Le jeu de données contient 26 fichiers
Détails du jeu de données
Parquet hébergés sur huggingface.co. Les fichiers sont nommés
0.parquet,
1.parquet, …,
25.parquet. Pour consulter quelques lignes d’exemple du jeu de données, veuillez visiter cette page Hugging Face.
Créez la table
Créer la table
dbpedia pour stocker l’identifiant de l’article, le titre, le texte et le vecteur d’embedding :
CREATE TABLE dbpedia
(
id String,
title String,
text String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id);
Pour charger le jeu de données à partir de tous les fichiers Parquet, exécutez la commande shell suivante :
Charger la table
Sinon, vous pouvez exécuter, comme indiqué ci-dessous, des instructions SQL distinctes pour charger chacun des 25 fichiers Parquet :
for i in $(seq 0 25); do
echo "Processing file ${i}..."
clickhouse client -q "INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, \"text-embedding-3-large-1536-embedding\" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/${i}.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;"
echo "File ${i} complete."
done
Vérifiez qu’un million de lignes sont présentes dans la table
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/0.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/1.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
...
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/25.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
dbpedia :
SELECT count(*)
FROM dbpedia
┌─count()─┐
1. │ 1000000 │
└─────────┘
Lecture recommandée : guide OpenAPI « Embeddings vectoriels » La recherche sémantique (également appelée recherche par similarité) à l’aide d’embeddings vectoriels comprend les étapes suivantes :
Recherche sémantique
- Recevoir une requête de recherche d’un utilisateur en langage naturel, par ex. « Parle-moi de trajets ferroviaires pittoresques », « Romans à suspense se déroulant en Europe », etc.
- Générer un vecteur d’embedding pour la requête de recherche à l’aide du modèle LLM
- Trouver les plus proches voisins du vecteur d’embedding de la requête dans le jeu de données
La recherche KNN (k - plus proches voisins), ou recherche par force brute, consiste à calculer la distance entre chaque vecteur du jeu de données et le vecteur d’embedding de recherche, puis à trier ces distances pour obtenir les plus proches voisins. Avec le jeu de données
Exécuter une recherche de similarité vectorielle par force brute
dbpedia,
une méthode rapide pour observer visuellement la recherche sémantique consiste à utiliser comme vecteurs de recherche des vecteurs d’embedding issus du jeu de données lui-même.
Par exemple :
Query
SELECT id, title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE id = '<dbpedia:The_Remains_of_the_Day>') ) ASC
LIMIT 20
Notez la latence de la requête afin que nous puissions la comparer à celle de l’ANN (à l’aide d’un index vectoriel). Consignez également la latence de la requête avec un cache de fichiers de l’OS à froid et avec
Response
┌─id────────────────────────────────────────┬─title───────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day> │ The Remains of the Day │
2. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day_(film)> │ The Remains of the Day (film) │
3. │ <dbpedia:Never_Let_Me_Go_(novel)> │ Never Let Me Go (novel) │
4. │ <dbpedia:Last_Orders> │ Last Orders │
5. │ <dbpedia:The_Unconsoled> │ The Unconsoled │
6. │ <dbpedia:The_Hours_(novel)> │ The Hours (novel) │
7. │ <dbpedia:An_Artist_of_the_Floating_World> │ An Artist of the Floating World │
8. │ <dbpedia:Heat_and_Dust> │ Heat and Dust │
9. │ <dbpedia:A_Pale_View_of_Hills> │ A Pale View of Hills │
10. │ <dbpedia:Howards_End_(film)> │ Howards End (film) │
11. │ <dbpedia:When_We_Were_Orphans> │ When We Were Orphans │
12. │ <dbpedia:A_Passage_to_India_(film)> │ A Passage to India (film) │
13. │ <dbpedia:Memoirs_of_a_Survivor> │ Memoirs of a Survivor │
14. │ <dbpedia:The_Child_in_Time> │ The Child in Time │
15. │ <dbpedia:The_Sea,_the_Sea> │ The Sea, the Sea │
16. │ <dbpedia:The_Master_(novel)> │ The Master (novel) │
17. │ <dbpedia:The_Memorial> │ The Memorial │
18. │ <dbpedia:The_Hours_(film)> │ The Hours (film) │
19. │ <dbpedia:Human_Remains_(film)> │ Human Remains (film) │
20. │ <dbpedia:Kazuo_Ishiguro> │ Kazuo Ishiguro │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.261 sec. Processed 1.00 million rows, 6.22 GB (3.84 million rows/s., 23.81 GB/s.)
max_threads=1 afin d’évaluer l’utilisation réelle des ressources de calcul
et de la bande passante du stockage (extrapolez-la à un jeu de données de production contenant des millions de vecteurs !)
Exécutez l’instruction SQL suivante pour définir et créer un index de similarité vectorielle sur la colonne
Créer un index de similarité vectorielle
vector :
Les paramètres et les considérations de performance relatifs à la création de l’index et à la recherche sont décrits dans la documentation. La construction et l’enregistrement de l’index peuvent prendre quelques minutes, selon le nombre de cœurs CPU disponibles et la bande passante du stockage.
ALTER TABLE dbpedia ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 1536, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE dbpedia MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
Approximate Nearest Neighbours ou ANN désigne un ensemble de techniques (par ex., des structures de données spécialisées comme des graphes et des forêts aléatoires) qui permettent d’obtenir des résultats bien plus rapidement qu’une recherche vectorielle exacte. La précision des résultats est généralement “suffisamment bonne” pour un usage pratique. De nombreuses techniques approximatives proposent des paramètres permettant d’ajuster le compromis entre la précision des résultats et le temps de recherche. Une fois l’index de similarité vectorielle construit, les requêtes de recherche vectorielle utiliseront automatiquement l’index :
Effectuer une recherche ANN
Query
SELECT
id,
title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, (
SELECT vector
FROM dbpedia
WHERE id = '<dbpedia:Glacier_Express>'
)) ASC
LIMIT 20
Response
┌─id──────────────────────────────────────────────┬─title─────────────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:Glacier_Express> │ Glacier Express │
2. │ <dbpedia:BVZ_Zermatt-Bahn> │ BVZ Zermatt-Bahn │
3. │ <dbpedia:Gornergrat_railway> │ Gornergrat railway │
4. │ <dbpedia:RegioExpress> │ RegioExpress │
5. │ <dbpedia:Matterhorn_Gotthard_Bahn> │ Matterhorn Gotthard Bahn │
6. │ <dbpedia:Rhaetian_Railway> │ Rhaetian Railway │
7. │ <dbpedia:Gotthard_railway> │ Gotthard railway │
8. │ <dbpedia:Furka–Oberalp_railway> │ Furka–Oberalp railway │
9. │ <dbpedia:Jungfrau_railway> │ Jungfrau railway │
10. │ <dbpedia:Monte_Generoso_railway> │ Monte Generoso railway │
11. │ <dbpedia:Montreux–Oberland_Bernois_railway> │ Montreux–Oberland Bernois railway │
12. │ <dbpedia:Brienz–Rothorn_railway> │ Brienz–Rothorn railway │
13. │ <dbpedia:Lauterbrunnen–Mürren_mountain_railway> │ Lauterbrunnen–Mürren mountain railway │
14. │ <dbpedia:Luzern–Stans–Engelberg_railway_line> │ Luzern–Stans–Engelberg railway line │
15. │ <dbpedia:Rigi_Railways> │ Rigi Railways │
16. │ <dbpedia:Saint-Gervais–Vallorcine_railway> │ Saint-Gervais–Vallorcine railway │
17. │ <dbpedia:Gatwick_Express> │ Gatwick Express │
18. │ <dbpedia:Brünig_railway_line> │ Brünig railway line │
19. │ <dbpedia:Regional-Express> │ Regional-Express │
20. │ <dbpedia:Schynige_Platte_railway> │ Schynige Platte railway │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.025 sec. Processed 32.03 thousand rows, 2.10 MB (1.29 million rows/s., 84.80 MB/s.)
Les requêtes de recherche par similarité vues jusqu’à présent utilisent comme vecteur de recherche l’un des vecteurs existants de la table
Génération d’embeddings pour une requête de recherche
dbpedia.
Dans les applications réelles, le vecteur de recherche doit être généré à partir d’une requête saisie par l’utilisateur, qui peut être en langage naturel. Ce vecteur de recherche
doit être généré à l’aide du même modèle LLM que celui utilisé pour générer les vecteurs d’embedding
du jeu de données.
Un exemple de script Python est présenté ci-dessous pour montrer comment appeler l’OpenAI API par programmation afin de
générer des vecteurs d’embedding à l’aide du modèle
text-embedding-3-large. Le vecteur d’embedding de recherche
est ensuite transmis comme argument à la fonction
cosineDistance() dans la requête
SELECT.
L’exécution du script nécessite qu’une clé d’API OpenAI soit définie dans la variable d’environnement
OPENAI_API_KEY.
La clé d’API OpenAI peut être obtenue après inscription sur https://platform.openai.com.
import sys
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials
openai_client = OpenAI() # Set OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Accept the search query from user
print("Enter a search query :")
input_query = sys.stdin.readline();
# Call OpenAI API endpoint to get the embedding
print("Generating the embedding for ", input_query);
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
# Execute vector search query in ClickHouse
print("Querying clickhouse...")
params = {'v1':embedding, 'v2':10}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
for row in result.result_rows:
print(row[0], row[1], row[2])
print("---------------")
Les exemples ci-dessus ont illustré la recherche sémantique et la récupération de documents avec ClickHouse. Nous présentons ci-dessous une application d’exemple d’IA générative très simple, mais à fort potentiel. L’application exécute les étapes suivantes :
Application de démonstration Q&A
- Reçoit un sujet saisi par l’utilisateur
- Génère un vecteur d’embedding pour le sujet en appelant l’OpenAI API avec le modèle
text-embedding-3-large
- Récupère des articles/documents Wikipedia très pertinents à l’aide d’une recherche de similarité vectorielle dans la table
dbpedia
- Reçoit de l’utilisateur une question libre en langage naturel en rapport avec le sujet
- Utilise l’API de chat OpenAI
gpt-3.5-turbopour répondre à la question à partir des connaissances contenues dans les documents récupérés à l’étape #3. Les documents récupérés à l’étape #3 sont transmis comme contexte à l’API de chat et constituent le lien essentiel dans l’IA générative.
OPENAI_API_KEY. La clé d’API OpenAI peut être obtenue après inscription sur https://platform.openai.com.
Code :
$ python3 QandA.py
Enter a topic : FIFA world cup 1990
Generating the embedding for 'FIFA world cup 1990' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Who won the golden boot
Salvatore Schillaci of Italy won the Golden Boot at the 1990 FIFA World Cup.
Enter a topic : Cricket world cup
Generating the embedding for 'Cricket world cup' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Which country has hosted the world cup most times
England and Wales have hosted the Cricket World Cup the most times, with the tournament being held in these countries five times - in 1975, 1979, 1983, 1999, and 2019.
$
import sys
import time
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials here
openai_client = OpenAI() # Set the OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Take the topic of interest from user
print("Enter a topic : ", end="", flush=True)
input_query = sys.stdin.readline()
input_query = input_query.rstrip()
# Generate an embedding vector for the search topic and query ClickHouse
print("Generating the embedding for '" + input_query + "' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...");
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
params = {'v1':embedding, 'v2':100}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
# Collect all the matching articles/documents
results = ""
for row in result.result_rows:
results = results + row[2]
print("\nEnter your question : ", end="", flush=True)
question = sys.stdin.readline();
# Prompt for the OpenAI Chat API
query = f"""Use the below content to answer the subsequent question. If the answer cannot be found, write "I don't know."
Content:
\"\"\"
{results}
\"\"\"
Question: {question}"""
GPT_MODEL = "gpt-3.5-turbo"
response = openai_client.chat.completions.create(
messages=[
{'role': 'system', 'content': "You answer questions about {input_query}."},
{'role': 'user', 'content': query},
],
model=GPT_MODEL,
temperature=0,
)
# Print the answer to the question!
print(response.choices[0].message.content)
print("\n")