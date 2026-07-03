Al intentar conectarse desde PowerBI a ClickHouse mediante el conector, se produce un error de autenticación. Este error suele verse de la siguiente manera:
Pregunta
We encountered an error while trying to connect.
Details: "ODBC: ERROR [HY000] HTTP status code: 403
Received error:
Code: 516. DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect, or there is no user with such name.
If you have installed ClickHouse and forgot password you can reset it in the configuration file.
The password for default user is typically located at /etc/clickhouse-server/users.d/default-password.xml and deleting this file will reset the password.
See also /etc/clickhouse-server/users.ml on the server where
ClickHouse is installed.
Actualice el ClickHouse ODBC Driver a la versión 1.4.1. Si no es posible actualizar, compruebe si la contraseña contiene una virgulilla (~), ya que esto puede causar problemas en versiones anteriores a la 1.4.1. Recomendamos usar un usuario dedicado para la conexión y configurar la contraseña manualmente. Si usa ClickHouse Cloud y necesita un nivel de acceso de administrador equivalente al del usuario
Respuesta
default, cree un usuario nuevo y asígnele
default_role.
Para obtener más información:
https://clickhouse.com/docs/operations/access-rights#user-account-management
https://clickhouse.com/docs/cloud/security/cloud-access-management#database-roles