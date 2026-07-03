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Le jeu de données contient 500 milliards d’enregistrements. Voir la vidéo du FOSDEM 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=JlcI2Vfz_uk Et la présentation : https://presentations.clickhouse.com/fosdem2023/ Source des données : https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/ Récupération de la liste des liens :
Téléchargement des données :
(comptez environ 3 jours) Création d’une table :
Chargement des données :
Ou chargement des données pour le nettoyage :
Dernière modification le 3 juillet 2026