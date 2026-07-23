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Modèles préconfigurés
Les modèles intégrés de métriques d’exécution OTel sont conçus pour les applications instrumentées avec les métriques d’exécution OpenTelemetry.
Métriques d’exécution OTel
Remarques :
|Template
|Description
|.NET Runtime Metrics
|Collectes du GC, taille du tas, utilisation du pool de threads et nombre d’assemblys pour les applications .NET
|Go Runtime Metrics
|Nombre de goroutines, temps de pause du GC, utilisation du tas et statistiques mémoire pour les applications Go
|JVM Runtime Metrics
|Mémoire du tas et hors tas, durée du GC, nombre de threads et chargement des classes pour les applications basées sur la JVM
|Node.js Runtime Metrics
|Délai de la boucle d’événements, utilisation du tas, utilisation du CPU et mémoire V8 pour les applications Node.js
- Chaque modèle est configuré avec un filtre personnalisé pour les services dont l’attribut de ressource
telemetry.sdk.languagecorrespond au runtime du tableau de bord.
- Les environnements avec des schémas de table de métriques ClickHouse personnalisés peuvent devoir ajuster ce filtre pour interroger les colonnes
Service Nameet
Resource Attributesappropriées.
- Pour les environnements à fort volume, les temps de chargement des filtres peuvent être réduits en matérialisant la colonne
ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
- Les environnements avec des schémas de table de métriques ClickHouse personnalisés peuvent devoir ajuster ce filtre pour interroger les colonnes
- Les modèles s’appuient sur les conventions sémantiques OTel les plus récentes au moment de leur publication et sont mis à jour périodiquement à mesure que la spécification OTel évolue. Pour les services instrumentés avec d’anciens SDK OTel, les visualisations peuvent devoir être modifiées pour faire référence à d’anciens noms de métriques.