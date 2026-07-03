​ ¿Las vistas materializadas reciben inserciones de forma síncrona?

Pregunta: Cuando se insertan nuevas filas en una tabla de origen, esas filas nuevas también se envían a todas las vistas materializadas de esa tabla de origen. ¿Las inserciones en las vistas materializadas se realizan de forma síncrona? Es decir, una vez que el servidor confirma correctamente la inserción al cliente, ¿significa eso que todas las vistas materializadas se han actualizado por completo y ya están disponibles para consultas?

Respuesta:

Cuando un INSERT se completa correctamente, los datos se insertan tanto en la tabla como en todas las vistas materializadas. La inserción no es atómica con respecto a las vistas materializadas. Mientras el INSERT está en curso, los clientes concurrentes pueden ver un estado intermedio en el que los datos se han insertado en la tabla principal, pero no en las vistas materializadas, o viceversa. Si utiliza inserciones asíncronas, estas recopilan los datos y realizan internamente una inserción normal, devolviendo al cliente el mismo tipo de respuesta que las inserciones normales. Si el cliente recibió una confirmación de éxito de una inserción asíncrona con la opción wait_for_async_insert (como ocurre de forma predeterminada), los datos se insertan tanto en la tabla como en todas sus vistas materializadas.

Pregunta: ¿Qué ocurre con las vistas materializadas encadenadas/en cascada?