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تكاملات السحابة

يضم هذا القسم أدلة ومراجع لتكامل ClickHouse السحابة مع مصادر البيانات الخارجية التي تتطلب إعدادًا إضافيًا.

اتصالات إضافية لمصادر البيانات الخارجية

ClickPipes لإدخال البيانات

تتيح ClickPipes للعملاء دمج البيانات المتدفقة بسهولة من مجموعة من المصادر. راجع ClickPipes في وثائق التكاملات لدينا للحصول على مزيد من المعلومات.

دوال الجداول كمصادر بيانات خارجية

يدعم ClickHouse عددًا من دوال الجداول للوصول إلى مصادر بيانات خارجية. لمزيد من المعلومات، راجع دوال الجداول في قسم مرجع SQL.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦