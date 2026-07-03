¿Cómo puedo mostrar todas las consultas relacionadas con vistas materializadas de los últimos 60 min?
Pregunta
Esta consulta mostrará todas las consultas dirigidas a vistas materializadas, teniendo en cuenta que:
Respuesta
- podemos aprovechar el campo
create_table_queryde la tabla
system.tablespara identificar qué tablas son receptoras explícitas (
TO) de las MV;
- podemos rastrear hacia atrás (usando
uuidy la convención de nombres
.inner_id.<uuid>) qué tablas son receptoras implícitas de las MV;
60 m de forma predeterminada) en el CTE inicial de la consulta
salida esperada:
WITH(60) -- predeterminado 60m
AS timeRange,
(
--preparar nombres de posibles tablas destino ocultas implícitas de MV para *cualquier* tabla con uuid NO NULO
SELECT groupArray(
concat('default.`.inner_id.', toString(uuid), '`')
)
FROM clusterAllReplicas(default, system.tables)
WHERE notEmpty(uuid)
) AS MV_implicit_possible_hidden_target_tables_names_array,
(
--captura el nombre de la MV y las tablas destino (si se especifica TO)
--TODO parece que extract devuelve solo el primer grupo de captura :( reemplazar con regexpExtract cuando esté disponible
SELECT arrayFilter(
x->x != '',
--eliminar capturas vacías
groupArray(
extract(
create_table_query,
'^CREATE MATERIALIZED VIEW\s(\w+\.\w+)\s(?:TO\s(\S+))?'
)
)
)
FROM clusterAllReplicas(default, system.tables)
WHERE engine = 'MaterializedView'
) AS MV_explicit_target_tables_names_array
SELECT event_time,
query,
tables as "MVs tables"
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (
-- solo SELECT en los últimos 60m
event_time > now() - toIntervalMinute(timeRange)
AND startsWith(query, 'SELECT')
) -- verificar si la consulta involucra nombres de tablas destino implícitas de MV
AND (
hasAny(
tables,
MV_implicit_possible_hidden_target_tables_names_array
)
OR -- verificar si la consulta involucra tablas destino explícitas de MV
hasAny(tables, MV_explicit_target_tables_names_array)
)
ORDER BY event_time DESC;
En este ejemplo,
| event_time | query | MVs tables |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| 2023-02-23 08:14:14 | SELECT rand(),* FROM default.sum_of_volumes, default.big_changes, system.users | ["default.big_changes_mv","default.sum_of_volumes_mv","system.users"] |
| 2023-02-23 08:04:47 | SELECT price,* FROM default.sum_of_volumes, default.big_changes | ["default.big_changes_mv","default.sum_of_volumes_mv"] |
default.big_changes_mv y
default.sum_of_volumes_mv son ambas vistas materializadas.