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Pregunta

¿Cómo configuro ClickHouse con una imagen de Docker para conectarlo a Microsoft SQL Server?

Respuesta

Notas sobre este ejemplo
  • Usa la imagen de Ubuntu de ClickHouse para Docker
  • Usa el controlador FreeTDS
  • Usa MSSQL Server 2012R2
  • El hostname de Windows para este ejemplo es MARSDB2.marsnet2.local con la IP 192.168.1.133 (actualízalo con tu hostname y/o IP)
  • El nombre de la instancia de MSSQL es MARSDB2
  • El usuario de inicio de sesión y el usuario de la base de datos de MSSQL son sql_user

Configuración de ejemplo en MSSQL para pruebas

Base de datos y tabla creadas en MSSQL: Usuario de inicio de sesión en MSSQL, sql_user: Roles de pertenencia a la base de datos para sql_user: Usuario de base de datos con inicio de sesión:

Configuración de ClickHouse con ODBC

Cree un directorio de trabajo:
Cree un archivo odbc.ini:
Agregue las siguientes entradas para actualizar el nombre del DSN y la IP:
Crea un archivo odbcinst.ini:
Añade las siguientes entradas (la traza es opcional, pero ayuda con la depuración):

Configurar un Dockerfile para descargar la imagen y agregar las bibliotecas TDS y ODBC necesarias

Cree el Dockerfile:
Añade el contenido del Dockerfile:
Cree la nueva imagen de Docker:
Cree un archivo docker-compose.yml:
Añade el siguiente contenido al archivo YAML:
Inicie el contenedor:
Una vez iniciado el contenedor, deberías ver algo como esto:
Compruebe que el contenedor esté en ejecución:

Probar la conexión ODBC

Inicie sesión con el cliente de ClickHouse:
Pruebe la consulta SELECT con la función de tabla odbc contra la tabla remota de la base de datos MSSQL:
También puede crear una tabla remota con el motor de tablas odbc:
Usa una consulta SELECT para probar la nueva tabla remota:
Para más información, consulte:
Última modificación el 4 de julio de 2026