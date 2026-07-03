Skip to main content
Téléchargez les données depuis http://labs.criteo.com/downloads/download-terabyte-click-logs/ Créez une table dans laquelle importer les logs :
Insérez les données :
Créez une table pour les données converties :
Transformez les données du log brut et placez-les dans la seconde table :
Dernière modification le 3 juillet 2026