Skip to main content
هذا مثالٌ خطوة بخطوة يوضح كيفية البدء في استخدام بايثون مع خدمة ClickHouse Cloud.
ضع في اعتبارك أن إصدارات بايثون وتبعيات المكتبات تتطور باستمرار. وتأكد أيضًا من استخدام أحدث الإصدارات المدعومة لكلٍّ من برنامج التشغيل وبيئة بايثون عند تجربة ذلك.وقت كتابة هذه المقالة، نستخدم برنامج التشغيل clickhouse-connect بالإصدار 0.5.23 وبايثون 3.11.2 على التوالي.

الخطوات

  1. تحقّق من إصدار بايثون:
  1. سننشئ المشروع في مجلد باسم ch-python:
  1. أنشئ ملفًا للتبعيات باسم requirements.txt يتضمن:
  1. أنشئ ملفًا مصدرًا بلغة بايثون باسم main.py:
  1. أنشئ البيئة الافتراضية:
  1. فعِّل البيئة الافتراضية:
بمجرد تحميله، يُفترض أن يظهر ‎(venv)‎ في بداية موجّه الطرفية لديك، ثم ثبّت التبعيات:
  1. شغِّل الكود!
إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من بايثون (مثل 3.9.6)، فقد يظهر لك الخطأ ImportError المرتبط بمكتبة urllib3. في هذه الحالة، إمّا أن ترقي بيئة بايثون لديك إلى إصدار أحدث، أو أن تثبّت إصدار urllib3 على 1.26.15 في ملف requirements.txt.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦