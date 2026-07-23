Pour créer une visualisation SQL, ouvrez l’éditeur d’une tuile de tableau de bord et sélectionnez l’onglet SQL. À partir de là :
Création d’une visualisation SQL
- Sélectionnez une connexion ClickHouse sur laquelle exécuter la requête.
- Sélectionnez éventuellement une Source — cela permet d’appliquer à votre visualisation des filtres au niveau du tableau de bord via la macro
$__filters.
- Rédigez votre requête SQL dans l’éditeur, en utilisant des paramètres de requête et des macros pour l’intégrer à l’intervalle de temps et aux filtres du tableau de bord.
- Cliquez sur le bouton play pour prévisualiser les résultats, puis sur Save.
Les paramètres de requête permettent à votre SQL de référencer l’intervalle de temps actuel du dashboard et sa granularité. Ils utilisent la syntaxe de requête paramétrée de ClickHouse :
Paramètres de requête
{paramName:Type}.
Les paramètres disponibles dépendent du type de graphique : Graphiques en courbes et à barres empilées :
Paramètres disponibles
Graphiques de tableau, en secteurs et numériques :
|Paramètre
|Type
|Description
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Début de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Fin de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix)
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
|Taille du compartiment temporel en secondes (selon la granularité)
{intervalMilliseconds:Int64}
|Int64
|Taille du compartiment temporel en millisecondes (selon la granularité)
|Paramètre
|Type
|Description
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Début de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Fin de la plage de dates du tableau de bord (millisecondes depuis l’époque Unix)
Les macros sont des raccourcis qui se développent en expressions courantes de ClickHouse SQL. Elles sont préfixées par
Macros
$__ et remplacées avant l’envoi de la requête à ClickHouse.
Ces macros renvoient une expression ClickHouse représentant l’heure de début ou de fin du dashboard. Elles ne prennent aucun argument.
Macros de limites temporelles
|Macro
|Développé en
|Type de colonne
$__fromTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__toTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__fromTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__toTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__interval_s
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
Ces macros génèrent un fragment de clause
Macros de filtrage temporel
WHERE qui filtre une colonne selon l’intervalle de temps du tableau de bord.
Exemple d’expansion de
|Macro
|Description
$__timeFilter(column)
|Filtre une colonne
DateTime selon l’intervalle du tableau de bord
$__timeFilter_ms(column)
|Filtre une colonne
DateTime64 (millisecondes) selon l’intervalle du tableau de bord
$__dateFilter(column)
|Filtre une colonne
Date selon l’intervalle du tableau de bord
$__dateTimeFilter(dateCol, timeCol)
|Filtre à l’aide de colonnes
Date et
DateTime distinctes
$__dt(dateCol, timeCol)
|alias de
$__dateTimeFilter
$__timeFilter(TimestampTime):
TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
Ces macros regroupent une colonne d’horodatage en intervalles correspondant à la granularité du dashboard. Elles sont généralement utilisées dans les clauses
Macros d’intervalle de temps
SELECT et
GROUP BY pour les graphiques de séries temporelles. Elles sont uniquement disponibles pour les visualisations Line et Stacked-bar.
Exemple d’expansion de
|Macro
|Description
$__timeInterval(column)
|Regroupe une colonne
DateTime en intervalles de
intervalSeconds
$__timeInterval_ms(column)
|Regroupe une colonne
DateTime64 en intervalles de
intervalMilliseconds
$__timeInterval(TimestampTime):
toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second)
Macro de filtre du tableau de bord
Lorsqu’une Source est sélectionnée dans le graphique et que les filtres du tableau de bord sont actifs,
|Macro
|Description
$__filters
|Remplacé par les conditions de filtre du tableau de bord (nécessite qu’une Source soit sélectionnée)
$__filters se développe en conditions
WHERE SQL correspondantes. Lorsqu’aucune source n’est sélectionnée ou qu’aucun filtre n’est appliqué, il se développe en
(1=1) ; il peut donc toujours être inclus sans risque dans une clause
WHERE.
ClickStack associe automatiquement les colonnes du résultat de la requête aux éléments du graphique en fonction des types de colonnes. Les règles de correspondance varient selon le type de graphique.
Comment les résultats de la requête sont représentés
Graphiques en courbes et en barres empilées
|Rôle
|Type de colonne
|Description
|Horodatage
|Première colonne
Date ou
DateTime
|Utilisée pour l’axe des x.
|Valeur de série
|Toutes les colonnes numériques
|Chaque colonne numérique est représentée comme une série distincte. Il s’agit généralement de valeurs agrégées.
|Noms de groupe
|Colonnes String, Map ou Array
|Facultatif. Les lignes ayant des valeurs de groupe différentes sont représentées comme des séries distinctes.
Diagramme circulaire
|Rôle
|Type de colonne
|Description
|Valeur du secteur
|Première colonne numérique
|Détermine la taille de chaque secteur.
|Libellé du secteur
|Colonnes de type String, Map ou Array
|Facultatif. Chaque valeur distincte devient le libellé d’un secteur.
Graphique numérique
|Rôle
|Type de colonne
|Description
|Nombre
|Première colonne numérique
|Affiche la valeur de la première ligne de la première colonne numérique.
Toutes les colonnes de résultat sont affichées directement sous forme de colonnes de tableau.
Tableau
Exemples
Accès requis aux tables systèmeVous devrez préciser
otel_v2.otel_logs ou
otel_v2.otel_traces si vous exécutez les exemples suivants sur play-clickstack.clickhouse.com.
Cette requête compte les événements de log par service, regroupés en intervalles de temps correspondant à la granularité du tableau de bord.
Graphique en courbes — nombre de logs au fil du temps par service
SELECT
toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
ts(DateTime) est utilisé comme horodatage pour l’axe des x.
count(numérique) est représenté comme valeur de la série.
ServiceName(chaîne) crée une ligne distincte pour chaque service.
La même requête, écrite avec des macros pour plus de concision :
Graphique en courbes — avec des macros
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
Graphique en barres empilées — nombre d’erreurs par niveau de gravité
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
lower(SeverityText),
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND lower(SeverityText) IN ('error', 'warn')
AND $__filters
GROUP BY SeverityText, ts
ORDER BY ts ASC
Tableau — les 10 endpoints les plus lents
SELECT
SpanName AS endpoint,
avg(Duration) / 1000 AS avg_duration_ms,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY SpanName
ORDER BY avg_duration_ms DESC
LIMIT 10
Diagramme circulaire — répartition des requêtes par service
SELECT
ServiceName,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName
request_count(numérique) détermine la taille de chaque secteur.
ServiceName(chaîne) correspond à l’étiquette de chaque secteur.
graphique numérique — nombre total d’erreurs
L’unique valeur numérique
SELECT
count() AS total_errors
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND SeverityText = 'error'
AND $__filters
total_errors de la première ligne est affichée.
Remarques
- Les visualisations basées sur SQL s’exécutent en mode
readonly— seules les requêtes
SELECTsont autorisées.
- Les visualisations basées sur SQL doivent contenir exactement une requête SQL — les requêtes multiples ne sont pas prises en charge.
- L’éditeur SQL propose des suggestions d’autocomplétion pour les paramètres de requête comme pour les macros.
- Une source doit être sélectionnée pour appliquer les filtres du dashboard aux visualisations basées sur SQL. Pour un filtrage précis, la source doit correspondre à la table interrogée.