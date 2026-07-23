​ عملية التهيئة الأولية

يمكن للعملاء بدء عملية التهيئة الأولية من خلال التواصل معنا . يجب أن يكون لدى العملاء حساب AWS مخصص وأن يعرفوا المنطقة التي سيستخدمونها. في الوقت الحالي، نسمح للمستخدمين بإطلاق خدمات BYOC فقط في المناطق التي ندعمها في ClickHouse Cloud.

​ جهّز حساب AWS

يُنصح العملاء بإعداد حساب AWS مخصّص لاستضافة نشر BYOC لـ ClickHouse لضمان مستوى أفضل من العزل. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام حساب مشترك وVPC حالية. راجع التفاصيل في إعداد البنية التحتية لـ BYOC أدناه.

وباستخدام هذا الحساب وعنوان البريد الإلكتروني الأولي لمسؤول المؤسسة، يمكنك التواصل مع فريق دعم ClickHouse.

​ تهيئة إعداد BYOC

يمكن إجراء الإعداد الأولي لـ BYOC باستخدام قالب CloudFormation أو وحدة Terraform. ويؤدي كلا الخيارين إلى إنشاء دور IAM نفسه، ما يتيح لوحدات تحكم BYOC في ClickHouse Cloud إدارة بنيتك التحتية. لاحظ أن موارد S3 وVPC وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل ClickHouse لا يشملها هذا الإعداد الأولي.

​ قالب CloudFormation

​ وحدة Terraform

module "clickhouse_onboarding" { source = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz" byoc_env = "production" }

​ إعداد البنية التحتية لـ BYOC

بعد إنشاء CloudFormation stack، سيُطلب منك إعداد البنية التحتية، بما في ذلك S3 وVPC وعنقود EKS، من خلال Cloud Console. يجب تحديد بعض الإعدادات في هذه المرحلة، لأنه لا يمكن تغييرها لاحقًا. وتحديدًا:

المنطقة التي تريد استخدامها : يمكنك اختيار أي منطقة من المناطق العامة المتاحة لدينا لـ ClickHouse Cloud.

: يمكنك اختيار أي منطقة من المناطق العامة المتاحة لدينا لـ ClickHouse Cloud. نطاق CIDR لـ VPC الخاص بـ BYOC : نستخدم افتراضيًا 10.0.0.0/16 كنطاق CIDR لـ VPC الخاص بـ BYOC. إذا كنت تخطط لاستخدام إقران VPC مع حساب آخر، فتأكد من عدم تداخل نطاقات CIDR. خصص نطاق CIDR مناسبًا لـ BYOC، وبحد أدنى /22 لاستيعاب workloads اللازمة.

: نستخدم افتراضيًا كنطاق CIDR لـ VPC الخاص بـ BYOC. إذا كنت تخطط لاستخدام إقران VPC مع حساب آخر، فتأكد من عدم تداخل نطاقات CIDR. خصص نطاق CIDR مناسبًا لـ BYOC، وبحد أدنى لاستيعاب workloads اللازمة. مناطق التوافر لـ VPC الخاص بـ BYOC: إذا كنت تخطط لاستخدام إقران VPC، فإن توحيد مناطق التوافر بين الحساب المصدر وحساب BYOC يمكن أن يساعد في تقليل تكاليف حركة المرور العابرة لمناطق التوافر. في AWS، قد تشير لاحقات مناطق التوافر ( a, b, c ) إلى معرّفات فعلية مختلفة للمناطق عبر الحسابات. راجع دليل AWS لمزيد من التفاصيل.

​ VPC بإدارة العميل

افتراضيًا، سيوفّر ClickHouse Cloud شبكة VPC مخصّصة لتحقيق عزل أفضل في نشر BYOC لديك. ومع ذلك، يمكنك أيضًا استخدام شبكة VPC الحالية في حسابك. يتطلب ذلك تهيئة محددة، ويجب التنسيق بشأنه عبر ClickHouse Support.

تهيئة شبكة VPC الحالية لديك

خصّص ما لا يقل عن 3 شبكات فرعية خاصة عبر 3 مناطق توافر مختلفة ليستخدمها ClickHouse Cloud. تأكد من أن كل شبكة فرعية تحتوي على نطاق CIDR بحد أدنى /23 (على سبيل المثال، 10.0.0.0/23) لتوفير عدد كافٍ من عناوين IP لنشر ClickHouse. أضف الوسم kubernetes.io/role/internal-elb=1 إلى كل شبكة فرعية لتمكين تهيئة موازن التحميل بشكل صحيح.

هيئ نقطة نهاية Gateway لـ S3 إذا لم تكن شبكة VPC لديك تحتوي بالفعل على نقطة نهاية Gateway لـ S3 مهيأة، فستحتاج إلى إنشاء واحدة لتمكين اتصال آمن وخاص بين شبكة VPC لديك وAmazon S3. تتيح نقطة النهاية هذه لخدمات ClickHouse لديك الوصول إلى S3 دون المرور عبر الإنترنت العام. يُرجى الرجوع إلى لقطة الشاشة أدناه للاطلاع على تهيئة نموذجية.

تواصل مع ClickHouse Support أنشئ تذكرة دعم تتضمن المعلومات التالية:

معرّف AWS account الخاص بك

منطقة AWS التي تريد نشر الخدمة فيها

معرّف VPC الخاص بك

معرّفات الشبكات الفرعية الخاصة التي خصصتها لـ ClickHouse

مناطق التوافر التي تقع فيها هذه الشبكات الفرعية

​ اختياري: إعداد إقران VPC

لإنشاء إقران VPC أو حذفه لـ ClickHouse BYOC، اتبع الخطوات التالية:

1 تمكين موازن التحميل الخاص لـ ClickHouse BYOC تواصل مع ClickHouse Support لتمكين Private Load Balancer. 2 إنشاء peering connection انتقل إلى VPC Dashboard في حساب ClickHouse BYOC. اختر Peering Connections. انقر على Create Peering Connection عيّن VPC Requester إلى ClickHouse VPC ID. عيّن VPC Accepter إلى VPC ID الهدف. (اختر حسابًا آخر إذا كان ذلك منطبقًا) انقر على Create Peering Connection.



3 قبول طلب peering connection انتقل إلى حساب peering، وفي صفحة (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request) يمكن للعميل الموافقة على طلب إقران VPC هذا.



4 إضافة destination إلى route tables الخاصة بـ ClickHouse VPC في حساب ClickHouse BYOC، اختر Route Tables في VPC Dashboard. ابحث عن ClickHouse VPC ID. عدّل كل route table مرتبطة بـ private subnets. انقر على زر Edit ضمن تبويب Routes. انقر على Add another route. أدخل نطاق CIDR الخاص بـ VPC الهدف في خانة Destination. اختر “Peering Connection” ومعرّف peering connection في خانة Target.



5 إضافة destination إلى route tables الخاصة بـ VPC الهدف في حساب AWS الخاص بـ peering، اختر Route Tables في VPC Dashboard. ابحث عن VPC ID الهدف. انقر على زر Edit ضمن تبويب Routes. انقر على Add another route. أدخل نطاق CIDR الخاص بـ ClickHouse VPC في خانة Destination. اختر “Peering Connection” ومعرّف peering connection في خانة Target.



6 عدّل مجموعة الأمان للسماح بالوصول من VPC المقترنة في حساب ClickHouse BYOC، تحتاج إلى تحديث إعدادات Security Group للسماح بحركة المرور من VPC المقترنة لديك. يُرجى التواصل مع ClickHouse Support لطلب إضافة Inbound rules تتضمن نطاقات CIDR الخاصة بـ VPC المقترنة لديك. يجب أن تكون خدمة ClickHouse الآن قابلة للوصول من VPC المقترنة. للوصول إلى ClickHouse بشكل خاص، يتم توفير موازن تحميل خاص ونقطة endpoint خاصة لتأمين الاتصال من VPC المقترنة الخاصة بالمستخدم. وتتبع نقطة endpoint الخاصة تنسيق نقطة endpoint العامة مع اللاحقة -private . على سبيل المثال: نقطة endpoint العامة : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

: نقطة endpoint الخاصة: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud اختياريًا، بعد التحقق من أن الاقتران يعمل، يمكنك طلب إزالة موازن التحميل العام لـ ClickHouse BYOC.

​ عملية الترقية

نقوم بترقية البرمجيات بانتظام، بما في ذلك ترقية إصدار قاعدة بيانات ClickHouse، وClickHouse Operator، وEKS، ومكوّنات أخرى.

ومع أننا نهدف إلى أن تتم الترقيات بسلاسة (مثل الترقيات التدريجية وعمليات إعادة التشغيل)، فقد تؤثر بعض الترقيات، مثل تغييرات إصدار ClickHouse وترقيات عُقد EKS، في الخدمة. ويمكن للعملاء تحديد نافذة صيانة (على سبيل المثال، كل يوم ثلاثاء الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت PDT)، بما يضمن تنفيذ هذه الترقيات خلال الوقت المجدول فقط.

لا تنطبق نوافذ الصيانة على إصلاحات الأمان والثغرات الأمنية. إذ تُدار هذه الحالات كترقيات خارج الدورة، مع التواصل في الوقت المناسب للتنسيق على موعد مناسب وتقليل الأثر التشغيلي إلى أدنى حد.

​ أدوار IAM الخاصة بـ CloudFormation

​ دور IAM التمهيدي

يملك دور IAM التمهيدي الأذونات التالية:

عمليات EC2 وVPC : مطلوبة لإعداد VPC وعناقيد EKS.

: مطلوبة لإعداد VPC وعناقيد EKS. عمليات S3 (مثل s3:CreateBucket ) : مطلوبة لإنشاء حاويات لتخزين ClickHouse BYOC.

: مطلوبة لإنشاء حاويات لتخزين ClickHouse BYOC. أذونات route53:* : مطلوبة لكي يتمكن DNS الخارجي من تهيئة السجلات في Route 53.

: مطلوبة لكي يتمكن DNS الخارجي من تهيئة السجلات في Route 53. عمليات IAM (مثل iam:CreatePolicy ) : مطلوبة لكي تتمكن وحدات التحكم من إنشاء أدوار إضافية (راجع القسم التالي لمزيد من التفاصيل).

: مطلوبة لكي تتمكن وحدات التحكم من إنشاء أدوار إضافية (راجع القسم التالي لمزيد من التفاصيل). عمليات EKS: تقتصر على الموارد التي تبدأ أسماؤها بالبادئة clickhouse-cloud .

​ أدوار IAM إضافية تُنشئها وحدة التحكم

بالإضافة إلى ClickHouseManagementRole الذي أُنشئ عبر CloudFormation، ستُنشئ وحدة التحكم عدة أدوار إضافية.

تتولاها التطبيقات التي تعمل داخل عنقود EKS الخاص بالعميل:

مُصدِّر الحالة Role مكوّن في ClickHouse يبلّغ معلومات الحالة الصحية للخدمة إلى ClickHouse Cloud. يتطلب إذنًا بالكتابة إلى قائمة انتظار SQS مملوكة لـ ClickHouse Cloud.

Load-Balancer Controller وحدة تحكم AWS موازن التحميل قياسية. EBS CSI Controller لإدارة وحدات التخزين لخدمات ClickHouse.

External-DNS ينشر إعدادات DNS إلى Route 53.

Cert-Manager يوفّر شهادات TLS لنطاقات خدمة BYOC.

Cluster Autoscaler يضبط حجم مجموعة العُقد حسب الحاجة.



الدوران K8s-control-plane و** k8s-worker ** مخصّصان لأن تتولاهما خدمات AWS EKS.

وأخيرًا، يتيح data-plane-mgmt لمكوّن من ClickHouse Cloud Control Plane مواءمة الموارد المخصّصة اللازمة، مثل ClickHouseCluster وIstio Virtual Service/Gateway.

​ حدود الشبكة

يغطي هذا القسم أنواعًا مختلفة من حركة مرور الشبكة من وإلى شبكة VPC الخاصة بالعميل في BYOC:

الوارد : حركة المرور الداخلة إلى شبكة VPC الخاصة بالعميل في BYOC.

: حركة المرور الداخلة إلى شبكة VPC الخاصة بالعميل في BYOC. الصادر : حركة المرور التي تنشأ من شبكة VPC الخاصة بالعميل في BYOC وتُرسل إلى وجهة خارجية.

: حركة المرور التي تنشأ من شبكة VPC الخاصة بالعميل في BYOC وتُرسل إلى وجهة خارجية. عام : نقطة نهاية شبكة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت العام.

: نقطة نهاية شبكة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت العام. خاص: نقطة نهاية شبكة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر اتصالات خاصة، مثل إقران VPC أو VPC Private Link أو Tailscale.

يتم نشر Ingress الخاص بـ Istio خلف AWS NLB لاستقبال حركة مرور عميل ClickHouse.

الوارد، عام (وقد يكون خاصًا)

تتولى بوابة Ingress الخاصة بـ Istio إنهاء TLS. وتُخزَّن الشهادة، التي يوفّرها CertManager باستخدام Let’s Encrypt، كـ secret داخل عنقود EKS. وتكون حركة المرور بين Istio وClickHouse مشفّرة بواسطة AWS لأنهما موجودان داخل شبكة VPC نفسها.

بشكل افتراضي، يكون Ingress متاحًا علنًا مع التصفية عبر IP allow list. ويمكن للعملاء إعداد إقران VPC لجعله خاصًا وتعطيل الاتصالات العامة. نوصي بشدة بإعداد عامل تصفية IP لتقييد الوصول.

​ إمكانية الوصول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

وارد، عام (قد يكون خاصًا)

يحتاج مهندسو ClickHouse Cloud إلى إمكانية وصول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر Tailscale. ويُمنحون مصادقة قائمة على الشهادات عند الحاجة لعمليات نشر BYOC.

​ جامع بيانات الفوترة

الصادرة، خاصة

يجمع جامع بيانات الفوترة بيانات الفوترة من ClickHouse ويرسلها إلى حاوية S3 تملكها ClickHouse Cloud.

يعمل كحاوية جانبية إلى جانب حاوية خادم ClickHouse، ويجمع دوريًا مقاييس CPU والذاكرة. تُوجَّه الطلبات ضمن المنطقة نفسها عبر نقاط نهاية خدمة بوابة VPC.

صادر، عام

تم إعداد AlertManager لإرسال التنبيهات إلى ClickHouse Cloud عندما يكون عنقود ClickHouse الخاص بالعميل غير سليم.

تُخزَّن المقاييس والسجلات داخل BYOC VPC الخاص بالعميل. وتُخزَّن السجلات حاليًا محليًا على EBS. وفي تحديث مستقبلي، ستُخزَّن في LogHouse، وهي خدمة ClickHouse داخل BYOC VPC. وتعتمد المقاييس على مكدس Prometheus وThanos، وتُخزَّن محليًا داخل BYOC VPC.

​ حالة الخدمة

حركة صادرة

يرسل مُصدِّر الحالة معلومات عن حالة خدمة ClickHouse إلى SQS تابع لـ ClickHouse Cloud.