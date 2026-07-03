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Uso de vistas parametrizadas en ClickHouse

Las vistas parametrizadas pueden ser útiles para analizar los datos sobre la marcha en función de ciertos parámetros que se pueden proporcionar al ejecutar la consulta. Consulte este ejemplo básico:
  1. cree una tabla
  1. inserta algunos datos aleatorios de prueba
  1. cree la vista parametrizada:
  1. consulta la vista parametrizada indicando los parámetros esperados en la cláusula FROM:
Para obtener más información, consulta https://clickhouse.com/docs/sql-reference/statements/create/view#parameterized-view
Última modificación el 3 de julio de 2026