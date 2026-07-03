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See https://amplab.cs.berkeley.edu/benchmark/ Créez un compte gratuit sur https://aws.amazon.com. Une carte de crédit, une adresse e-mail et un numéro de téléphone sont nécessaires. Obtenez une nouvelle clé d’accès sur https://console.aws.amazon.com/iam/home?nc2=h_m_sc#security_credential Exécutez la commande suivante dans la console :
Exécutez les requêtes ClickHouse suivantes :
Revenez à la console :
Requêtes pour obtenir des échantillons de données :
Dernière modification le 3 juillet 2026