إزالة المستخدم default
في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية إزالة المستخدم
هذا الدليل غير قابل للتطبيق على ClickHouse Cloud.
default من ClickHouse Server.
يمكننا القيام بذلك من خلال إنشاء ملف YAML (لنُسمِّه
remove_default_user.yaml) يتضمن المحتوى التالي
يعتمد موقع هذا الملف على طريقة تثبيت ClickHouse.
users:
default:
"@remove": remove
إذا كنا نشغّل ClickHouse مباشرةً (
تشغيل البرنامج التنفيذي مباشرةً
clickhouse server)، فعلينا وضع الملف ضمن الدليل
config.d.
عند تشغيل خادم ClickHouse:
سيظهر السطر التالي في السجلات:
clickhouse server
ولن نتمكن من الاتصال باستخدام
{} <Debug> ConfigProcessor: Merging configuration file 'config.d/remove_default_user.yaml'.
clickhouse client:
ClickHouse client version 24.11.1.2557 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Password for user (default):
Connecting to localhost:9000 as user default.
Code: 516. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect, or there is no user with such name.
إذا كنا نشغّل ClickHouse عبر Docker أو كان مثبّتًا على جهازنا، فعلينا وضع الملف بدلًا من ذلك في الدليل
Docker أو التثبيت المحلي
/etc/clickhouse-server/users.d.
لذا، إذا كنا نشغّله باستخدام Docker، يمكننا ربط الدليل
config.d الذي أنشأناه سابقًا بـ
/etc/clickhouse-server/users.d:
docker run \
-v ./config.d:/etc/clickhouse-server/users.d \
-p 8123:8123 -p9000:9000 \
clickhouse/clickhouse-server:24.12
يمكننا بعد ذلك البحث في سجلات الخادم للتأكد من أنه قد تم رصده:
Merging configuration file '/etc/clickhouse-server/config.d/docker_related_config.xml'.
Logging trace to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
Logging errors to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
docker ps --format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}\t{{.Command}}"
CONTAINER ID IMAGE NAMES COMMAND
383e8ed89431 clickhouse/clickhouse-server:24.12 trusting_rosalind "/entrypoint.sh"
يجب أن يظهر السطر التالي:
docker exec -it trusting_rosalind grep "users\.d" /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
{} <Debug> ConfigProcessor: Merging configuration file '/etc/clickhouse-server/users.d/remove_default_user.yaml'.