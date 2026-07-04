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السؤال

كيف أُعِدّ ClickHouse باستخدام صورة Docker للاتصال بـ Microsoft SQL Server؟

الإجابة

ملاحظات حول هذا المثال
  • يستخدم صورة ClickHouse Docker المبنية على Ubuntu
  • يستخدم برنامج تشغيل FreeTDS
  • يستخدم MSSQL Server 2012R2
  • اسم مضيف Windows في هذا المثال هو MARSDB2.marsnet2.local على عنوان IP: 192.168.1.133 (حدّثه باسم المضيف و/أو عنوان IP الخاص بك)
  • اسم مثيل MSSQL هو MARSDB2
  • اسم تسجيل الدخول في MSSQL ومستخدمو قاعدة البيانات هم sql_user

إعداد مثال في MSSQL للاختبار

تم إنشاء قاعدة بيانات وجدول في MSSQL: مستخدم تسجيل الدخول في MSSQL، sql_user: أدوار عضوية قاعدة البيانات لـ sql_user: مستخدم قاعدة بيانات مرتبط بتسجيل دخول:

تهيئة ClickHouse باستخدام ODBC

أنشئ مجلد عمل:
أنشئ ملف odbc.ini:
أضِف الإدخالات التالية لتحديث اسم الـDSN وعنوان IP:
أنشئ ملف odbcinst.ini:
أضف الإدخالات التالية (يُعدّ trace اختياريًا، لكنه يساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها):

تهيئة ملف Dockerfile لتنزيل الصورة وإضافة مكتبات TDS وODBC المطلوبة

أنشئ ملف Dockerfile:
أضِف محتوى ملف Dockerfile:
أنشئ صورة Docker الجديدة:
أنشئ ملفًا باسم docker-compose.yml:
أضِف المحتوى التالي إلى ملف YAML:
شغّل الحاوية:
بعد بدء تشغيل الحاوية، ينبغي أن ترى شيئًا مثل هذا:
تأكد من أن الحاوية قيد التشغيل:

اختبار اتصال ODBC

سجّل الدخول باستخدام clickhouse client:
اختبر الاستعلام SELECT باستخدام odbc table function على جدول قاعدة بيانات MSSQL البعيدة:
يمكنك أيضًا إنشاء جدول بعيد باستخدام محرك الجدول odbc:
استخدم استعلام SELECT لاختبار الجدول البعيد الجديد:
لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة:
آخر تعديل في ٤ يوليو ٢٠٢٦