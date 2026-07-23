|Página
|Descripción
|Configuración de red privada de BYOC en AWS
|Configure la red privada para BYOC en AWS.
|Configuración de red privada de BYOC en GCP
|Configure la red privada para BYOC en GCP.
Configuración de red privada
Página de índice de la sección de configuración de red privada de BYOC de ClickHouse Cloud
ClickHouse BYOC admite varias opciones de red privada para mejorar la seguridad y permitir la conectividad directa de sus servicios. Esta guía le presenta los enfoques recomendados para conectar de forma segura los despliegues de ClickHouse Cloud en su propia cuenta de AWS o GCP con otras redes o servicios, como sus aplicaciones internas o herramientas de análisis. Se describen opciones como VPC Peering, AWS PrivateLink y GCP Private Service Connect, así como los pasos principales y las consideraciones de cada una. Si necesita una conexión de red privada para su despliegue de ClickHouse BYOC, siga los pasos de las guías o póngase en contacto con el equipo de soporte de ClickHouse para recibir ayuda con escenarios más avanzados.
Última modificación el 23 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?