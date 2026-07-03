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Pregunta

¿Cómo puedo mostrar todas las consultas relacionadas con vistas materializadas de los últimos 60 min?

Respuesta

Esta consulta mostrará todas las consultas dirigidas a vistas materializadas, teniendo en cuenta que:
  • podemos aprovechar el campo create_table_query de la tabla system.tables para identificar qué tablas son receptoras explícitas (TO) de las MV;
  • podemos rastrear hacia atrás (usando uuid y la convención de nombres .inner_id.<uuid>) qué tablas son receptoras implícitas de las MV;
También podemos configurar cuánto tiempo hacia atrás queremos consultar, cambiando el valor (60 m de forma predeterminada) en el CTE inicial de la consulta
salida esperada:
En este ejemplo, default.big_changes_mv y default.sum_of_volumes_mv son ambas vistas materializadas.
Última modificación el 3 de julio de 2026