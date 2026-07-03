ضع في اعتبارك أن إصدارات بايثون وتبعيات المكتبات تتطور باستمرار. وتأكد أيضًا من استخدام أحدث الإصدارات المدعومة لكلٍّ من برنامج التشغيل وبيئة بايثون عند تجربة ذلك.وقت كتابة هذه المقالة، نستخدم برنامج التشغيل clickhouse-connect بالإصدار
0.5.23 وبايثون
3.11.2 على التوالي.
الخطوات
- تحقّق من إصدار بايثون:
$ python -V
Python 3.11.2
- سننشئ المشروع في مجلد باسم
ch-python:
$ mkdir ch-python
$ cd ch-python
- أنشئ ملفًا للتبعيات باسم
requirements.txtيتضمن:
clickhouse-connect==0.5.23
- أنشئ ملفًا مصدرًا بلغة بايثون باسم
main.py:
import clickhouse_connect
import sys
import json
CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME = 'HOSTNAME.clickhouse.cloud'
CLICKHOUSE_CLOUD_USER = 'default'
CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD = 'YOUR_SECRET_PASSWORD'
client = clickhouse_connect.get_client(
host=CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME, port=8443, username=CLICKHOUSE_CLOUD_USER, password=CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD)
print("connected to " + CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME + "\n")
client.command(
'CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table (key UInt32, value String, metric Float64) ENGINE MergeTree ORDER BY key')
print("table new_table created or exists already!\n")
row1 = [1000, 'String Value 1000', 5.233]
row2 = [2000, 'String Value 2000', -107.04]
data = [row1, row2]
client.insert('new_table', data, column_names=['key', 'value', 'metric'])
print("written 2 rows to table new_table\n")
QUERY = "SELECT max(key), avg(metric) FROM new_table"
result = client.query(QUERY)
sys.stdout.write("query: ["+QUERY + "] returns:\n\n")
print(result.result_rows)
- أنشئ البيئة الافتراضية:
chpython$ python -m venv venv
- فعِّل البيئة الافتراضية:
بمجرد تحميله، يُفترض أن يظهر (venv) في بداية موجّه الطرفية لديك، ثم ثبّت التبعيات:
chpython$ source venv/bin/activate
(venv) ➜ chpython$ pip install -r requirements.txt
Collecting certifi
Using cached certifi-2023.5.7-py3-none-any.whl (156 kB)
Collecting urllib3>=1.26
Using cached urllib3-2.0.2-py3-none-any.whl (123 kB)
Collecting pytz
Using cached pytz-2023.3-py2.py3-none-any.whl (502 kB)
Collecting zstandard
Using cached zstandard-0.21.0-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl (364 kB)
Collecting lz4
Using cached lz4-4.3.2-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl (212 kB)
Installing collected packages: pytz, zstandard, urllib3, lz4, certifi, clickhouse-connect
Successfully installed certifi-2023.5.7 clickhouse-connect-0.5.23 lz4-4.3.2 pytz-2023.3 urllib3-2.0.2 zstandard-0.21.0
- شغِّل الكود!
(venv) chpython$ venv/bin/python main.py
connected to HOSTNAME.clickhouse.cloud
table new_table created or exists already!
written 2 rows to table new_table
query: [SELECT max(key), avg(metric) FROM new_table] returns:
[(2000, -50.9035)]