CODE est numérique : doit-il être de type UInt8 ou Enum , ou bien Float64 convient-il ?

Query clickhouse - local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select JURISDICTION_CODE, count() FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') GROUP BY JURISDICTION_CODE ORDER BY JURISDICTION_CODE FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─JURISDICTION_CODE─┬─count()─┐ │ 0 │ 188875 │ │ 1 │ 4799 │ │ 2 │ 13833 │ │ 3 │ 656 │ │ 4 │ 51 │ │ 6 │ 5 │ │ 7 │ 2 │ │ 9 │ 13 │ │ 11 │ 14 │ │ 12 │ 5 │ │ 13 │ 2 │ │ 14 │ 70 │ │ 15 │ 20 │ │ 72 │ 159 │ │ 87 │ 9 │ │ 88 │ 75 │ │ 97 │ 405 │ └───────────────────┴─────────┘

La réponse à la requête montre que JURISDICTION_CODE tient bien dans un UInt8 .

String et voyez s’ils conviendraient mieux comme champs DateTime ou De même, examinez certains champset voyez s’ils conviendraient mieux comme champsou LowCardinality(String)

Par exemple, le champ PARKS_NM est décrit comme “Nom du parc, de l’aire de jeux ou de l’espace vert de NYC où l’événement s’est produit, le cas échéant (les parcs d’État ne sont pas inclus)”. Les noms des parcs de New York peuvent être de bons candidats pour un LowCardinality(String) :

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select count(distinct PARKS_NM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─uniqExact(PARKS_NM)─┐ │ 319 │ └─────────────────────┘

Examinez quelques noms de parcs :

Query clickhouse - local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select distinct PARKS_NM FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') LIMIT 10 FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─PARKS_NM───────────────────┐ │ (null) │ │ ASSER LEVY PARK │ │ JAMES J WALKER PARK │ │ BELT PARKWAY/SHORE PARKWAY │ │ PROSPECT PARK │ │ MONTEFIORE SQUARE │ │ SUTTON PLACE PARK │ │ JOYCE KILMER PARK │ │ ALLEY ATHLETIC PLAYGROUND │ │ ASTORIA PARK │ └────────────────────────────┘

PARK_NM . Ce nombre reste faible au regard de la recommandation LowCardinality(String) . Le jeu de données utilisé au moment de la rédaction ne comporte que quelques centaines de parcs et d’aires de jeux distincts dans la colonne. Ce nombre reste faible au regard de la recommandation LowCardinality , qui préconise de rester en dessous de 10 000 chaînes distinctes dans un champ

Columns in this Dataset de la CMPLNT_FR_DT et CMPLT_TO_DT permet de déterminer si ces champs sont toujours renseignés ou non : D’après la sectionde la page web du jeu de données , il existe des champs de date et d’heure pour le début et la fin de l’événement signalé. L’examen des valeurs minimale et maximale deetpermet de déterminer si ces champs sont toujours renseignés ou non :

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_FR_DT), max(CMPLNT_FR_DT) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_FR_DT)─┬─max(CMPLNT_FR_DT)─┐ │ 01/01/1973 │ 12/31/2021 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_TO_DT), max(CMPLNT_TO_DT) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_TO_DT)─┬─max(CMPLNT_TO_DT)─┐ │ │ 12/31/2021 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_FR_TM), max(CMPLNT_FR_TM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_FR_TM)─┬─max(CMPLNT_FR_TM)─┐ │ 00:00:00 │ 23:59:00 │ └───────────────────┴───────────────────┘

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select min(CMPLNT_TO_TM), max(CMPLNT_TO_TM) FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─min(CMPLNT_TO_TM)─┬─max(CMPLNT_TO_TM)─┐ │ (null) │ 23:59:00 │ └───────────────────┴───────────────────┘

​ Établir un plan

D’après l’analyse ci-dessus :

JURISDICTION_CODE doit être converti en UInt8 .

doit être converti en . PARKS_NM doit être converti en LowCardinality(String)

doit être converti en CMPLNT_FR_DT et CMPLNT_FR_TM sont toujours renseignés (éventuellement avec une heure par défaut de 00:00:00 )

et sont toujours renseignés (éventuellement avec une heure par défaut de ) CMPLNT_TO_DT et CMPLNT_TO_TM peuvent être vides

et peuvent être vides Dans les données source, les dates et les heures sont stockées dans des champs distincts

Les dates sont au format mm/dd/yyyy

Les heures sont au format hh:mm:ss

Les dates et les heures peuvent être concaténées en types DateTime

Certaines dates sont antérieures au 1er janvier 1970, ce qui signifie qu’il nous faut un DateTime sur 64 bits

Il reste de nombreuses autres modifications à apporter aux types, et elles peuvent toutes être déterminées en suivant les mêmes étapes d’analyse. Examinez le nombre de chaînes distinctes dans un champ, les valeurs minimales et maximales des données numériques, puis prenez vos décisions. Le schéma de table présenté plus loin dans le guide contient de nombreuses chaînes à faible cardinalité et des champs d’entiers non signés, et très peu de nombres à virgule flottante.

Pour concaténer les champs de date et d’heure CMPLNT_FR_DT et CMPLNT_FR_TM en une seule String pouvant être convertie en DateTime , sélectionnez les deux champs reliés par l’opérateur de concaténation : CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM . Les champs CMPLNT_TO_DT et CMPLNT_TO_TM sont traités de la même manière.

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM AS complaint_begin FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') LIMIT 10 FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─complaint_begin─────┐ │ 07/29/2010 00:01:00 │ │ 12/01/2011 12:00:00 │ │ 04/01/2017 15:00:00 │ │ 03/26/2018 17:20:00 │ │ 01/01/2019 00:00:00 │ │ 06/14/2019 00:00:00 │ │ 11/29/2021 20:00:00 │ │ 12/04/2021 00:35:00 │ │ 12/05/2021 12:50:00 │ │ 12/07/2021 20:30:00 │ └─────────────────────┘

MM/DD/YYYY au format YYYY/MM/DD . Ces deux opérations peuvent être effectuées avec Plus tôt dans ce guide, nous avons constaté que le fichier TSV contient des dates antérieures au 1er janvier 1970, ce qui signifie que nous devons utiliser un type DateTime64 pour ces dates. Les dates doivent également être converties du formatau format. Ces deux opérations peuvent être effectuées avec parseDateTime64BestEffort()

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START, (CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END select parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin, parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') ORDER BY complaint_begin ASC LIMIT 25 FORMAT PrettyCompact"

Les lignes 2 et 3 ci-dessus contiennent la concaténation de l’étape précédente, et les lignes 4 et 5 ci-dessus convertissent les chaînes en DateTime64 . Comme l’heure de fin de la réclamation n’est pas garantie, parseDateTime64BestEffortOrNull est utilisé.

Response ┌─────────complaint_begin─┬───────────complaint_end─┐ │ 1925-01-01 10:00:00.000 │ 2021-02-12 09:30:00.000 │ │ 1925-01-01 11:37:00.000 │ 2022-01-16 11:49:00.000 │ │ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2021-12-31 00:00:00.000 │ │ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2022-02-02 22:00:00.000 │ │ 1925-01-01 19:00:00.000 │ 2022-04-14 05:00:00.000 │ │ 1955-09-01 19:55:00.000 │ 2022-08-01 00:45:00.000 │ │ 1972-03-17 11:40:00.000 │ 2022-03-17 11:43:00.000 │ │ 1972-05-23 22:00:00.000 │ 2022-05-24 09:00:00.000 │ │ 1972-05-30 23:37:00.000 │ 2022-05-30 23:50:00.000 │ │ 1972-07-04 02:17:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1973-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1975-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1976-11-05 00:01:00.000 │ 1988-10-05 23:59:00.000 │ │ 1977-01-01 00:00:00.000 │ 1977-01-01 23:59:00.000 │ │ 1977-12-20 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1981-01-01 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1981-08-14 00:00:00.000 │ 1987-08-13 23:59:00.000 │ │ 1983-01-07 00:00:00.000 │ 1990-01-06 00:00:00.000 │ │ 1984-01-01 00:01:00.000 │ 1984-12-31 23:59:00.000 │ │ 1985-01-01 12:00:00.000 │ 1987-12-31 15:00:00.000 │ │ 1985-01-11 09:00:00.000 │ 1985-12-31 12:00:00.000 │ │ 1986-03-16 00:05:00.000 │ 2022-03-16 00:45:00.000 │ │ 1987-01-07 00:00:00.000 │ 1987-01-09 00:00:00.000 │ │ 1988-04-03 18:30:00.000 │ 2022-08-03 09:45:00.000 │ │ 1988-07-29 12:00:00.000 │ 1990-07-27 22:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Les dates affichées ci-dessus comme 1925 proviennent d’erreurs dans les données. Plusieurs enregistrements des données d’origine comportent des dates des années 1019 à 1022 , alors qu’il devrait s’agir de 2019 à 2022 . Elles sont stockées sous la forme du 1er janvier 1925, car il s’agit de la date la plus ancienne prise en charge par un DateTime 64 bits.

​ Créer une table

Les décisions prises ci-dessus concernant les types de données utilisés pour les colonnes se reflètent dans le schéma de la table ci-dessous. Nous devons également définir les clauses ORDER BY et PRIMARY KEY à utiliser pour la table. Au moins une des clauses ORDER BY ou PRIMARY KEY doit être spécifiée. Voici quelques recommandations pour choisir les colonnes à inclure dans ORDER BY . Vous trouverez plus d’informations dans la section Étapes suivantes à la fin de ce document.

​ clauses ORDER BY et PRIMARY KEY

Le tuple ORDER BY doit inclure les champs utilisés dans les filtres de requête

doit inclure les champs utilisés dans les filtres de requête Pour maximiser la compression sur disque, le tuple ORDER BY doit être ordonné par cardinalité croissante

doit être ordonné par cardinalité croissante S’il existe, le tuple PRIMARY KEY doit être un sous-ensemble du tuple ORDER BY

doit être un sous-ensemble du tuple Si seul ORDER BY est spécifié, le même tuple sera alors utilisé comme PRIMARY KEY

est spécifié, le même tuple sera alors utilisé comme L’index de clé primaire est créé à l’aide du tuple PRIMARY KEY s’il est spécifié, sinon du tuple ORDER BY

s’il est spécifié, sinon du tuple L’index PRIMARY KEY est conservé en mémoire principale

En examinant le jeu de données et les questions auxquelles son interrogation pourrait répondre, nous pourrions décider de nous intéresser aux types de crimes signalés au fil du temps dans les cinq boroughs de New York City. Ces champs pourraient alors être inclus dans ORDER BY :

Colonne Description (du dictionnaire de données) OFNS_DESC Description de l’infraction correspondant au code de clé RPT_DT Date à laquelle l’événement a été signalé à la police BORO_NM Nom du borough dans lequel l’incident s’est produit

Interrogation du fichier TSV pour obtenir la cardinalité des trois colonnes candidates :

Query clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query \ "select formatReadableQuantity(uniq(OFNS_DESC)) as cardinality_OFNS_DESC, formatReadableQuantity(uniq(RPT_DT)) as cardinality_RPT_DT, formatReadableQuantity(uniq(BORO_NM)) as cardinality_BORO_NM FROM file('${ HOME }/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames') FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─cardinality_OFNS_DESC─┬─cardinality_RPT_DT─┬─cardinality_BORO_NM─┐ │ 60.00 │ 306.00 │ 6.00 │ └───────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

En triant par cardinalité, le ORDER BY devient :

ORDER BY ( BORO_NM, OFNS_DESC, RPT_DT )

Le tableau ci-dessous utilisera des noms de colonnes plus lisibles ; les noms ci-dessus seront associés à ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )

En combinant les modifications apportées aux types de données et au tuple ORDER BY , on obtient cette structure de table :

CREATE TABLE NYPD_Complaint ( complaint_number String, precinct UInt8, borough LowCardinality(String), complaint_begin DateTime64( 0 , 'America/New_York' ), complaint_end DateTime64( 0 , 'America/New_York' ), was_crime_completed String, housing_authority String, housing_level_code UInt32, jurisdiction_code UInt8, jurisdiction LowCardinality(String), offense_code UInt8, offense_level LowCardinality(String), location_descriptor LowCardinality(String), offense_description LowCardinality(String), park_name LowCardinality(String), patrol_borough LowCardinality(String), PD_CD UInt16, PD_DESC String, location_type LowCardinality(String), date_reported Date , transit_station LowCardinality(String), suspect_age_group LowCardinality(String), suspect_race LowCardinality(String), suspect_sex LowCardinality(String), transit_district UInt8, victim_age_group LowCardinality(String), victim_race LowCardinality(String), victim_sex LowCardinality(String), NY_x_coordinate UInt32, NY_y_coordinate UInt32, Latitude Float64, Longitude Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )

​ Trouver la clé primaire d’une table

La base de données ClickHouse system , plus précisément system.table , contient toutes les informations sur la table que vous venez de créer. Cette requête affiche l’ ORDER BY (clé de tri) et la PRIMARY KEY :

SELECT partition_key, sorting_key, primary_key, table FROM system . tables WHERE table = 'NYPD_Complaint' FORMAT Vertical

Réponse

Query id: 6a5b10bf-9333-4090-b36e-c7f08b1d9e01 Row 1: ────── partition_key: sorting_key: borough, offense_description, date_reported primary_key: borough, offense_description, date_reported table: NYPD_Complaint 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

​ Prétraiter et importer des données

Nous utiliserons l’outil clickhouse-local pour prétraiter les données et clickhouse-client pour les importer.

​ Arguments utilisés par clickhouse-local

table='input' figure parmi les arguments de clickhouse-local ci-dessous. clickhouse-local prend les données fournies en entrée ( cat ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv ) et les insère dans une table. Par défaut, cette table s’appelle table . Dans ce guide, le nom de la table est défini sur input afin de rendre le flux de données plus clair. Le dernier argument de clickhouse-local est une requête qui lit les données de la table ( FROM input ), puis les transmet à clickhouse-client pour alimenter la table NYPD_Complaint .

cat ${HOME} / NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_ . tsv \ | clickhouse - local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \ --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \ --query " WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START, (CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END SELECT CMPLNT_NUM AS complaint_number, ADDR_PCT_CD AS precinct, BORO_NM AS borough, parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin, parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end, CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed, HADEVELOPT AS housing_authority_development, HOUSING_PSA AS housing_level_code, JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code, JURIS_DESC AS jurisdiction, KY_CD AS offense_code, LAW_CAT_CD AS offense_level, LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor, OFNS_DESC AS offense_description, PARKS_NM AS park_name, PATROL_BORO AS patrol_borough, PD_CD, PD_DESC, PREM_TYP_DESC AS location_type, toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported, STATION_NAME AS transit_station, SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group, SUSP_RACE AS suspect_race, SUSP_SEX AS suspect_sex, TRANSIT_DISTRICT AS transit_district, VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group, VIC_RACE AS victim_race, VIC_SEX AS victim_sex, X_COORD_CD AS NY_x_coordinate, Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate, Latitude, Longitude FROM input " \ | clickhouse-client --query='INSERT INTO NYPD_Complaint FORMAT TSV'

Le jeu de données est mis à jour une ou plusieurs fois par an ; vos décomptes peuvent donc ne pas correspondre à ceux indiqués dans ce document.

Query SELECT count () FROM NYPD_Complaint

Response ┌─count()─┐ │ 208993 │ └─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

La taille du jeu de données dans ClickHouse ne représente que 12 % de celle du fichier TSV d’origine ; comparez la taille du fichier TSV d’origine à celle de la table :

Query SELECT formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE name = 'NYPD_Complaint'

Response ┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐ │ 8.63 MiB │ └─────────────────────────────────┘

​ Exécutez quelques requêtes

​ Requête 1. Comparer le nombre de plaintes par mois

Query SELECT dateName ( 'month' , date_reported) AS month , count () AS complaints, bar(complaints, 0 , 50000 , 80 ) FROM NYPD_Complaint GROUP BY month ORDER BY complaints DESC

Response Query id: 7fbd4244-b32a-4acf-b1f3-c3aa198e74d9 ┌─month─────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 50000, 80)───────────────────────────────┐ │ March │ 34536 │ ███████████████████████████████████████████████████████▎ │ │ May │ 34250 │ ██████████████████████████████████████████████████████▋ │ │ April │ 32541 │ ████████████████████████████████████████████████████ │ │ January │ 30806 │ █████████████████████████████████████████████████▎ │ │ February │ 28118 │ ████████████████████████████████████████████▊ │ │ November │ 7474 │ ███████████▊ │ │ December │ 7223 │ ███████████▌ │ │ October │ 7070 │ ███████████▎ │ │ September │ 6910 │ ███████████ │ │ August │ 6801 │ ██████████▊ │ │ June │ 6779 │ ██████████▋ │ │ July │ 6485 │ ██████████▍ │ └───────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘ 12 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 208.99 thousand rows, 417.99 KB (37.48 million rows/s., 74.96 MB/s.)

​ Requête 2. Comparer le nombre total de plaintes par borough

Query SELECT borough, count () AS complaints, bar(complaints, 0 , 125000 , 60 ) FROM NYPD_Complaint GROUP BY borough ORDER BY complaints DESC

Response Query id: 8cdcdfd4-908f-4be0-99e3-265722a2ab8d ┌─borough───────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 125000, 60)──┐ │ BROOKLYN │ 57947 │ ███████████████████████████▋ │ │ MANHATTAN │ 53025 │ █████████████████████████▍ │ │ QUEENS │ 44875 │ █████████████████████▌ │ │ BRONX │ 44260 │ █████████████████████▏ │ │ STATEN ISLAND │ 8503 │ ████ │ │ (null) │ 383 │ ▏ │ └───────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘ 6 rows in set. Elapsed: 0.008 sec. Processed 208.99 thousand rows, 209.43 KB (27.14 million rows/s., 27.20 MB/s.)

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