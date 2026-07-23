يضم هذا القسم أدلة ومراجع لتكامل ClickHouse السحابة مع مصادر البيانات الخارجية التي تتطلب إعدادًا إضافيًا.
تكاملات السحابة
|الصفحة
|الوصف
|عناوين IP الخاصة بـ السحابة
|معلومات الشبكة اللازمة لبعض دوال الجداول والاتصالات
|الوصول إلى بيانات S3 بشكل آمن
|الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية في AWS S3 باستخدام الوصول المستند إلى الأدوار
|الوصول إلى بيانات GCS بشكل آمن
|الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية في GCS بأمان باستخدام مفاتيح HMAC
|ربط ClickHouse السحابة بـ Azure Blob Storage
|ربط ClickHouse السحابة بـ Azure Blob Storage
|الوصول إلى بيانات Iceberg بشكل آمن
|الوصول إلى بيانات Iceberg بشكل آمن
اتصالات إضافية لمصادر البيانات الخارجية
تتيح ClickPipes للعملاء دمج البيانات المتدفقة بسهولة من مجموعة من المصادر. راجع ClickPipes في وثائق التكاملات لدينا للحصول على مزيد من المعلومات.
ClickPipes لإدخال البيانات
يدعم ClickHouse عددًا من دوال الجداول للوصول إلى مصادر بيانات خارجية. لمزيد من المعلومات، راجع دوال الجداول في قسم مرجع SQL.