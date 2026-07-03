Skip to main content

سؤال

هل يمكنني الاكتفاء بإرسال طلبات HTTP إلى خادم ClickHouse باستخدام الوحدة requests؟

الإجابة

نعم، إليك الشيفرة النموذجية.
مثال للمخرجات المتوقعة:
requirements.txt
راجع قاعدة المعرفة هذه للاطلاع على خطوات إعداد بيئة بايثون الافتراضية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦