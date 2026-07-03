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Pregunta

¿Puedo simplemente enviar solicitudes HTTP al ClickHouse server usando el módulo requests?

Respuesta

Sí, aquí tienes el código de ejemplo.
Ejemplo de salida esperada:
requirements.txt
Consulta esta otra KB para ver cómo configurar tu entorno virtual de Python.
Última modificación el 3 de julio de 2026