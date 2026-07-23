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Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. La funcionalidad documentada aquí no está disponible en los servicios de ClickHouse Cloud. Consulta la guía de ClickHouse sobre compatibilidad con Cloud para obtener más información.
ClickHouse se puede configurar para usar LDAP para autenticar a los usuarios de la base de datos de ClickHouse. Esta guía ofrece un ejemplo sencillo de cómo integrar ClickHouse con un sistema LDAP que autentica contra un directorio disponible públicamente.
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Configura los ajustes de conexión LDAP en ClickHouse

  1. Prueba la conexión con este servidor LDAP público:
    La respuesta será similar a esta:
  2. Edita el archivo config.xml y añade lo siguiente para configurar LDAP:
Las etiquetas <test_ldap_server> son una etiqueta arbitraria para identificar un servidor LDAP concreto.
Estos son los ajustes básicos usados arriba:
En este ejemplo, como el servidor público usa el puerto 389 y no un puerto seguro, desactivamos TLS con fines de demostración.
Consulta la página de documentación de LDAP para obtener más información sobre los ajustes de LDAP.
  1. Añade la sección <ldap> a la sección <user_directories> para configurar la asignación de roles de usuario. Esta sección define cuándo se autentica un usuario y qué rol recibirá. En este ejemplo básico, cualquier usuario que se autentique mediante LDAP recibirá el scientists_role, que se definirá más adelante en ClickHouse. La sección debería verse similar a esta:
    Estos son los ajustes básicos usados arriba:
  2. Reinicia el servidor ClickHouse para aplicar los ajustes.
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Configurar roles y permisos de la base de datos de ClickHouse

Los procedimientos de esta sección suponen que el Control de acceso SQL y la administración de cuentas en ClickHouse están habilitados. Para habilitarlos, consulte la guía de SQL sobre usuarios y roles.
  1. Cree un rol en ClickHouse con el mismo nombre que se usa en la sección de asignación de roles del archivo config.xml
  2. Conceda al rol los privilegios necesarios. La siguiente instrucción concede privilegios de administrador a cualquier usuario que pueda autenticarse mediante LDAP:
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Pruebe la configuración de LDAP

  1. Inicie sesión con el cliente de ClickHouse
Use el comando ldapsearch en el paso 1 para ver todos los usuarios disponibles en el directorio; para todos ellos, la contraseña es password
  1. Compruebe que el usuario se haya asignado correctamente al rol scientists_role y que tenga permisos de administrador

Resumen

En este artículo se mostraron los conceptos básicos para configurar ClickHouse de modo que se autentique en un servidor LDAP y también se asigne a un rol. También hay opciones para configurar usuarios individuales en ClickHouse y hacer que esos usuarios se autentiquen mediante LDAP sin configurar la asignación automática de roles. El módulo LDAP también puede usarse para conectarse a Active Directory.
Última modificación el 23 de julio de 2026