Si prefiere usar una VPC existente para implementar ClickHouse BYOC, en lugar de que ClickHouse Cloud cree una nueva VPC, siga estos pasos. Este enfoque ofrece un mayor control sobre la configuración de red y le permite integrar ClickHouse BYOC en su infraestructura de red existente.
VPC gestionada por el cliente (BYO-VPC) para AWS
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Configura tu VPC existente
- Etiqueta la VPC con
clickhouse-byoc="true".
- Asigna al menos 3 subredes privadas en 3 zonas de disponibilidad distintas para que las use ClickHouse Cloud.
- Asegúrate de que cada subred tenga un rango CIDR mínimo de
/23(p. ej., 10.0.0.0/23) para proporcionar suficientes direcciones IP para el despliegue de ClickHouse.
- Agrega las etiquetas
kubernetes.io/role/internal-elb=1y
clickhouse-byoc="true"a cada subred para habilitar la configuración correcta del balanceador de carga.
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Configura el endpoint de gateway de S3
Si tu VPC aún no tiene configurado un endpoint de gateway de S3, tendrás que crear uno para habilitar una comunicación segura y privada entre tu VPC y Amazon S3. Este endpoint permite que tus servicios de ClickHouse accedan a S3 sin pasar por internet pública. Consulta la captura de pantalla a continuación para ver una configuración de ejemplo.
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Asegura la conectividad de red
Acceso saliente a internet Tu VPC debe permitir al menos acceso saliente a internet para que los componentes de ClickHouse BYOC puedan comunicarse con el plano de control de Tailscale. Tailscale se utiliza para proporcionar una red segura de confianza cero para las operaciones privadas de administración. El registro y la configuración iniciales con Tailscale requieren conectividad a internet pública, ya sea directamente o mediante un gateway NAT. Esta conectividad es necesaria para mantener tanto la privacidad como la seguridad de tu despliegue de BYOC.Resolución DNS Asegúrate de que tu VPC tenga una resolución DNS funcional y de que no bloquee, interfiera ni sobrescriba los nombres DNS estándar. ClickHouse BYOC depende de DNS para resolver los servidores de control de Tailscale y los endpoints del servicio de ClickHouse. Si DNS no está disponible o está mal configurado, es posible que los servicios de BYOC no puedan conectarse o funcionar correctamente.
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Configura tu cuenta de AWS
La configuración inicial de BYOC crea un rol de IAM con privilegios (
ClickHouseManagementRole) que permite a los controladores de BYOC de ClickHouse Cloud administrar tu infraestructura. Esto puede hacerse con una plantilla de CloudFormation o un módulo de Terraform.Al desplegar una configuración
BYO-VPC, establece el parámetro
IncludeVPCWritePermissions en
false para asegurarte de que ClickHouse Cloud no reciba permisos para modificar tu VPC gestionada por el cliente.
Los buckets de almacenamiento, el cluster de Kubernetes y los recursos de cómputo necesarios para ejecutar ClickHouse no se incluyen en esta configuración inicial. Se aprovisionarán en un paso posterior. Aunque controlas tu VPC, ClickHouse Cloud sigue requiriendo permisos de IAM para crear y administrar el cluster de Kubernetes, roles de IAM para service accounts, buckets de S3 y otros recursos esenciales de tu cuenta de AWS.
Módulo alternativo de TerraformSi prefieres usar Terraform en lugar de CloudFormation, usa el siguiente módulo:
module "clickhouse_onboarding" {
source = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz"
byoc_env = "production"
include_vpc_write_permissions = false
}
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Configura la infraestructura de BYOC
En la consola de ClickHouse Cloud, configura lo siguiente al configurar nueva infraestructura:
- En Configuración de VPC, selecciona Use existing VPC.
- Introduce tu ID de VPC (p. ej.,
vpc-0bb751a5b888ad123).
- Introduce los ID de las subredes privadas de las 3 subredes que configuraste antes.
- Opcionalmente, introduce los ID de las subredes públicas si tu configuración requiere balanceadores de carga con acceso público.
- Haz clic en Set up Infrastructure para comenzar el aprovisionamiento.
La configuración de una nueva región puede tardar hasta 40 minutos.
Para las organizaciones con requisitos de seguridad avanzados o políticas de cumplimiento estrictas, puede proporcionar sus propios roles de IAM en lugar de que ClickHouse Cloud los cree. Este enfoque le brinda control total sobre los permisos de IAM y le permite aplicar las políticas de seguridad de su organización.
Roles de IAM gestionados por el cliente
Con roles de IAM gestionados por el cliente, usted:
Los roles de IAM gestionados por el cliente están en vista previa privada. Póngase en contacto con el soporte de ClickHouse para habilitar esta funcionalidad para su organización antes de seguir los pasos que aparecen a continuación.
- Crea de antemano los roles de IAM por infraestructura que, de otro modo, ClickHouse Cloud crearía
- Elimina los permisos de escritura de IAM del
ClickHouseManagementRoleusado para el acceso entre cuentas
- Mantiene control total sobre los permisos de los roles y las relaciones de confianza
Para obtener información sobre los roles de IAM que ClickHouse Cloud crea de forma predeterminada, consulte la Referencia de privilegios de BYOC.
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Configurar el rol de administración sin permisos de escritura de IAM
Al realizar la configuración inicial de BYOC, desactive los permisos de escritura de IAM en el rol de administración. Con la plantilla de CloudFormation, establezca el parámetro
IncludeIAMWritePermissions en
false. Con el módulo de Terraform:
Sustituya
module "clickhouse_onboarding" {
source = "github.com/ClickHouse/terraform-byoc-onboarding.git//modules/aws?ref=<version>"
external_id = "<external-id-provided-by-clickhouse>"
include_iam_write_permissions = false
}
<version> por la etiqueta más reciente de la página de versiones del módulo; use siempre la última versión.
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Crear los roles de IAM por infraestructura
Antes de aprovisionar cada infraestructura de BYOC, cree los roles de IAM necesarios para ella (roles de identidad de pod de EKS, el rol de acceso de ClickHouse a S3 y el rol de administración del plano de datos) con el módulo por infraestructura de terraform-byoc-onboarding:
Sustituya
module "clickhouse_per_infra_iam" {
source = "github.com/ClickHouse/terraform-byoc-onboarding.git//modules/aws-per-infra-iam?ref=<version>"
spoken_name = "<spoken-name-provided-by-clickhouse>"
region = "<aws-region-of-the-infrastructure>"
external_id = "<external-id-provided-by-clickhouse>"
}
<version> por la etiqueta más reciente de la página de versiones del módulo; use siempre la última versión.
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Mantener actualizados los roles por infraestructura