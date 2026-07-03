يدعم كلٌّ من ClickHouse وClickHouse Cloud قيود الوصول على مستوى الصفوف والأعمدة للمستخدمين المخصّصين للقراءة فقط، وهي ضرورية لتطبيق نموذج التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC). يمكن استخدام سياسات الصفوف لتحديد الصفوف التي ستُعاد إلى مستخدم للقراءة فقط عند تنفيذ استعلام على جدول. يكون ClickHouse Cloud مُهيّأً افتراضيًا لتمكين سير العمل المعتمد على SQL. للاستفادة من سير العمل هذا، CREATE مستخدمًا، ثم GRANT امتيازات للمستخدم على جدول، ثم عيّن ROW POLICY المناسبة. عندما ينفّذ المستخدم
يدعم كلٌّ من ClickHouse وClickHouse Cloud قيود الوصول على مستوى الصفوف والأعمدة
SELECT * FROM table، فلن تُعرض إلا الصفوف التي تسمح بها السياسة.
يمكن تحديد القيود على مستوى الأعمدة مباشرةً باستخدام عبارة GRANT لتمكين الوصول على مستوى الجدول للمستخدمين والأدوار. لا يمكن للمستخدمين إلا تضمين الأعمدة التي لديهم حق الوصول إليها في الاستعلام. إن تحديد أعمدة مقيّدة من جدول لا يملك فيه المستخدم حق الوصول إلى جميع الأعمدة المحددة، كما في الاستعلام
SELECT * FROM table، سيؤدي إلى ظهور خطأ يفيد بأن المستخدم لا يملك الأذونات الكافية.