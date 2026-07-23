Esta sección contiene guías y material de referencia para integrar ClickHouse Cloud con orígenes de datos externas que requieren configuración adicional.
Integraciones de Cloud
|Página
|Descripción
|Direcciones IP de Cloud
|Información de red necesaria para algunas funciones de tabla y conexiones
|Acceso seguro a datos de S3
|Acceso a orígenes de datos externas en AWS S3 mediante control de acceso basado en roles
|Acceso seguro a datos de GCS
|Acceso seguro a orígenes de datos externas en GCS mediante claves HMAC
|Conectar ClickHouse Cloud a Azure Blob Storage
|Conectar ClickHouse Cloud a Azure Blob Storage
|Acceso seguro a datos de Iceberg
|Acceso seguro a datos de Iceberg
Conexiones adicionales para orígenes de datos externas
ClickPipes permite a los clientes integrar fácilmente datos en streaming procedentes de diversas fuentes. Consulta ClickPipes en la sección Integrations de nuestra documentación para obtener más información.
ClickPipes para la ingestión de datos
ClickHouse admite varias funciones de tabla para acceder a orígenes de datos externas. Para obtener más información, consulta funciones de tabla en la sección de referencia de SQL.