Error de autenticación de ODBC al usar el conector ClickHouse para Power BI

Error de autenticación de ODBC al usar el conector ClickHouse para Power BI

Al intentar conectarse desde PowerBI a ClickHouse mediante el conector, se produce un error de autenticación.

Este error suele verse de la siguiente manera:

We encountered an error while trying to connect. Details: "ODBC: ERROR [HY000] HTTP status code: 403 Received error: Code: 516. DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect, or there is no user with such name. If you have installed ClickHouse and forgot password you can reset it in the configuration file. The password for default user is typically located at /etc/clickhouse-server/users.d/default-password.xml and deleting this file will reset the password. See also /etc/clickhouse-server/users.ml on the server where ClickHouse is installed.

Actualice el ClickHouse ODBC Driver a la versión 1.4.1

Si no es posible actualizar, compruebe si la contraseña contiene una virgulilla (~), ya que esto puede causar problemas en versiones anteriores a la 1.4.1