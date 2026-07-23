Importation de modèles de tableaux de bord préconfigurés dans ClickStack

ClickStack comprend une bibliothèque de modèles de tableau de bord prêts à l’emploi qui vous offrent une visibilité immédiate sur les métriques courantes de l’infrastructure et des applications.

​ Parcourir les modèles disponibles

Pour parcourir la bibliothèque de modèles intégrés, accédez à Tableaux de bord, puis cliquez sur Parcourir les modèles de tableaux de bord.

Cela ouvre la galerie de modèles, dans laquelle ils sont classés par catégorie. Cliquez sur Importer pour démarrer le processus d’importation de ce modèle.

​ Importer un modèle

Pour importer un modèle, vous devez définir une source de données pour chaque visualisation du tableau de bord. Sélectionnez une source de données dans la liste déroulante pour chaque visualisation, puis cliquez sur Finish Import .

​ Modèles préconfigurés

​ Métriques d’exécution OTel

Les modèles intégrés de métriques d’exécution OTel sont conçus pour les applications instrumentées avec les métriques d’exécution OpenTelemetry

Template Description .NET Runtime Metrics Collectes du GC, taille du tas, utilisation du pool de threads et nombre d’assemblys pour les applications .NET Go Runtime Metrics Nombre de goroutines, temps de pause du GC, utilisation du tas et statistiques mémoire pour les applications Go JVM Runtime Metrics Mémoire du tas et hors tas, durée du GC, nombre de threads et chargement des classes pour les applications basées sur la JVM Node.js Runtime Metrics Délai de la boucle d’événements, utilisation du tas, utilisation du CPU et mémoire V8 pour les applications Node.js

Remarques :