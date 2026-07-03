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المقدمة

فيما يلي بعض الاستعلامات الشائعة التي تساعد على منح المستخدمين أذونات محددة.

كيف أمنح مستخدمًا آخر نفس أذونات المستخدم الحالي؟

كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟

في المثال أدناه، سيتمكن another_user من تنفيذ أوامر SELECT على جميع قواعد البيانات والجداول الخاصة بالمستخدم الحالي.

كيف أمنح مستخدمًا صلاحيةً محددة على قاعدة بيانات معيّنة استنادًا إلى الامتيازات الممنوحة للمستخدم الحالي؟

في المثال أدناه، سيتمكن another_user من تنفيذ أوامر INSERT على جميع الجداول في my_database.

كيف أمنح مستخدمًا معيّنًا جميع الامتيازات استنادًا إلى المستخدم default؟

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦