Créer des visualisations à partir de requêtes SQL dans ClickStack

ClickStack prend en charge les visualisations basées sur des requêtes SQL écrites manuellement. Cela vous donne un contrôle total sur la logique de la requête, tout en restant intégré aux intervalles de temps, aux filtres et au rendu des graphiques au niveau du tableau de bord.

Les visualisations basées sur SQL sont utiles lorsque vous devez aller au-delà du Chart Explorer — par exemple, pour effectuer des jointures entre des tables ou créer des agrégations complexes qui ne sont pas prises en charge par le chart builder.

​ Création d’une visualisation SQL

Pour créer une visualisation SQL, ouvrez l’éditeur d’une tuile de tableau de bord et sélectionnez l’onglet SQL.

À partir de là :

Sélectionnez une connexion ClickHouse sur laquelle exécuter la requête. Sélectionnez éventuellement une Source — cela permet d’appliquer à votre visualisation des filtres au niveau du tableau de bord via la macro $__filters . Rédigez votre requête SQL dans l’éditeur, en utilisant des paramètres de requête et des macros pour l’intégrer à l’intervalle de temps et aux filtres du tableau de bord. Cliquez sur le bouton play pour prévisualiser les résultats, puis sur Save.

​ Paramètres de requête

{paramName:Type} . Les paramètres de requête permettent à votre SQL de référencer l’intervalle de temps actuel du dashboard et sa granularité. Ils utilisent la syntaxe de requête paramétrée de ClickHouse :

​ Paramètres disponibles

Les paramètres disponibles dépendent du type de graphique :

Graphiques en courbes et à barres empilées :

Paramètre Type Description {startDateMilliseconds:Int64} Int64 Début de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 Fin de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix) {intervalSeconds:Int64} Int64 Taille du compartiment temporel en secondes (selon la granularité) {intervalMilliseconds:Int64} Int64 Taille du compartiment temporel en millisecondes (selon la granularité)

Graphiques de tableau, en secteurs et numériques :

Paramètre Type Description {startDateMilliseconds:Int64} Int64 Début de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 Fin de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix)

Les macros sont des raccourcis qui se développent en expressions courantes de ClickHouse SQL. Elles sont préfixées par $__ et remplacées avant l’envoi de la requête à ClickHouse.

​ Macros de limites temporelles

Ces macros renvoient une expression ClickHouse représentant l’heure de début ou de fin du dashboard. Elles ne prennent aucun argument.

Macro Développé en Type de colonne $__fromTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__toTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__fromTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__toTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__interval_s {intervalSeconds:Int64} Int64

​ Macros de filtrage temporel

Ces macros génèrent un fragment de clause WHERE qui filtre une colonne selon l’intervalle de temps du tableau de bord.

Macro Description $__timeFilter(column) Filtre une colonne DateTime selon l’intervalle du tableau de bord $__timeFilter_ms(column) Filtre une colonne DateTime64 (millisecondes) selon l’intervalle du tableau de bord $__dateFilter(column) Filtre une colonne Date selon l’intervalle du tableau de bord $__dateTimeFilter(dateCol, timeCol) Filtre à l’aide de colonnes Date et DateTime distinctes $__dt(dateCol, timeCol) alias de $__dateTimeFilter

Exemple d’expansion de $__timeFilter(TimestampTime) :

TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))

​ Macros d’intervalle de temps

Ces macros regroupent une colonne d’horodatage en intervalles correspondant à la granularité du dashboard. Elles sont généralement utilisées dans les clauses SELECT et GROUP BY pour les graphiques de séries temporelles. Elles sont uniquement disponibles pour les visualisations Line et Stacked-bar.

Macro Description $__timeInterval(column) Regroupe une colonne DateTime en intervalles de intervalSeconds $__timeInterval_ms(column) Regroupe une colonne DateTime64 en intervalles de intervalMilliseconds

Exemple d’expansion de $__timeInterval(TimestampTime) :

toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second )

​ Macro de filtre du tableau de bord

Macro Description $__filters Remplacé par les conditions de filtre du tableau de bord (nécessite qu’une Source soit sélectionnée)

Lorsqu’une Source est sélectionnée dans le graphique et que les filtres du tableau de bord sont actifs, $__filters se développe en conditions WHERE SQL correspondantes. Lorsqu’aucune source n’est sélectionnée ou qu’aucun filtre n’est appliqué, il se développe en (1=1) ; il peut donc toujours être inclus sans risque dans une clause WHERE .

ClickStack associe automatiquement les colonnes du résultat de la requête aux éléments du graphique en fonction des types de colonnes. Les règles de correspondance varient selon le type de graphique.

​ Graphiques en courbes et en barres empilées

Rôle Type de colonne Description Horodatage Première colonne Date ou DateTime Utilisée pour l’axe des x. Valeur de série Toutes les colonnes numériques Chaque colonne numérique est représentée comme une série distincte. Il s’agit généralement de valeurs agrégées. Noms de groupe Colonnes String, Map ou Array Facultatif. Les lignes ayant des valeurs de groupe différentes sont représentées comme des séries distinctes.

​ Diagramme circulaire

Rôle Type de colonne Description Valeur du secteur Première colonne numérique Détermine la taille de chaque secteur. Libellé du secteur Colonnes de type String, Map ou Array Facultatif. Chaque valeur distincte devient le libellé d’un secteur.

​ Graphique numérique

Rôle Type de colonne Description Nombre Première colonne numérique Affiche la valeur de la première ligne de la première colonne numérique.

Toutes les colonnes de résultat sont affichées directement sous forme de colonnes de tableau.

Accès requis aux tables système otel_v2.otel_logs ou otel_v2.otel_traces si vous exécutez les exemples suivants sur Vous devrez préciserousi vous exécutez les exemples suivants sur play-clickstack.clickhouse.com

​ Graphique en courbes — nombre de logs au fil du temps par service

Cette requête compte les événements de log par service, regroupés en intervalles de temps correspondant à la granularité du tableau de bord.

SELECT toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second ) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

ts (DateTime) est utilisé comme horodatage pour l’axe des x.

(DateTime) est utilisé comme horodatage pour l’axe des x. count (numérique) est représenté comme valeur de la série.

(numérique) est représenté comme valeur de la série. ServiceName (chaîne) crée une ligne distincte pour chaque service.

​ Graphique en courbes — avec des macros

La même requête, écrite avec des macros pour plus de concision :

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

​ Graphique en barres empilées — nombre d’erreurs par niveau de gravité

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, lower (SeverityText), count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND lower (SeverityText) IN ( 'error' , 'warn' ) AND $__filters GROUP BY SeverityText, ts ORDER BY ts ASC

​ Tableau — les 10 endpoints les plus lents

SELECT SpanName AS endpoint , avg (Duration) / 1000 AS avg_duration_ms, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY SpanName ORDER BY avg_duration_ms DESC LIMIT 10

​ Diagramme circulaire — répartition des requêtes par service

SELECT ServiceName, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY ServiceName

request_count (numérique) détermine la taille de chaque secteur.

(numérique) détermine la taille de chaque secteur. ServiceName (chaîne) correspond à l’étiquette de chaque secteur.

​ graphique numérique — nombre total d’erreurs

SELECT count () AS total_errors FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND SeverityText = 'error' AND $__filters

L’unique valeur numérique total_errors de la première ligne est affichée.