فيما يلي بعض الاستعلامات الشائعة التي تساعد على منح المستخدمين أذونات محددة.
المقدمة
كيف أمنح مستخدمًا آخر نفس أذونات المستخدم الحالي؟
GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO another_user;
في المثال أدناه، سيتمكن
كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟
another_user من تنفيذ أوامر
SELECT على جميع قواعد البيانات والجداول الخاصة بالمستخدم الحالي.
GRANT CURRENT GRANTS(SELECT ON *.*) TO another_user;
في المثال أدناه، سيتمكن
كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة على قاعدة بيانات معيّنة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟
another_user من تنفيذ أوامر
INSERT على جميع الجداول في
my_database.
GRANT INSERT ON my_database.* TO another_user;
كيف أمنح مستخدمًا معيّنًا جميع الامتيازات استنادًا إلى المستخدم default؟
GRANT default_role TO another_user;