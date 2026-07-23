Asegura la conectividad de red

Acceso saliente a internet Tu VPC debe permitir al menos acceso saliente a internet para que los componentes de ClickHouse BYOC puedan comunicarse con el plano de control de Tailscale. Tailscale se utiliza para proporcionar una red segura de confianza cero para las operaciones privadas de administración. El registro y la configuración iniciales con Tailscale requieren conectividad a internet pública, ya sea directamente o mediante un gateway NAT. Esta conectividad es necesaria para mantener tanto la privacidad como la seguridad de tu despliegue de BYOC. Resolución DNS Asegúrate de que tu VPC tenga una resolución DNS funcional y de que no bloquee, interfiera ni sobrescriba los nombres DNS estándar. ClickHouse BYOC depende de DNS para resolver los servidores de control de Tailscale y los endpoints del servicio de ClickHouse. Si DNS no está disponible o está mal configurado, es posible que los servicios de BYOC no puedan conectarse o funcionar correctamente.