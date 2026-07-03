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مثال

يوضح هذا المثال كيف يمكن منح مستخدمي AD الذين ينتمون إلى مجموعات أمان AD مختلفة إمكانية الوصول إلى الأدوار في ClickHouse. كما يوضح أيضًا كيف يمكن إضافة مستخدم إلى عدة مجموعات مستخدمين في AD، بحيث يحصل على صلاحيات الوصول التي توفرها أدوار متعددة. في هذه البيئة، لدينا ما يلي:
  • نطاق Windows Active Directory: marsnet2.local
  • عنقود ClickHouse، cluster_1S_3R، يضم 3 عُقد ضمن تهيئة عنقود تتكوّن من 1 shard و3 replicas
  • 3 مستخدمين في AD
  • 3 مجموعات أمان AD
  • مثال على بيئة AD وبنية UO:
  • مثال على تهيئة مجموعة أمان AD:
  • مثال على تهيئة مستخدم AD:
  1. في Windows AD Users and Groups، أضف كل مستخدم إلى مجموعته المناسبة (أو مجموعاته المناسبة)، وسيتم ربطه بأدوار ClickHouse (كما في المثال في الخطوة التالية).
  • مثال على عضوية مجموعات المستخدمين:
  1. في config.xml الخاص بـ ClickHouse، أضف تهيئة ldap_servers إلى كل عقدة من عُقد ClickHouse.
راجع الوثائق للاطلاع على المجموعة الكاملة من الخيارات: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-server-definition
  1. في config.xml الخاص بـ ClickHouse، أضف configuration <user_directories> مع إدخالات <ldap> إلى كل عقدة ClickHouse.
راجع الوثائق للاطلاع على المجموعة الكاملة من الخيارات: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-external-user-directory ملاحظة::: بما أن مجموعات أمان AD في المثال تبدأ بالبادئة clickhouse_ — أي clickhouse_ad_db1_users — فعندما يسترجعها النظام، ستُزال البادئة، وسيبحث النظام عن دور في ClickHouse باسم ad_db1_users لربطه بـ clickhouse_ad_db1_users. :::
  1. أنشئ قواعد بيانات تجريبية.
  1. أنشئ جداول تجريبية.
  1. أدرِج بيانات نموذجية.
  1. أنشئ أدوارًا في ClickHouse.
  1. امنح الامتيازات للأدوار.
  1. اختبر الوصول باستخدام المستخدم المقيّد db1. على سبيل المثال:
  1. اختبر إمكانية الوصول للمستخدم الذي لديه صلاحية الوصول إلى كلتا قاعدتي البيانات، db1 وdb2. على سبيل المثال:
  1. اختبر وصول المستخدم Admin. على سبيل المثال:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦