إعداد ClickHouse BYOC على Azure باستخدام وحدة Terraform والمصادقة عبر المستأجرين

معاينة خاصة. للمشاركة، BYOC على Azure متاح حاليًا في. للمشاركة، تواصل مع فريق ClickHouse

​ نظرة عامة

يتيح لك BYOC على Azure تشغيل ClickHouse ضمن اشتراك Azure الخاص بك. وتستخدم عملية تهيئة وحدة Terraform تُعدّ المصادقة عبر المستأجرين المطلوبة لكي تتمكن أداة التزويد في ClickHouse Cloud من إنشاء موارد Azure وإدارتها داخل المستأجر والاشتراك الخاصين بك.

أمن الشبكة والميزات و أما الجوانب الأخرى لعملية النشر—مثل المعمارية الاتصال —فتتشابه إلى حد كبير مع عروض BYOC على AWS وGCP؛ راجع تلك الصفحات لمزيد من التفاصيل.

​ المتطلبات الأساسية

اشتراك Azure و مستأجر تريد استضافة عملية نشر BYOC فيهما

Azure و تريد استضافة عملية نشر BYOC فيهما معرّف الاشتراك ومعرّف المستأجر لمشاركتهما مع فريق ClickHouse

1 1. طبّق وحدة Terraform المستأجر والاشتراك المستهدفين لديك. لبدء تهيئة BYOC على Azure، طبّق وحدة Terraform الخاصة بـ Azure التي توفّرها ClickHouse ضمنلديك. ارجع إلى وثائق الوحدة لمعرفة المتغيرات المطلوبة وخطوات التطبيق. بعد تطبيقها، تكون الوحدة قد أعدّت الهوية والأذونات اللازمة في بيئة Azure لديك. 2 2. قدّم المعرّفات إلى ClickHouse شارِك المعلومات التالية مع فريق ClickHouse: معرّف الاشتراك المستهدف — اشتراك Azure الذي ستُنشأ فيه موارد BYOC

— اشتراك Azure الذي ستُنشأ فيه موارد BYOC معرّف المستأجر المستهدف — مستأجر Azure AD ‏(Entra) الذي يملك ذلك الاشتراك

— مستأجر Azure AD ‏(Entra) الذي يملك ذلك الاشتراك المنطقة — مناطق Azure التي تريد نشر خدمات ClickHouse فيها.

— مناطق Azure التي تريد نشر خدمات ClickHouse فيها. نطاق CIDR للشبكة الافتراضية VNet — نطاق عناوين IP الذي تريد استخدامه لشبكة BYOC الافتراضية. سيستخدم فريق ClickHouse هذه المعلومات لإنشاء البنية التحتية لـ BYOC وإكمال التهيئة

​ كيف تعمل المصادقة عبر المستأجرين

تُنشئ تطبيقًا متعدد المستأجرين بصفته Enterprise Application ‏(service principal) في المستأجر المستهدف تمنح هذا التطبيق الأذونات المطلوبة ضمن نطاق الاشتراك المستهدف

يتيح ذلك لطبقة التحكم في ClickHouse Cloud إنشاء موارد Azure وإدارتها (مثل مجموعات الموارد وAKS والتخزين والشبكات) داخل اشتراكك، من دون تخزين بيانات اعتماد Azure الخاصة بك في ClickHouse.

لمزيد من التفاصيل حول التطبيقات متعددة المستأجرين والسيناريوهات العابرة للمستأجرين في Azure، راجع: