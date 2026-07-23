Configurar la tabla

Una vez cargado el archivo, podrás configurar la tabla en la que quieres insertar los datos. Se muestra una vista previa de la tabla con las tres primeras filas.

Ahora puedes seleccionar una tabla de destino. Las opciones son:

una tabla nueva

una tabla existente

Puedes especificar en qué base de datos deseas cargar los datos y, en el caso de una tabla nueva, el nombre de la tabla que se creará. También podrás seleccionar la clave de ordenación:

Las columnas leídas del archivo se muestran como Source field y, para cada campo, puedes cambiar:

el tipo inferido

el valor predeterminado

si la columna debe ser Nullable o no

Excluir campos También puedes quitar un campo si no deseas incluirlo en la importación

Puedes especificar el tipo de motor de tabla que deseas usar:

MergeTree

ReplacingMergeTree

SummingMergeTree

Null

Puedes especificar una expresión de clave de partición y una expresión de clave primaria.

Haz clic en Import to ClickHouse (mostrado arriba) para importar los datos. La importación se pondrá en cola, como indica la insignia de estado queued en la columna Status , como se muestra a continuación. También puedes hacer clic en Open as query (mostrado arriba) para abrir la consulta de inserción en la consola SQL. La consulta insertará el archivo que se cargó en un bucket de S3 mediante la table function URL .