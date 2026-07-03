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إزالة المستخدم default

هذا الدليل غير قابل للتطبيق على ClickHouse Cloud.
في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية إزالة المستخدم default من ClickHouse Server. يمكننا القيام بذلك من خلال إنشاء ملف YAML (لنُسمِّه remove_default_user.yaml) يتضمن المحتوى التالي
يعتمد موقع هذا الملف على طريقة تثبيت ClickHouse.

تشغيل البرنامج التنفيذي مباشرةً

إذا كنا نشغّل ClickHouse مباشرةً (clickhouse server)، فعلينا وضع الملف ضمن الدليل config.d. عند تشغيل خادم ClickHouse:
سيظهر السطر التالي في السجلات:
ولن نتمكن من الاتصال باستخدام clickhouse client:

Docker أو التثبيت المحلي

إذا كنا نشغّل ClickHouse عبر Docker أو كان مثبّتًا على جهازنا، فعلينا وضع الملف بدلًا من ذلك في الدليل /etc/clickhouse-server/users.d. لذا، إذا كنا نشغّله باستخدام Docker، يمكننا ربط الدليل config.d الذي أنشأناه سابقًا بـ /etc/clickhouse-server/users.d:
يمكننا بعد ذلك البحث في سجلات الخادم للتأكد من أنه قد تم رصده:
يجب أن يظهر السطر التالي:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦