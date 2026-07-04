كيف أُعِدّ ClickHouse باستخدام صورة Docker للاتصال بـ Microsoft SQL Server؟
السؤال
ملاحظات حول هذا المثال
الإجابة
- يستخدم صورة ClickHouse Docker المبنية على Ubuntu
- يستخدم برنامج تشغيل FreeTDS
- يستخدم MSSQL Server 2012R2
- اسم مضيف Windows في هذا المثال هو
MARSDB2.marsnet2.localعلى عنوان IP:
192.168.1.133(حدّثه باسم المضيف و/أو عنوان IP الخاص بك)
- اسم مثيل MSSQL هو
MARSDB2
- اسم تسجيل الدخول في MSSQL ومستخدمو قاعدة البيانات هم
sql_user
تم إنشاء قاعدة بيانات وجدول في MSSQL: مستخدم تسجيل الدخول في MSSQL،
إعداد مثال في MSSQL للاختبار
sql_user:
أدوار عضوية قاعدة البيانات لـ
sql_user:
مستخدم قاعدة بيانات مرتبط بتسجيل دخول:
أنشئ مجلد عمل:
تهيئة ClickHouse باستخدام ODBC
أنشئ ملف
mkdir ch-odbc-mssql
cd ch-odbc-mssql
odbc.ini:
أضِف الإدخالات التالية لتحديث اسم الـDSN وعنوان IP:
vim odbc.ini
أنشئ ملف
[marsdb2_mssql]
Driver = FreeTDS
Server = 192.168.1.133
odbcinst.ini:
أضف الإدخالات التالية (يُعدّ trace اختياريًا، لكنه يساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها):
vim odbcinst.ini
[ODBC]
Trace = Yes
TraceFile = /tmp/odbc.log
[FreeTDS]
Description = FreeTDS
Driver = /usr/lib/aarch64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
UsageCount = 1
أنشئ ملف Dockerfile:
تهيئة ملف Dockerfile لتنزيل الصورة وإضافة مكتبات TDS وODBC المطلوبة
أضِف محتوى ملف Dockerfile:
vim Dockerfile
أنشئ صورة Docker الجديدة:
FROM clickhouse/clickhouse-server:23.10
# Install the ODBC driver
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends unixodbc \
&& apt-get install -y freetds-bin freetds-common freetds-dev libct4 libsybdb5 \
&& apt-get install tdsodbc
أنشئ ملفًا باسم
docker build . -t marsnet/clickhouse-odbc:23.10
docker-compose.yml:
أضِف المحتوى التالي إلى ملف YAML:
vim docker-compose.yml
شغّل الحاوية:
version: '3.7'
services:
clickhouse:
image: marsnet/clickhouse-odbc:23.10
container_name: clickhouse-odbc
hostname: clickhouse-host
ports:
- "9000:9000"
- "8123:8123"
- "9009:9009"
volumes:
- ./odbc.ini:/etc/odbc.ini
- ./odbcinst.ini:/etc/odbcinst.ini
restart: always
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
nofile:
soft: 262144
hard: 262144
deploy:
resources:
limits:
memory: 4g
بعد بدء تشغيل الحاوية، ينبغي أن ترى شيئًا مثل هذا:
docker compose up --detach
تأكد من أن الحاوية قيد التشغيل:
ch-odbc-mssql % docker compose up --detach
[+] Running 1/1
✔ Container clickhouse-odbc Started
ch-odbc-mssql % docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
87a400b803ce marsnet/clickhouse-odbc:23.10 "/entrypoint.sh" 57 minutes ago Up About a minute 0.0.0.0:8123->8123/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, 0.0.0.0:9009->9009/tcp clickhouse-odbc
سجّل الدخول باستخدام clickhouse client:
اختبار اتصال ODBC
اختبر الاستعلام
./clickhouse client
SELECT باستخدام
odbc table function على جدول قاعدة بيانات MSSQL البعيدة:
يمكنك أيضًا إنشاء جدول بعيد باستخدام محرك الجدول
clickhouse-host :) SELECT * from odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1');
SELECT *
FROM odbc('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'table1')
Query id: 23494da2-6e12-4ade-95fa-372a0420cac1
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.188 sec.
odbc:
استخدم استعلام
CREATE TABLE table1_odbc_mssql
(
`id` Int32,
`column1` String
)
ENGINE = ODBC('DSN=marsdb2_mssql;port=1433;Uid=sql_user;Pwd=ClickHouse123;Database=db1', 'dbo', 'table1')
SELECT لاختبار الجدول البعيد الجديد:
لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة:
clickhouse-host :) select * from table1_odbc_mssql;
SELECT *
FROM table1_odbc_mssql
Query id: 94724368-485d-4364-ae58-a435a225c37d
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.218 sec.