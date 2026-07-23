Skip to main content

Integraciones de Cloud

Esta sección contiene guías y material de referencia para integrar ClickHouse Cloud con orígenes de datos externas que requieren configuración adicional.

Conexiones adicionales para orígenes de datos externas

ClickPipes para la ingestión de datos

ClickPipes permite a los clientes integrar fácilmente datos en streaming procedentes de diversas fuentes. Consulta ClickPipes en la sección Integrations de nuestra documentación para obtener más información.

Funciones de tabla como orígenes de datos externas

ClickHouse admite varias funciones de tabla para acceder a orígenes de datos externas. Para obtener más información, consulta funciones de tabla en la sección de referencia de SQL.
Última modificación el 23 de julio de 2026