إذا كنت تفضّل استخدام شبكة VPC الحالية لنشر ClickHouse BYOC بدلًا من أن يقوم ClickHouse Cloud بإنشاء VPC جديدة، فاتبع الخطوات أدناه. يوفّر هذا النهج قدرًا أكبر من التحكم في تكوين الشبكة، ويتيح لك دمج ClickHouse BYOC ضمن البنية التحتية الحالية لشبكتك.
Customer-managed VPC (BYO-VPC) for GCP
1
تكوين شبكة VPC الحالية
- خصّص شبكة فرعية خاصة واحدة على الأقل في منطقة تدعمها ClickHouse BYOC لعنقود ClickHouse Kubernetes (GKE). تأكد من أن الشبكة الفرعية تحتوي على نطاق CIDR لا يقل عن
/24(على سبيل المثال: 10.0.0.0/24) لتوفير عدد كافٍ من عناوين IP لعُقد عنقود GKE.
- داخل الشبكة الفرعية الخاصة، خصّص نطاق IPv4 ثانويًا واحدًا على الأقل لاستخدامه لوحدات Pod في عنقود GKE. ينبغي أن يكون النطاق الثانوي
/23على الأقل لتوفير عدد كافٍ من عناوين IP لوحدات Pod في عنقود GKE.
- فعّل Private Google Access على الشبكة الفرعية. يتيح ذلك لعُقد GKE الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات Google وخدماتها من دون الحاجة إلى عناوين IP خارجية.
2
ضمان اتصال الشبكة
بوابة Cloud NAT تأكد من نشر بوابة Cloud NAT لـ VPC. تتطلب مكونات ClickHouse BYOC اتصالًا صادرًا بالإنترنت للتواصل مع مستوى التحكم الخاص بـ Tailscale. ويُستخدم Tailscale لتوفير شبكة آمنة قائمة على مبدأ انعدام الثقة لعمليات الإدارة الخاصة. وتوفّر بوابة Cloud NAT هذا الاتصال الصادر للمثيلات التي لا تملك عناوين IP خارجية.DNS Resolution تأكد من أن VPC لديك تتمتع بآلية DNS resolution تعمل بشكل صحيح، وأنها لا تحجب أسماء DNS القياسية ولا تتداخل معها أو تستبدلها. يعتمد ClickHouse BYOC على DNS لتحليل أسماء خوادم التحكم الخاصة بـ Tailscale ونقاط نهاية خدمة ClickHouse. إذا لم يكن DNS متاحًا أو كان تكوينه غير صحيح، فقد تتعذر خدمات BYOC عن الاتصال أو العمل بشكل صحيح.
3
إعداد البنية التحتية لـ BYOC
في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، قم بتكوين ما يلي عند إعداد بنية تحتية جديدة:
- ضمن VPC configuration، اختر Use existing VPC.
- أدخل اسم شبكة VPC.
- أدخل اسم الشبكة الفرعية التي خصصتها لـ ClickHouse.
- انقر على Set up Infrastructure لبدء التهيئة.