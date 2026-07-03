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|Descripción
|Registro de auditoría de la consola
|Acceder a los eventos auditados y revisarlos en la consola de ClickHouse Cloud
|Logs de auditoría de la base de datos
|Logs relevantes para las actividades de la base de datos
|Playbook de seguridad de BYOC
|Logs y consultas de ejemplo que los clientes pueden usar para desarrollar su programa de seguridad de BYOC
Registro de auditoría
Página de tabla de contenido de la sección de registro de auditoría de ClickHouse Cloud
Última modificación el 3 de julio de 2026
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