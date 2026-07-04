Cómo configurar ClickHouse en Docker con ODBC para conectarse a una base de datos de Microsoft SQL Server (MSSQL)

Cómo configurar ClickHouse en Docker con ODBC para conectarse a una base de datos de Microsoft SQL Server (MSSQL)

¿Cómo configuro ClickHouse con una imagen de Docker para conectarlo a Microsoft SQL Server?

Notas sobre este ejemplo

Usa la imagen de Ubuntu de ClickHouse para Docker

Usa el controlador FreeTDS

Usa MSSQL Server 2012R2

El hostname de Windows para este ejemplo es MARSDB2.marsnet2.local con la IP 192.168.1.133 (actualízalo con tu hostname y/o IP)

de Windows para este ejemplo es con la IP (actualízalo con tu y/o IP) El nombre de la instancia de MSSQL es MARSDB2

El usuario de inicio de sesión y el usuario de la base de datos de MSSQL son sql_user

​ Configuración de ejemplo en MSSQL para pruebas

Base de datos y tabla creadas en MSSQL:

Usuario de inicio de sesión en MSSQL, sql_user :

Roles de pertenencia a la base de datos para sql_user :

Usuario de base de datos con inicio de sesión:

​ Configuración de ClickHouse con ODBC

Cree un directorio de trabajo:

mkdir ch-odbc-mssql cd ch-odbc-mssql

Cree un archivo odbc.ini :

vim odbc.ini

Agregue las siguientes entradas para actualizar el nombre del DSN y la IP:

[marsdb2_mssql] Driver = FreeTDS Server = 192.168.1.133

Crea un archivo odbcinst.ini :

vim odbcinst.ini

Añade las siguientes entradas (la traza es opcional, pero ayuda con la depuración):

[ODBC] Trace = Yes TraceFile = /tmp/odbc.log [FreeTDS] Description = FreeTDS Driver = /usr/lib/aarch64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so UsageCount = 1

​ Configurar un Dockerfile para descargar la imagen y agregar las bibliotecas TDS y ODBC necesarias

Cree el Dockerfile:

vim Dockerfile

Añade el contenido del Dockerfile:

FROM clickhouse/clickhouse-server:23.10 # Instalar el controlador ODBC RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends unixodbc \ && apt-get install -y freetds-bin freetds-common freetds-dev libct4 libsybdb5 \ && apt-get install tdsodbc

Cree la nueva imagen de Docker:

docker build . -t marsnet/clickhouse-odbc:23.10

Cree un archivo docker-compose.yml :

vim docker-compose.yml

Añade el siguiente contenido al archivo YAML:

version: '3.7' services: clickhouse: image: marsnet/clickhouse-odbc:23.10 container_name: clickhouse-odbc hostname: clickhouse-host ports: - "9000:9000" - "8123:8123" - "9009:9009" volumes: - ./odbc.ini:/etc/odbc.ini - ./odbcinst.ini:/etc/odbcinst.ini restart: always ulimits: memlock: soft: -1 hard: -1 nofile: soft: 262144 hard: 262144 deploy: resources: limits: memory: 4g

Inicie el contenedor:

docker compose up --detach

Una vez iniciado el contenedor, deberías ver algo como esto:

ch-odbc-mssql % docker compose up --detach [+] Running 1/1 ✔ Container clickhouse-odbc Started

Compruebe que el contenedor esté en ejecución:

ch-odbc-mssql % docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 87a400b803ce marsnet/clickhouse-odbc:23.10 "/entrypoint.sh" 57 minutes ago Up About a minute 0.0.0.0:8123 - > 8123/tcp, 0.0.0.0:9000 - > 9000/tcp, 0.0.0.0:9009 - > 9009/tcp clickhouse-odbc

​ Probar la conexión ODBC

Inicie sesión con el cliente de ClickHouse:

./clickhouse client

Pruebe la consulta SELECT con la función de tabla odbc contra la tabla remota de la base de datos MSSQL:

clickhouse-host :) SELECT * from odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1'); SELECT * FROM odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1') Query id: 23494da2-6e12-4ade-95fa-372a0420cac1 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ └────┴─────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.188 sec.

También puede crear una tabla remota con el motor de tablas odbc :

CREATE TABLE table1_odbc_mssql ( `id` Int32, `column1` String ) ENGINE = ODBC( 'DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1' , 'dbo' , 'table1' )

Usa una consulta SELECT para probar la nueva tabla remota:

clickhouse-host :) select * from table1_odbc_mssql; SELECT * FROM table1_odbc_mssql Query id: 94724368-485d-4364-ae58-a435a225c37d ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ └────┴─────────┘ 3 rows in set. Elapsed: 0.218 sec.

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