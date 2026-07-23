يوفّر ClickHouse BYOC خيارات متعددة للشبكات الخاصة لتعزيز الأمان وتمكين الاتصال المباشر لخدماتك. يوضّح هذا الدليل الأساليب الموصى بها لتوصيل عمليات نشر ClickHouse Cloud في حساب AWS أو GCP الخاص بك بأمان بشبكات أو خدمات أخرى، مثل تطبيقاتك الداخلية أو أدوات analytics. كما نغطي خيارات مثل VPC Peering وAWS PrivateLink وGCP Private Service Connect، مع توضيح الخطوات الرئيسية والاعتبارات الخاصة بكل منها.

إذا كنت بحاجة إلى اتصال عبر private network مع عملية نشر ClickHouse BYOC الخاصة بك، فاتبع الخطوات الواردة في الأدلة أو تواصل مع ClickHouse Support للحصول على المساعدة في السيناريوهات الأكثر تقدمًا.