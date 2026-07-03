- TPC-H
- New TPC Benchmarks for Decision Support and Web Commerce (Poess et. al., 2000)
- TPC-H Analyzed: Hidden Messages and Lessons Learned from an Influential Benchmark (Boncz et. al.), 2013
- Quantifying TPC-H Choke Points and Their Optimizations (Dresseler et. al.), 2020
Commencez par cloner le dépôt TPC-H et compiler le générateur de données :
Génération et import des données
Ensuite, générez les données. Le paramètre
git clone https://github.com/gregrahn/tpch-kit.git
cd tpch-kit/dbgen
make
-s indique le facteur d’échelle. Par exemple, avec
-s 100, 600 millions de lignes sont générées dans la table ‘lineitem’.
Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser une génération “par lots” (dans plusieurs processus) :
./dbgen -s 100
Tailles détaillées des tables pour un facteur d’échelle de 100 :
for i in $(seq 1 8); do
./dbgen -s 100 -C 8 -S $i &
done
wait
(Les tailles compressées dans ClickHouse proviennent de
|Table
|taille (en lignes)
|taille (compressée dans ClickHouse)
|nation
|25
|2 kB
|region
|5
|1 kB
|part
|20.000.000
|895 MB
|supplier
|1.000.000
|75 MB
|partsupp
|80.000.000
|4.37 GB
|customer
|15.000.000
|1.19 GB
|orders
|150.000.000
|6.15 GB
|lineitem
|600.000.000
|26.69 GB
system.tables.total_bytes et sont basées sur les définitions de table ci-dessous.)
Créez maintenant les tables dans ClickHouse. Les définitions de table sont disponibles dans
init.sql dans le dépôt ClickHouse.
Les données peuvent être importées de la manière suivante :
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO nation FORMAT CSV" < nation.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO region FORMAT CSV" < region.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO part FORMAT CSV" < part.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO supplier FORMAT CSV" < supplier.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO partsupp FORMAT CSV" < partsupp.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV" < customer.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO orders FORMAT CSV" < orders.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO lineitem FORMAT CSV" < lineitem.tbl
Plutôt que d’utiliser tpch-kit et de générer les tables vous-même, vous pouvez également importer les données depuis un bucket S3 public. Veillez à créer d’abord des tables vides à l’aide de
init.sql.
-- Scale factor 1
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/nation.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/region.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/part.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/supplier.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/partsupp.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/customer.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/orders.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/lineitem.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Scale factor 10
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/nation.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/region.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/part.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/supplier.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/partsupp.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/customer.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/orders.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/lineitem.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Scale factor 100
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/nation.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/region.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/part.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/supplier.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/partsupp.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/customer.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/orders.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/lineitem.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
Les 22 requêtes TPC-H sont disponibles ici, dans le dépôt ClickHouse. Pour obtenir un comportement conforme au standard SQL et les résultats attendus, appliquez les paramètres de
Requêtes
settings.json.
Consultez le README pour connaître les problèmes connus et les remarques sur certaines requêtes.
Exactitude
Les résultats des requêtes correspondent aux résultats officiels, sauf mention contraire. Pour le vérifier, générez une base de données TPC-H avec un facteur d’échelle
de 1 (
dbgen, voir ci-dessus), puis comparez-les aux résultats attendus dans tpch-kit.