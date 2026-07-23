Si prefieres usar una VPC existente para implementar ClickHouse BYOC en lugar de dejar que ClickHouse Cloud aprovisione una nueva VPC, sigue los pasos que se indican a continuación. Este enfoque ofrece un mayor control sobre la configuración de red y te permite integrar ClickHouse BYOC en tu infraestructura de red existente.
VPC administrada por el cliente (BYO-VPC) para GCP
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Configura tu VPC existente
- Asigna al menos 1 subred privada en una región compatible con ClickHouse BYOC para el clúster de Kubernetes (GKE) de ClickHouse. Asegúrate de que la subred tenga un rango CIDR mínimo de
/24(por ejemplo, 10.0.0.0/24) para proporcionar suficientes direcciones IP a los nodos del clúster de GKE.
- Dentro de la subred privada, asigna al menos 1 rango IPv4 secundario que se usará para los pods del clúster de GKE. El rango secundario debe ser de al menos
/23para proporcionar suficientes direcciones IP a los pods del clúster de GKE.
- Habilita Private Google Access en la subred. Esto permite que los nodos de GKE accedan a las API y los servicios de Google sin necesidad de direcciones IP externas.
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Garantiza la conectividad de red
Gateway NAT de Cloud Asegúrate de que haya un gateway NAT de Cloud implementado para la VPC. Los componentes de ClickHouse BYOC requieren acceso a Internet saliente para comunicarse con el plano de control de Tailscale. Tailscale se utiliza para proporcionar una red segura de confianza cero para las operaciones privadas de administración. El gateway NAT de Cloud proporciona esta conectividad saliente a las instancias que no tienen direcciones IP externas.Resolución DNS Asegúrate de que tu VPC tenga una resolución DNS funcional y de que no bloquee, interfiera ni sobrescriba los nombres DNS estándar. ClickHouse BYOC depende de DNS para resolver los servidores de control de Tailscale y los endpoints del servicio de ClickHouse. Si DNS no está disponible o está mal configurado, es posible que los servicios de BYOC no puedan conectarse o funcionar correctamente.
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Configura la infraestructura de BYOC
En la consola de ClickHouse Cloud, configura lo siguiente al crear una nueva infraestructura:
- En VPC configuration, selecciona Use existing VPC.
- Introduce el VPC network name.
- Introduce el Subnet name que asignaste para ClickHouse.
- Haz clic en Set up Infrastructure para iniciar el aprovisionamiento.