ضمان اتصال الشبكة

بوابة Cloud NAT تأكد من نشر تأكد من نشر بوابة Cloud NAT لـ VPC. تتطلب مكونات ClickHouse BYOC اتصالًا صادرًا بالإنترنت للتواصل مع مستوى التحكم الخاص بـ Tailscale. ويُستخدم Tailscale لتوفير شبكة آمنة قائمة على مبدأ انعدام الثقة لعمليات الإدارة الخاصة. وتوفّر بوابة Cloud NAT هذا الاتصال الصادر للمثيلات التي لا تملك عناوين IP خارجية.

DNS Resolution تأكد من أن VPC لديك تتمتع بآلية DNS resolution تعمل بشكل صحيح، وأنها لا تحجب أسماء DNS القياسية ولا تتداخل معها أو تستبدلها. يعتمد ClickHouse BYOC على DNS لتحليل أسماء خوادم التحكم الخاصة بـ Tailscale ونقاط نهاية خدمة ClickHouse. إذا لم يكن DNS متاحًا أو كان تكوينه غير صحيح، فقد تتعذر خدمات BYOC عن الاتصال أو العمل بشكل صحيح.