Hay dos métodos principales para migrar datos desde ClickHouse autogestionado (OSS) a ClickHouse Cloud:
Descripción general
- Usar la función
remoteSecure(), con la que los datos se extraen o envían directamente.
- Usar los comandos
BACKUP/
RESTOREmediante almacenamiento de objetos en la nube
Esta guía de migración se centra en el enfoque dePrerrequisitos
BACKUP/
RESTOREy ofrece un ejemplo práctico de cómo migrar una base de datos o un servicio completo desde ClickHouse open source a Cloud mediante un bucket de S3.
- Tienes Docker instalado
- Tienes un bucket de S3 y un usuario de IAM
- Puedes crear un nuevo servicio de ClickHouse Cloud
Se requiere un clústerEste método de copia de seguridad requiere un clúster de ClickHouse porque las tablas deben convertirse del motor
MergeTree a
ReplicatedMergeTree.
Si ejecutas una sola instancia, sigue en su lugar los pasos de “Migrating between self-managed ClickHouse and ClickHouse Cloud using remoteSecure”.
Primero iniciaremos un clúster de ClickHouse con una configuración de Docker Compose de nuestro repositorio de ejemplos. Puede omitir este paso si ya tiene un clúster de ClickHouse en ejecución.
Preparación de OSS
- Clone el repositorio de ejemplos en su máquina local
- En la terminal, vaya a
examples/docker-compose-recipes/recipes/cluster_2S_2Rcon
cd
- Asegúrese de que Docker esté en ejecución y, a continuación, inicie el clúster de ClickHouse:
Deberías ver:
docker compose up
Desde una nueva ventana de terminal, en la raíz de la carpeta, ejecute el siguiente comando para conectarse al primer nodo del clúster:
[+] Running 7/7
✔ Container clickhouse-keeper-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-keeper-03 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-01 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-02 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-04 Created 0.1s
✔ Container clickhouse-03 Created 0.1s
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
ClickHouse Cloud funciona con
De una tabla MergeTree a una tabla ReplicatedMergeTree
SharedMergeTree.
Al restaurar una copia de seguridad, ClickHouse convierte automáticamente las tablas con
ReplicatedMergeTree en tablas
SharedMergeTree.
Es probable que sus tablas ya usen el motor
ReplicatedMergeTree si ejecuta un clúster.
Si no es así, tendrá que convertir cualquier tabla
MergeTree en
ReplicatedMergeTree antes de hacer una copia de seguridad.
Para demostrar cómo convertir tablas
MergeTree en
ReplicatedMergeTree, comenzaremos con una tabla
MergeTree y luego la convertiremos en
ReplicatedMergeTree.
Seguiremos los dos primeros pasos de la guía de datos de taxis de Nueva York para crear una tabla de ejemplo y cargar datos en ella.
Esos pasos se incluyen a continuación para facilitar la consulta.
Ejecute los siguientes comandos para crear una nueva base de datos e insertar datos desde un bucket de S3 en una nueva tabla:
CREATE DATABASE nyc_taxi;
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted (
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
Ejecute el siguiente comando para aplicar
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_adapted
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
DETACH a la tabla.
Luego, adjúntela como tabla replicada:
DETACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted;
Por último, restaura los metadatos de la réplica:
ATTACH TABLE nyc_taxi.trips_small_adapted AS REPLICATED;
Comprueba que se haya convertido en
SYSTEM RESTORE REPLICA nyc_taxi.trips_small_adapted;
ReplicatedMergeTree:
SELECT engine
FROM system.tables
WHERE name = 'trips_small_adapted' AND database = 'nyc_taxi';
Ahora ya está listo para continuar con la configuración de su servicio de Cloud como preparación para restaurar más adelante una copia de seguridad desde su bucket de S3.
┌─engine──────────────┐
│ ReplicatedMergeTree │
└─────────────────────┘
Si su configuración usa tablas distribuidas a través de varios segmentos, necesitará una tabla
Tablas distribuidas con ReplicatedMergeTree
ReplicatedMergeTree local en cada nodo y una tabla
Distributed como punto de entrada para las consultas.
Ejecute el siguiente comando para crear la tabla replicada local en todos los nodos del clúster:
A continuación, cree la tabla
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nyc_taxi ON CLUSTER 'cluster_2S_2R';
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist_local ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{database}/{table}/{shard}', '{replica}')
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);
Distributed sobre esa base:
Insertar datos mediante la tabla distribuida:
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_dist ON CLUSTER 'cluster_2S_2R'
(
trip_id UInt32,
pickup_datetime DateTime,
dropoff_datetime DateTime,
pickup_longitude Nullable(Float64),
pickup_latitude Nullable(Float64),
dropoff_longitude Nullable(Float64),
dropoff_latitude Nullable(Float64),
passenger_count UInt8,
trip_distance Float32,
fare_amount Float32,
extra Float32,
tip_amount Float32,
tolls_amount Float32,
total_amount Float32,
payment_type Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
pickup_ntaname LowCardinality(String),
dropoff_ntaname LowCardinality(String)
)
ENGINE = Distributed('cluster_2S_2R', 'nyc_taxi', 'trips_small_dist_local', rand());
INSERT INTO nyc_taxi.trips_small_dist
SELECT
trip_id,
pickup_datetime,
dropoff_datetime,
pickup_longitude,
pickup_latitude,
dropoff_longitude,
dropoff_latitude,
passenger_count,
trip_distance,
fare_amount,
extra,
tip_amount,
tolls_amount,
total_amount,
payment_type,
pickup_ntaname,
dropoff_ntaname
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames'
);
Restaurarás tus datos en un nuevo servicio de Cloud. Sigue estos pasos para crear un nuevo servicio de Cloud.
Preparación para Cloud
1
Abre Cloud Console
2
Crea un nuevo servicio
3
Configura y crea un servicio
Elige la región y la configuración que prefieras y, a continuación, haz clic en
Create service
4
Crea un rol de acceso
Abre SQL Console
Configura el acceso a S3Para restaurar tu copia de seguridad desde S3, tendrás que configurar un acceso seguro entre ClickHouse Cloud y tu bucket de S3.
- Sigue los pasos de “Acceder a datos de S3 de forma segura” para crear un rol de acceso y obtener el ARN del rol.
- Actualiza la política del bucket de S3 que creaste en “Cómo crear un bucket de S3 y un rol de IAM” añadiendo el ARN del rol del paso anterior.
La política incluye ambos ARN:
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy123456",
"Statement": [
{
"Sid": "abc123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789123:role/ClickHouseAccess-001",
"arn:aws:iam::123456789123:user/docs-s3-user"
]
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
"arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
]
}
]
}
- Usuario de IAM (
docs-s3-user): Permite que tu clúster de ClickHouse autogestionado haga copias de seguridad en S3
- Rol de ClickHouse Cloud (
ClickHouseAccess-001): Permite que tu servicio de Cloud restaure desde S3
Se debe hacer una copia de seguridad de cada segmento por separado. Conéctese a un nodo de cada segmento y ejecute el comando de copia de seguridad con una ruta de destino única para cada segmento. Sustituya
Realización de la copia de seguridad (en una implementación autogestionada)
BUCKET_URL,
KEY_ID y
SECRET_KEY por sus propias credenciales de AWS.
La guía “Cómo crear un bucket de S3 y un rol de IAM”
muestra cómo obtenerlas si todavía no las tiene.
Segmento 1:
Segmento 2:
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
Si todo está correctamente configurado, verá una respuesta similar a la siguiente, que contiene un ID único asignado a la copia de seguridad y el estado de esta.
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
Query id: efcaf053-75ed-4924-aeb1-525547ea8d45
┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
│ e73b99ab-f2a9-443a-80b4-533efe2d40b3 │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘
Si revisa su bucket de S3, que antes estaba vacío, ahora verá que han aparecido algunas carpetas: Si está realizando una migración completa, puede ejecutar el siguiente comando para hacer una copia de seguridad de todo el servidor:
Despliegues de un solo nodoSi no utiliza tablas distribuidas, puede hacer una copia de seguridad de toda la base de datos con un solo comando:
BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
'BUCKET_URL',
'KEY_ID',
'SECRET_KEY'
)
El comando anterior crea copias de seguridad de:
BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
'BUCKET_ID',
'KEY_ID',
'SECRET_ID'
)
SETTINGS
compression_method='lzma',
compression_level=3;
- Todas las bases de datos y tablas de usuario
- Cuentas de usuario y contraseñas
- Roles y permisos
- Perfiles de configuración
- Políticas por fila
- Cuotas
- Funciones definidas por el usuario
TO S3() (tanto para AWS como para GCP) y
TO AzureBlobStorage().
Para bases de datos muy grandes, considera usar
ASYNC para ejecutar la copia de seguridad en segundo plano:
El ID de la copia de seguridad puede utilizarse para supervisar el progreso de la copia de seguridad:
BACKUP DATABASE my_database
TO S3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/backup.zip', 'key', 'secret')
ASYNC;
-- Returns immediately with backup ID
-- Example result:
-- ┌─id──────────────────────────────────┬─status────────────┐
-- │ abc123-def456-789 │ CREATING_BACKUP │
-- └─────────────────────────────────────┴───────────────────┘
También es posible realizar copias de seguridad incrementales. Para obtener más información general sobre las copias de seguridad, consulte la documentación sobre copias de seguridad y restauración.
SELECT *
FROM system.backups
WHERE id = 'abc123-def456-789'
Restaura la copia de seguridad de cada segmento de uno en uno en tu servicio de Cloud. Asigna a
Restaurar en ClickHouse Cloud
ROLE_ARN el
valor obtenido en “Acceder a datos de S3 de forma segura”.
Usa
SETTINGS allow_non_empty_tables=true en la segunda restauración (y en cualquier restauración posterior) para
que los datos del segmento se añadan a las tablas ya restauradas en lugar de que la operación falle por un conflicto:
Segmento 1:
Segmento 2:
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s1.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL/backup_s2.zip',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
SETTINGS allow_non_empty_tables=true;
Puede realizar una restauración completa del servicio de forma similar:
implementaciones no distribuidasSi no utiliza tablas distribuidas, restaure la base de datos con un solo comando:
RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
Una vez completada la restauración, puedes verificar que los datos estén disponibles en Cloud:
RESTORE
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
FROM S3(
'BUCKET_URL',
extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)
Dado que ClickHouse Cloud usa
-- ClickHouse Cloud restaura todo en tu tabla local
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist_local;
3000317
SharedMergeTree internamente, la antigua tabla distribuida ya no es necesaria. Puede eliminarla y sustituirla por una vista que conserve el nombre original de la tabla para sus consultas:
Las tablas
DROP TABLE drop table nyc_taxi.trips_small_dist;
CREATE VIEW nyc_taxi.trips_small_dist AS SELECT * FROM nyc_taxi.trips_small_dist_local;
SELECT count() from nyc_taxi.trips_small_dist;
3000317
ReplicatedMergeTree no distribuidas se restaurarán como
SharedMergeTree:
SELECT count() FROM nyc_taxi.trips_small_adapted;
3000317