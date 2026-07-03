Exécutez les requêtes ClickHouse suivantes :
$ sudo apt-get install s3cmd
$ mkdir tiny; cd tiny;
$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/tiny/ .
$ cd ..
$ mkdir 1node; cd 1node;
$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/1node/ .
$ cd ..
$ mkdir 5nodes; cd 5nodes;
$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/5nodes/ .
$ cd ..
Revenez à la console :
CREATE TABLE rankings_tiny
(
pageURL String,
pageRank UInt32,
avgDuration UInt32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
CREATE TABLE uservisits_tiny
(
sourceIP String,
destinationURL String,
visitDate Date,
adRevenue Float32,
UserAgent String,
cCode FixedString(3),
lCode FixedString(6),
searchWord String,
duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);
CREATE TABLE rankings_1node
(
pageURL String,
pageRank UInt32,
avgDuration UInt32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
CREATE TABLE uservisits_1node
(
sourceIP String,
destinationURL String,
visitDate Date,
adRevenue Float32,
UserAgent String,
cCode FixedString(3),
lCode FixedString(6),
searchWord String,
duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);
CREATE TABLE rankings_5nodes_on_single
(
pageURL String,
pageRank UInt32,
avgDuration UInt32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
CREATE TABLE uservisits_5nodes_on_single
(
sourceIP String,
destinationURL String,
visitDate Date,
adRevenue Float32,
UserAgent String,
cCode FixedString(3),
lCode FixedString(6),
searchWord String,
duration UInt32
) ENGINE = MergeTree(visitDate, visitDate, 8192);
Requêtes pour obtenir des échantillons de données :
$ for i in tiny/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_tiny FORMAT CSV"; done
$ for i in tiny/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_tiny FORMAT CSV"; done
$ for i in 1node/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_1node FORMAT CSV"; done
$ for i in 1node/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_1node FORMAT CSV"; done
$ for i in 5nodes/rankings/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO rankings_5nodes_on_single FORMAT CSV"; done
$ for i in 5nodes/uservisits/*.deflate; do echo $i; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host=example-perftest01j --query="INSERT INTO uservisits_5nodes_on_single FORMAT CSV"; done
SELECT pageURL, pageRank FROM rankings_1node WHERE pageRank > 1000
SELECT substring(sourceIP, 1, 8), sum(adRevenue) FROM uservisits_1node GROUP BY substring(sourceIP, 1, 8)
SELECT
sourceIP,
sum(adRevenue) AS totalRevenue,
avg(pageRank) AS pageRank
FROM rankings_1node ALL INNER JOIN
(
SELECT
sourceIP,
destinationURL AS pageURL,
adRevenue
FROM uservisits_1node
WHERE (visitDate > '1980-01-01') AND (visitDate < '1980-04-01')
) USING pageURL
GROUP BY sourceIP
ORDER BY totalRevenue DESC
LIMIT 1