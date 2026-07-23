Añade la sección <ldap> a la sección <user_directories> para configurar la asignación de roles de usuario. Esta sección define cuándo se autentica un usuario y qué rol recibirá. En este ejemplo básico, cualquier usuario que se autentique mediante LDAP recibirá el scientists_role , que se definirá más adelante en ClickHouse. La sección debería verse similar a esta:

< user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > < ldap > < server > test_ldap_server </ server > < roles > < scientists_role /> </ roles > < role_mapping > < base_dn > dc=example,dc=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=groupOfUniqueNames)(uniqueMember={bind_dn})) </ search_filter > < attribute > cn </ attribute > </ role_mapping > </ ldap > </ user_directories >

Estos son los ajustes básicos usados arriba: