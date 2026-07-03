clickhouse - cloud :) SELECT count () FROM raw_data_parametrized(id_from = 0 , id_to = 50000 );

SELECT count ()

FROM raw_data_parametrized(id_from = 0 , id_to = 50000 )

Query id: 5731aae1 - 3e68 - 4e63 - b57f - d50f29055744

┌─ count ()─┐

│ 317019 │

└─────────┘