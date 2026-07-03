import clickhouse_connect

import sys

import json

CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME = 'HOSTNAME.clickhouse.cloud'

CLICKHOUSE_CLOUD_USER = 'default'

CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD = 'YOUR_SECRET_PASSWORD'

client = clickhouse_connect.get_client(

host = CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME , port = 8443 , username = CLICKHOUSE_CLOUD_USER , password = CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD )

print ( "connected to " + CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME + "

" )

client.command(

'CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table (key UInt32, value String, metric Float64) ENGINE MergeTree ORDER BY key' )

print ( "table new_table created or exists already!

" )

row1 = [ 1000 , 'String Value 1000' , 5.233 ]

row2 = [ 2000 , 'String Value 2000' , - 107.04 ]

data = [row1, row2]

client.insert( 'new_table' , data, column_names = [ 'key' , 'value' , 'metric' ])

print ( "written 2 rows to table new_table

" )

QUERY = "SELECT max(key), avg(metric) FROM new_table"

result = client.query( QUERY )

sys.stdout.write( "query: [" + QUERY + "] returns:



" )