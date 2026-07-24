Implemente ClickHouse BYOC en Azure con el módulo de Terraform y autenticación entre tenants

vista previa privada. Para participar, BYOC en Azure está en. Para participar, contacta con el equipo de ClickHouse

​ Descripción general

BYOC en Azure te permite ejecutar ClickHouse en tu propia suscripción de Azure. El onboarding utiliza un módulo de Terraform que aprovisiona la autenticación entre tenants necesaria para que el aprovisionador de ClickHouse Cloud cree y administre recursos de Azure en tu tenant y suscripción.

Otros aspectos de la implementación, como la arquitectura , la seguridad de red , las características y la conectividad , son en gran medida similares a las ofertas de BYOC de AWS y GCP; consulta esas páginas para obtener más detalles.

​ Requisitos previos

Una suscripción y un tenant de Azure donde desees alojar la implementación de BYOC

y un de Azure donde desees alojar la implementación de BYOC El ID de suscripción y el ID del tenant para compartir con el equipo de ClickHouse

1 1. Aplica el módulo de Terraform tenant y suscripción de destino. Para iniciar el onboarding de BYOC en Azure, aplica el módulo de Terraform para Azure proporcionado por ClickHouse en tu Consulta la documentación del módulo para conocer las variables obligatorias y los pasos de aplicación. Una vez aplicado, el módulo habrá configurado la identidad y los permisos necesarios en tu entorno de Azure. 2 2. Proporciona los ID a ClickHouse Comparte lo siguiente con el equipo de ClickHouse: ID de la suscripción de destino — La suscripción de Azure en la que se crearán los recursos de BYOC

— La suscripción de Azure en la que se crearán los recursos de BYOC ID del tenant de destino — El tenant de Azure AD (Entra) propietario de esa suscripción

— El tenant de Azure AD (Entra) propietario de esa suscripción Región — Las regiones de Azure en las que quieres desplegar tus servicios de ClickHouse.

— Las regiones de Azure en las que quieres desplegar tus servicios de ClickHouse. Rango CIDR de la VNet — El rango de direcciones IP que quieres usar para la VNet de BYOC. El equipo de ClickHouse usará esta información para crear la infraestructura de BYOC y completar el onboarding

​ Cómo funciona la autenticación entre tenants

Aprovisiona una aplicación multi-tenant como una Aplicación empresarial (service principal) en tu tenant de destino Asigna los permisos necesarios a esa aplicación, con alcance a tu suscripción de destino

Esto permite que el plano de control de ClickHouse Cloud cree y administre recursos de Azure (como grupos de recursos, AKS, almacenamiento y redes) dentro de tu suscripción, sin almacenar tus credenciales de Azure en ClickHouse.

Para obtener más información sobre las aplicaciones multi-tenant y los escenarios entre tenants en Azure, consulta: