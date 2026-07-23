تأكد من توفر اتصال الشبكة

وصول الإنترنت الصادر يجب أن تسمح VPC لديك، كحد أدنى، بوصول الإنترنت الصادر حتى تتمكن مكونات ClickHouse BYOC من التواصل مع طبقة التحكم الخاصة بـ Tailscale. يُستخدم Tailscale لتوفير شبكة آمنة قائمة على مبدأ انعدام الثقة لعمليات الإدارة الخاصة. يتطلب التسجيل والإعداد الأوليان باستخدام Tailscale اتصالاً بالإنترنت العام، ويمكن تحقيق ذلك إما مباشرة أو عبر NAT gateway. هذا الاتصال ضروري للحفاظ على خصوصية نشر BYOC لديك وأمانه.

حلّ أسماء DNS تأكد من أن VPC لديك توفّر حلّ أسماء DNS بشكل سليم، وألا تحظر أسماء DNS القياسية أو تتداخل معها أو تستبدلها. يعتمد ClickHouse BYOC على DNS لحلّ أسماء خوادم التحكم الخاصة بـ Tailscale ونقاط نهاية الخدمة الخاصة بـ ClickHouse. إذا لم يكن DNS متاحًا أو كان مُهيأً بشكل غير صحيح، فقد تفشل خدمات BYOC في الاتصال أو العمل بشكل صحيح.