فيما يلي بعض الاستعلامات الشائعة التي تساعد على منح المستخدمين أذونات محددة.

​ كيف أمنح مستخدمًا آخر نفس أذونات المستخدم الحالي؟

GRANT CURRENT GRANTS ON * . * TO another_user;

​ كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟

في المثال أدناه، سيتمكن another_user من تنفيذ أوامر SELECT على جميع قواعد البيانات والجداول الخاصة بالمستخدم الحالي.

GRANT CURRENT GRANTS( SELECT ON * . * ) TO another_user;

​ كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة على قاعدة بيانات معيّنة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟

في المثال أدناه، سيتمكن another_user من تنفيذ أوامر INSERT على جميع الجداول في my_database .

GRANT INSERT ON my_database. * TO another_user;

​ كيف أمنح مستخدمًا معيّنًا جميع الامتيازات استنادًا إلى المستخدم default؟