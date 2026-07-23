عناوين IP لـ Cloud تُوثّق هذه الصفحة ميزات الأمان في واجهة برمجة تطبيقات نقاط نهاية Cloud ضمن ClickHouse. كما توضّح كيفية تأمين عمليات نشر ClickHouse من خلال إدارة الوصول عبر آليات المصادقة والتفويض.

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