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ClickStack comprend une bibliothèque de modèles de tableau de bord prêts à l’emploi qui vous offrent une visibilité immédiate sur les métriques courantes de l’infrastructure et des applications.

Parcourir les modèles disponibles

Pour parcourir la bibliothèque de modèles intégrés, accédez à Tableaux de bord, puis cliquez sur Parcourir les modèles de tableaux de bord. Cela ouvre la galerie de modèles, dans laquelle ils sont classés par catégorie. Cliquez sur Importer pour démarrer le processus d’importation de ce modèle.

Importer un modèle

Pour importer un modèle, vous devez définir une source de données pour chaque visualisation du tableau de bord. Sélectionnez une source de données dans la liste déroulante pour chaque visualisation, puis cliquez sur Finish Import.

Modèles préconfigurés

Métriques d’exécution OTel

Les modèles intégrés de métriques d’exécution OTel sont conçus pour les applications instrumentées avec les métriques d’exécution OpenTelemetry. Remarques :
  • Chaque modèle est configuré avec un filtre personnalisé pour les services dont l’attribut de ressource telemetry.sdk.language correspond au runtime du tableau de bord.
    • Les environnements avec des schémas de table de métriques ClickHouse personnalisés peuvent devoir ajuster ce filtre pour interroger les colonnes Service Name et Resource Attributes appropriées.
    • Pour les environnements à fort volume, les temps de chargement des filtres peuvent être réduits en matérialisant la colonne ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
  • Les modèles s’appuient sur les conventions sémantiques OTel les plus récentes au moment de leur publication et sont mis à jour périodiquement à mesure que la spécification OTel évolue. Pour les services instrumentés avec d’anciens SDK OTel, les visualisations peuvent devoir être modifiées pour faire référence à d’anciens noms de métriques.
Dernière modification le 23 juillet 2026