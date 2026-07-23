Garantiza la conectividad de red

Gateway NAT de Cloud Asegúrate de que haya un Asegúrate de que haya un gateway NAT de Cloud implementado para la VPC. Los componentes de ClickHouse BYOC requieren acceso a Internet saliente para comunicarse con el plano de control de Tailscale. Tailscale se utiliza para proporcionar una red segura de confianza cero para las operaciones privadas de administración. El gateway NAT de Cloud proporciona esta conectividad saliente a las instancias que no tienen direcciones IP externas.

Resolución DNS Asegúrate de que tu VPC tenga una resolución DNS funcional y de que no bloquee, interfiera ni sobrescriba los nombres DNS estándar. ClickHouse BYOC depende de DNS para resolver los servidores de control de Tailscale y los endpoints del servicio de ClickHouse. Si DNS no está disponible o está mal configurado, es posible que los servicios de BYOC no puedan conectarse o funcionar correctamente.