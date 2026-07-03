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Pregunta

Al intentar conectarse desde PowerBI a ClickHouse mediante el conector, se produce un error de autenticación. Este error suele verse de la siguiente manera:

Respuesta

Actualice el ClickHouse ODBC Driver a la versión 1.4.1. Si no es posible actualizar, compruebe si la contraseña contiene una virgulilla (~), ya que esto puede causar problemas en versiones anteriores a la 1.4.1. Recomendamos usar un usuario dedicado para la conexión y configurar la contraseña manualmente. Si usa ClickHouse Cloud y necesita un nivel de acceso de administrador equivalente al del usuario default, cree un usuario nuevo y asígnele default_role. Para obtener más información: https://clickhouse.com/docs/operations/access-rights#user-account-management https://clickhouse.com/docs/cloud/security/cloud-access-management#database-roles
Última modificación el 3 de julio de 2026