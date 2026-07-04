¿Cómo configuro ClickHouse con una imagen de Docker para conectarlo a Microsoft SQL Server?
Pregunta
Notas sobre este ejemplo
Respuesta
- Usa la imagen de Ubuntu de ClickHouse para Docker
- Usa el controlador FreeTDS
- Usa MSSQL Server 2012R2
- El
hostnamede Windows para este ejemplo es
MARSDB2.marsnet2.localcon la IP
192.168.1.133(actualízalo con tu
hostnamey/o IP)
- El nombre de la instancia de MSSQL es
MARSDB2
- El usuario de inicio de sesión y el usuario de la base de datos de MSSQL son
sql_user
Base de datos y tabla creadas en MSSQL: Usuario de inicio de sesión en MSSQL,
Configuración de ejemplo en MSSQL para pruebas
sql_user:
Roles de pertenencia a la base de datos para
sql_user:
Usuario de base de datos con inicio de sesión:
Cree un directorio de trabajo:
Configuración de ClickHouse con ODBC
Cree un archivo
mkdir ch-odbc-mssql
cd ch-odbc-mssql
odbc.ini:
Agregue las siguientes entradas para actualizar el nombre del DSN y la IP:
vim odbc.ini
Crea un archivo
[marsdb2_mssql]
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.1.133
odbcinst.ini:
Añade las siguientes entradas (la traza es opcional, pero ayuda con la depuración):
vim odbcinst.ini
[ODBC]
Trace = Yes
TraceFile = /tmp/odbc.log
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/aarch64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
UsageCount = 1
Cree el Dockerfile:
Configurar un Dockerfile para descargar la imagen y agregar las bibliotecas TDS y ODBC necesarias
Añade el contenido del Dockerfile:
vim Dockerfile
Cree la nueva imagen de Docker:
FROM clickhouse/clickhouse-server:23.10
# Instalar el controlador ODBC
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends unixodbc \
&& apt-get install -y freetds-bin freetds-common freetds-dev libct4 libsybdb5 \
&& apt-get install tdsodbc
Cree un archivo
docker build . -t marsnet/clickhouse-odbc:23.10
docker-compose.yml:
Añade el siguiente contenido al archivo YAML:
vim docker-compose.yml
Inicie el contenedor:
version: '3.7'
services:
clickhouse:
image: marsnet/clickhouse-odbc:23.10
container_name: clickhouse-odbc
hostname: clickhouse-host
ports:
- "9000:9000"
- "8123:8123"
- "9009:9009"
volumes:
- ./odbc.ini:/etc/odbc.ini
- ./odbcinst.ini:/etc/odbcinst.ini
restart: always
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
nofile:
soft: 262144
hard: 262144
deploy:
resources:
limits:
memory: 4g
Una vez iniciado el contenedor, deberías ver algo como esto:
docker compose up --detach
Compruebe que el contenedor esté en ejecución:
ch-odbc-mssql % docker compose up --detach
[+] Running 1/1
✔ Container clickhouse-odbc Started
ch-odbc-mssql % docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
87a400b803ce marsnet/clickhouse-odbc:23.10 "/entrypoint.sh" 57 minutes ago Up About a minute 0.0.0.0:8123->8123/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, 0.0.0.0:9009->9009/tcp clickhouse-odbc
Inicie sesión con el cliente de ClickHouse:
Probar la conexión ODBC
Pruebe la consulta
./clickhouse client
SELECT con la función de tabla
odbc contra la tabla remota de la base de datos MSSQL:
También puede crear una tabla remota con el motor de tablas
clickhouse-host :) SELECT * from odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1');
SELECT *
FROM odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1')
Query id: 23494da2-6e12-4ade-95fa-372a0420cac1
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.188 sec.
odbc:
Usa una consulta
CREATE TABLE table1_odbc_mssql
(
`id` Int32,
`column1` String
)
ENGINE = ODBC('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'dbo', 'table1')
SELECT para probar la nueva tabla remota:
Para más información, consulte:
clickhouse-host :) select * from table1_odbc_mssql;
SELECT *
FROM table1_odbc_mssql
Query id: 94724368-485d-4364-ae58-a435a225c37d
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.218 sec.