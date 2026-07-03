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MgBench est un nouveau benchmark analytique pour les données de logs générées par des machines, créé par Andrew Crotty. Téléchargez les données :
Décompressez les données :
Créez la base de données et les tables :
Insérer des données :

Lancer des requêtes de benchmark

La requête 3.5 ci-dessous utilise un UNION. Définissez le mode de combinaison des résultats des requêtes SELECT. Ce paramètre n’est utilisé qu’avec UNION, sans spécifier explicitement UNION ALL ou UNION DISTINCT.
Les données sont également disponibles dans le Playground pour exécuter des requêtes interactives, exemple.
Dernière modification le 3 juillet 2026