Despliega ClickHouse en tu propia infraestructura en la nube

​ Proceso de onboarding

Los clientes pueden iniciar el proceso de onboarding poniéndose en contacto con nosotros . Deben disponer de una cuenta de AWS dedicada y conocer la región que van a utilizar. Actualmente, solo permitimos lanzar servicios BYOC en las regiones compatibles con ClickHouse Cloud.

​ Prepare una cuenta de AWS

Se recomienda a los clientes preparar una cuenta de AWS específica para alojar la implementación de ClickHouse BYOC y así garantizar un mejor aislamiento. Sin embargo, también es posible usar una cuenta compartida y una VPC existente. Consulta los detalles en Configurar la infraestructura de BYOC más abajo.

Con esta cuenta y el correo electrónico inicial del administrador de la organización, puedes ponerte en contacto con el soporte de ClickHouse.

​ Inicializar la configuración de BYOC

La configuración inicial de BYOC puede realizarse mediante una plantilla de CloudFormation o un módulo de Terraform. Ambos enfoques crean el mismo rol de IAM, lo que permite a los controladores de BYOC de ClickHouse Cloud administrar su infraestructura. Tenga en cuenta que los recursos de S3, VPC y de cómputo necesarios para ejecutar ClickHouse no se incluyen en esta configuración inicial.

​ Plantilla de CloudFormation

​ Módulo de Terraform

module "clickhouse_onboarding" { source = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz" byoc_env = "production" }

​ Configurar la infraestructura de BYOC

Después de crear la pila de CloudFormation, se le pedirá que configure la infraestructura, incluidos S3, la VPC y el cluster de EKS, desde la Cloud Console. Determinadas configuraciones deben definirse en esta etapa, ya que no podrán cambiarse más adelante. En concreto:

La región que desea usar : puede elegir cualquiera de las regiones públicas disponibles para ClickHouse Cloud.

: puede elegir cualquiera de las regiones públicas disponibles para ClickHouse Cloud. El rango CIDR de la VPC para BYOC : de forma predeterminada, usamos 10.0.0.0/16 como rango CIDR de la VPC de BYOC. Si planeva usar peering de VPC con otra cuenta, asegúrese de que los rangos CIDR no se superpongan. Asigne un rango CIDR adecuado para BYOC, con un tamaño mínimo de /22 para dar cabida a los workloads necesarios.

: de forma predeterminada, usamos como rango CIDR de la VPC de BYOC. Si planeva usar peering de VPC con otra cuenta, asegúrese de que los rangos CIDR no se superpongan. Asigne un rango CIDR adecuado para BYOC, con un tamaño mínimo de para dar cabida a los workloads necesarios. Zonas de disponibilidad para la VPC de BYOC: si planea usar peering de VPC, alinear las zonas de disponibilidad entre las cuentas de origen y de BYOC puede ayudar a reducir los costos del tráfico entre zonas de disponibilidad. En AWS, los sufijos de las zonas de disponibilidad ( a, b, c ) pueden representar distintos ID de zona física según la cuenta. Consulte la guía de AWS para más detalles.

​ VPC administrada por el cliente

De forma predeterminada, ClickHouse Cloud aprovisionará una VPC dedicada para ofrecer un mejor aislamiento en tu despliegue BYOC. Sin embargo, también puedes usar una VPC existente en tu cuenta. Esto requiere una configuración específica y debe coordinarse a través de soporte de ClickHouse.

Configura tu VPC existente

Asigna al menos 3 subredes privadas en 3 zonas de disponibilidad distintas para que ClickHouse Cloud las use. Asegúrate de que cada subred tenga un rango CIDR mínimo de /23 (p. ej., 10.0.0.0/23) para proporcionar suficientes direcciones IP para el despliegue de ClickHouse. Agrega la etiqueta kubernetes.io/role/internal-elb=1 a cada subred para habilitar la configuración correcta del balanceador de carga.

Configura el endpoint de gateway de S3 Si tu VPC aún no tiene configurado un endpoint de gateway de S3, tendrás que crear uno para habilitar una comunicación segura y privada entre tu VPC y Amazon S3. Este endpoint permite que tus servicios de ClickHouse accedan a S3 sin pasar por la Internet pública. Consulta la captura de pantalla a continuación para ver una configuración de ejemplo.

Contacta con soporte de ClickHouse Crea un ticket de soporte con la siguiente información:

Tu ID de cuenta de AWS

La región de AWS donde quieres desplegar el servicio

Tu ID de VPC

Los ID de las subredes privadas que has asignado para ClickHouse

Las zonas de disponibilidad en las que se encuentran estas subredes

​ Opcional: Configurar peering de VPC

Para crear o eliminar el peering de VPC para ClickHouse BYOC, sigue estos pasos:

1 Habilitar el balanceador de carga privado para ClickHouse BYOC Ponte en contacto con soporte de ClickHouse para habilitar el balanceador de carga privado. 2 Crear una conexión de peering Ve al VPC Dashboard de la cuenta de ClickHouse BYOC. Selecciona Peering Connections. Haz clic en Create Peering Connection. Establece VPC Requester con el VPC ID de ClickHouse. Establece VPC Accepter con el VPC ID de destino. (Selecciona otra cuenta si corresponde) Haz clic en Create Peering Connection.



3 Aceptar la solicitud de conexión de peering Ve a la cuenta de peering; en la página (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request), el cliente puede aprobar esta solicitud de peering de VPC.



4 Agregar el destino a las tablas de rutas de la VPC de ClickHouse En la cuenta de ClickHouse BYOC, Selecciona Route Tables en el VPC Dashboard. Busca el VPC ID de ClickHouse. Edita cada tabla de rutas asociada a las subredes privadas. Haz clic en el botón Edit en la pestaña Routes. Haz clic en Add another route. Introduce el rango CIDR de la VPC de destino en Destination. Selecciona “Peering Connection” y el ID de la conexión de peering en Target.



5 Agregar el destino a las tablas de rutas de la VPC de destino En la cuenta de AWS de peering, Selecciona Route Tables en el VPC Dashboard. Busca el VPC ID de destino. Haz clic en el botón Edit en la pestaña Routes. Haz clic en Add another route. Introduce el rango CIDR de la VPC de ClickHouse en Destination. Selecciona “Peering Connection” y el ID de la conexión de peering en Target.



6 Edita el Security Group para permitir el acceso desde la VPC emparejada En la cuenta de ClickHouse BYOC, debes actualizar la configuración del Security Group para permitir el tráfico desde tu VPC emparejada. Ponte en contacto con Soporte de ClickHouse para solicitar que se agreguen reglas de entrada que incluyan los rangos CIDR de tu VPC emparejada. El servicio de ClickHouse ya debería ser accesible desde la VPC emparejada. Para acceder a ClickHouse de forma privada, se aprovisionan un balanceador de carga privado y un endpoint para proporcionar conectividad segura desde la VPC emparejada del usuario. El endpoint privado sigue el formato del endpoint público con el sufijo -private . Por ejemplo: Endpoint público : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

: Endpoint privado: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud Opcionalmente, después de verificar que el emparejamiento funciona, puedes solicitar la eliminación del balanceador de carga público de ClickHouse BYOC.

​ Proceso de actualización

Actualizamos periódicamente el software, incluidas las actualizaciones de versión de la base de datos ClickHouse, ClickHouse Operator, EKS y otros componentes.

Aunque procuramos que las actualizaciones se realicen sin interrupciones (por ejemplo, mediante actualizaciones progresivas y reinicios graduales), algunas, como los cambios de versión de ClickHouse y las actualizaciones de nodos de EKS, pueden afectar al servicio. Los clientes pueden especificar una ventana de mantenimiento (por ejemplo, todos los martes a la 1:00 a. m. PDT), lo que garantiza que dichas actualizaciones se realicen únicamente durante el periodo programado.

Las ventanas de mantenimiento no se aplican a las correcciones de seguridad y de vulnerabilidades. Estas se gestionan como actualizaciones fuera de ciclo, con comunicación oportuna para coordinar un momento adecuado y minimizar el impacto operativo.

​ Roles de IAM de CloudFormation

​ Rol Bootstrap de IAM

El rol Bootstrap de IAM tiene los siguientes permisos:

Operaciones de EC2 y VPC : Necesarias para configurar la VPC y los clústeres de EKS.

: Necesarias para configurar la VPC y los clústeres de EKS. Operaciones de S3 (p. ej., s3:CreateBucket ) : Necesarias para crear buckets para el almacenamiento BYOC de ClickHouse.

: Necesarias para crear buckets para el almacenamiento BYOC de ClickHouse. Permisos de route53:* : Necesarios para que el DNS externo configure registros en Route 53.

: Necesarios para que el DNS externo configure registros en Route 53. Operaciones de IAM (p. ej., iam:CreatePolicy ) : Necesarias para que los controladores creen roles adicionales (consulta la siguiente sección para obtener más detalles).

: Necesarias para que los controladores creen roles adicionales (consulta la siguiente sección para obtener más detalles). Operaciones de EKS: Limitadas a recursos con nombres que comienzan con el prefijo clickhouse-cloud .

​ Roles de IAM adicionales creados por el controlador

Además del rol ClickHouseManagementRole creado mediante CloudFormation, el controlador creará varios roles adicionales.

Estos roles son asumidos por aplicaciones que se ejecutan dentro del clúster de EKS del cliente:

Rol de State Exporter Componente de ClickHouse que informa sobre el estado del servicio a ClickHouse Cloud. Requiere permiso para escribir en una cola de SQS propiedad de ClickHouse Cloud.

Controlador de balanceador de carga Controlador estándar de balanceador de carga de AWS. Controlador CSI de EBS para administrar volúmenes de los servicios de ClickHouse.

External-DNS Propaga configuraciones de DNS a Route 53.

Cert-Manager Aprovisiona certificados TLS para dominios de servicio BYOC.

Cluster Autoscaler Ajusta el tamaño del grupo de nodos según sea necesario.



Los roles K8s-control-plane y k8s-worker deben ser asumidos por los servicios de AWS EKS.

Por último, data-plane-mgmt permite que un componente del plano de control de ClickHouse Cloud reconcilie los recursos personalizados necesarios, como ClickHouseCluster y el Istio Virtual Service/Gateway.

​ Límites de red

Esta sección describe los distintos tipos de tráfico de red hacia y desde la VPC BYOC del cliente:

Entrante : Tráfico que entra en la VPC BYOC del cliente.

: Tráfico que entra en la VPC BYOC del cliente. Saliente : Tráfico que se origina en la VPC BYOC del cliente y se envía a un destino externo.

: Tráfico que se origina en la VPC BYOC del cliente y se envía a un destino externo. Público : Un endpoint de red accesible desde internet pública.

: Un endpoint de red accesible desde internet pública. Privado: Un endpoint de red accesible solo a través de conexiones privadas, como peering de VPC, VPC Private Link o Tailscale.

El Ingreso de Istio se despliega detrás de un AWS NLB para aceptar tráfico de clientes de ClickHouse.

Entrante, Público (puede ser Privado)

La puerta de enlace de Ingreso de Istio termina TLS. El certificado, aprovisionado por CertManager con Let’s Encrypt, se almacena como un secreto dentro del clúster de EKS. El tráfico entre Istio y ClickHouse está cifrado por AWS , ya que ambos residen en la misma VPC.

De forma predeterminada, el ingreso es accesible públicamente con filtrado mediante una lista de IP permitidas. Los clientes pueden configurar peering de VPC para hacerlo privado y deshabilitar las conexiones públicas. Recomendamos encarecidamente configurar un filtro de IP para restringir el acceso.

​ Acceso para diagnóstico

Entrante, público (puede ser privado)

Los ingenieros de ClickHouse Cloud requieren acceso para diagnóstico a través de Tailscale. Para las implementaciones BYOC, se les proporciona autenticación just-in-time basada en certificados.

​ Recolector de facturación

Saliente, privado

El recolector de facturación recopila datos de facturación de ClickHouse y los envía a un bucket de S3 de ClickHouse Cloud.

Se ejecuta como un sidecar junto al contenedor del servidor de ClickHouse y recopila periódicamente métricas de CPU y memoria. Las solicitudes dentro de la misma región se enrutan a través de los endpoints de servicio de gateway de la VPC.

De salida, pública

AlertManager está configurado para enviar alertas a ClickHouse Cloud cuando el clúster de ClickHouse del cliente presenta problemas.

Las métricas y los logs se almacenan dentro de la VPC BYOC del cliente. Actualmente, los logs se almacenan localmente en EBS. En una futura actualización, se almacenarán en LogHouse, un servicio de ClickHouse dentro de la VPC BYOC. Las métricas utilizan una pila de Prometheus y Thanos, almacenada localmente en la VPC BYOC.

​ Estado del servicio

saliente

State Exporter envía información sobre el estado del servicio de ClickHouse a una cola de SQS de ClickHouse Cloud.