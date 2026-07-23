Ce document propose une introduction à la migration des données de Snowflake vers ClickHouse.

Snowflake est un entrepôt de données dans le cloud principalement conçu pour migrer vers le cloud des charges de travail legacy d’entreposage de données sur site. Il est bien optimisé pour exécuter des rapports de longue durée à grande échelle. À mesure que les datasets migrent vers le cloud, les responsables des données commencent à réfléchir à d’autres façons d’en extraire de la valeur, notamment en utilisant ces datasets pour alimenter des applications en temps réel pour des cas d’utilisation internes et externes. Quand cela se produit, ils se rendent souvent compte qu’ils ont besoin d’une base de données optimisée pour prendre en charge l’analyse en temps réel, comme ClickHouse.

Dans cette section, nous comparons les principales caractéristiques de ClickHouse et de Snowflake.

Snowflake est une plateforme d’entreposage de données dans le cloud qui fournit une solution évolutive et efficace pour stocker, traiter et analyser de grands volumes de données. Comme ClickHouse, Snowflake ne repose pas sur des technologies existantes, mais s’appuie sur son propre moteur de requêtes SQL et sur une architecture personnalisée.

L’architecture de Snowflake est décrite comme un hybride entre une architecture à stockage partagé (disque partagé) et une architecture shared-nothing. Une architecture à stockage partagé est une architecture dans laquelle les données sont accessibles depuis tous les nœuds de calcul via des stockages objet tels que S3. Une architecture shared-nothing est une architecture dans laquelle chaque nœud de calcul stocke localement une partie de l’ensemble des données afin de répondre aux requêtes. Cela, en théorie, offre le meilleur des deux modèles : la simplicité d’une architecture à disque partagé et la scalabilité d’une architecture shared-nothing.

Cette conception repose fondamentalement sur le stockage objet comme support de stockage principal, qui passe presque à l’échelle de façon infinie en cas d’accès concurrents tout en offrant une forte résilience et des garanties de débit évolutif.

L’image ci-dessous, issue de docs.snowflake.com , montre cette architecture :

À l’inverse, en tant que produit open-source et hébergé dans le cloud, ClickHouse peut être déployé dans des architectures à disque partagé comme dans des architectures shared-nothing. Ces dernières sont typiques des déploiements autogérés. Bien qu’elles permettent de faire évoluer facilement le CPU et la mémoire, les configurations shared-nothing introduisent les défis classiques de gestion des données ainsi que le surcoût lié à la réplication des données, en particulier lors des changements dans la composition du cluster.

Pour cette raison, ClickHouse Cloud utilise une architecture à stockage partagé conceptuellement similaire à celle de Snowflake. Les données sont stockées une seule fois dans un stockage objet (copie unique), tel que S3 ou GCS, offrant un stockage pratiquement infini avec de solides garanties de redondance. Chaque nœud a accès à cette copie unique des données ainsi qu’à ses propres Local SSD à des fins de cache. Les nœuds peuvent ensuite être mis à l’échelle pour fournir des ressources supplémentaires de CPU et de mémoire selon les besoins. Comme Snowflake, les propriétés de scalabilité de S3 répondent à la limitation classique des architectures à disque partagé (goulots d’étranglement d’E/S disque et réseau) en garantissant que le débit d’E/S disponible pour les nœuds actuels d’un cluster n’est pas affecté lorsque des nœuds supplémentaires sont ajoutés.

Outre les formats de stockage sous-jacents et les moteurs de requête, ces architectures présentent quelques différences subtiles :

Les ressources de calcul dans Snowflake sont fournies via le concept de warehouses . Ceux-ci se composent d’un certain nombre de nœuds, chacun ayant une taille définie. Bien que Snowflake ne publie pas l’architecture précise de ses warehouses, il est généralement admis que chaque nœud comprend 8 vCPU, 16 GiB et 200 GB de stockage local (pour le cache). Le nombre de nœuds dépend d’une taille prédéfinie : par exemple, un x-small comporte un nœud, un small 2, un medium 4, un large 8, etc. Ces warehouses sont indépendants des données et peuvent être utilisés pour interroger n’importe quelle base de données résidant sur du stockage objet. Lorsqu’ils sont inactifs et ne sont pas soumis à une charge de requêtes, les warehouses sont mis en pause, puis redémarrent lorsqu’une requête est reçue. Alors que les coûts de stockage sont toujours pris en compte dans la facturation, les warehouses ne sont facturés que lorsqu’ils sont actifs.

ClickHouse Cloud repose sur un principe similaire, avec des nœuds dotés d’un stockage de cache local. Plutôt que des tailles prédéfinies, les utilisateurs déploient un service avec une quantité totale de compute et de RAM disponible. Celui-ci s’adapte ensuite automatiquement de façon transparente (dans les limites définies) en fonction de la charge des requêtes, soit verticalement en augmentant (ou en diminuant) les ressources de chaque nœud, soit horizontalement en augmentant ou en réduisant le nombre total de nœuds. Les nœuds ClickHouse Cloud ont un ratio CPU/mémoire de 1, contrairement à Snowflake. Bien qu’un couplage plus lâche soit possible, les services restent couplés aux données, contrairement aux warehouses Snowflake. Les nœuds se mettent également en pause lorsqu’ils sont inactifs et reprennent s’ils sont soumis à des requêtes. Vous pouvez aussi redimensionner manuellement les services si nécessaire.

Le cache de requêtes de ClickHouse Cloud est propre à chaque nœud, contrairement à celui de Snowflake, qui est fourni au niveau du service indépendamment du warehouse. D’après les benchmarks, le cache de nœud de ClickHouse Cloud surpasse celui de Snowflake.

Snowflake et ClickHouse Cloud adoptent des approches différentes en matière de mise à l’échelle pour augmenter la concurrence des requêtes. Snowflake répond à ce besoin avec une fonctionnalité appelée multi-cluster warehouses . Cette fonctionnalité permet d’ajouter des clusters à un warehouse. Bien que cela n’apporte aucune amélioration de la latence des requêtes, cela offre une parallélisation supplémentaire et permet une concurrence plus élevée des requêtes. ClickHouse y parvient en ajoutant plus de mémoire et de CPU à un service via une mise à l’échelle verticale ou horizontale. Nous n’explorons pas les capacités de ces services à monter vers une concurrence plus élevée dans ce blog, nous concentrant plutôt sur la latence, mais nous reconnaissons que ce travail devrait être réalisé pour une comparaison complète. Cependant, nous nous attendons à ce que ClickHouse soit performant dans tout test de concurrence, Snowflake limitant explicitement le nombre de requêtes simultanées autorisées pour un warehouse à 8 par défaut . En comparaison, ClickHouse Cloud permet jusqu’à 1000 requêtes exécutées par nœud.

La capacité de Snowflake à changer la taille de calcul sur un jeu de données, couplée à des temps de reprise rapides pour les warehouses, en fait une excellente solution pour les requêtes ad hoc. Pour les cas d’usage d’entrepôt de données et de data lake, cela offre un avantage par rapport aux autres systèmes.

​ Analyse en temps réel

D’après des données de benchmark publiques, ClickHouse surpasse Snowflake pour les applications d’analyse en temps réel dans les domaines suivants :