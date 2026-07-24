BYOC en Azure está en vista previa privada. Para participar, contacta con el equipo de ClickHouse.
BYOC en Azure te permite ejecutar ClickHouse en tu propia suscripción de Azure. El onboarding utiliza un módulo de Terraform que aprovisiona la autenticación entre tenants necesaria para que el aprovisionador de ClickHouse Cloud cree y administre recursos de Azure en tu tenant y suscripción. Otros aspectos de la implementación, como la arquitectura, la seguridad de red, las características y la conectividad, son en gran medida similares a las ofertas de BYOC de AWS y GCP; consulta esas páginas para obtener más detalles.
Descripción general
Requisitos previos
- Una suscripción y un tenant de Azure donde desees alojar la implementación de BYOC
- El ID de suscripción y el ID del tenant para compartir con el equipo de ClickHouse
Onboarding
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1. Aplica el módulo de Terraform
Para iniciar el onboarding de BYOC en Azure, aplica el módulo de Terraform para Azure proporcionado por ClickHouse en tu tenant y suscripción de destino.Consulta la documentación del módulo para conocer las variables obligatorias y los pasos de aplicación. Una vez aplicado, el módulo habrá configurado la identidad y los permisos necesarios en tu entorno de Azure.
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2. Proporciona los ID a ClickHouse
Comparte lo siguiente con el equipo de ClickHouse:
- ID de la suscripción de destino — La suscripción de Azure en la que se crearán los recursos de BYOC
- ID del tenant de destino — El tenant de Azure AD (Entra) propietario de esa suscripción
- Región — Las regiones de Azure en las que quieres desplegar tus servicios de ClickHouse.
- Rango CIDR de la VNet — El rango de direcciones IP que quieres usar para la VNet de BYOC.
Siguiendo la guía de Azure para la autenticación entre tenants, el módulo de Terraform:
Cómo funciona la autenticación entre tenants
- Aprovisiona una aplicación multi-tenant como una Aplicación empresarial (service principal) en tu tenant de destino
- Asigna los permisos necesarios a esa aplicación, con alcance a tu suscripción de destino