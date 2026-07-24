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BYOC على Azure متاح حاليًا في معاينة خاصة. للمشاركة، تواصل مع فريق ClickHouse.

نظرة عامة

يتيح لك BYOC على Azure تشغيل ClickHouse ضمن اشتراك Azure الخاص بك. وتستخدم عملية تهيئة وحدة Terraform تُعدّ المصادقة عبر المستأجرين المطلوبة لكي تتمكن أداة التزويد في ClickHouse Cloud من إنشاء موارد Azure وإدارتها داخل المستأجر والاشتراك الخاصين بك. أما الجوانب الأخرى لعملية النشر—مثل المعمارية وأمن الشبكة والميزات والاتصال—فتتشابه إلى حد كبير مع عروض BYOC على AWS وGCP؛ راجع تلك الصفحات لمزيد من التفاصيل.

المتطلبات الأساسية

  • اشتراك Azure ومستأجر تريد استضافة عملية نشر BYOC فيهما
  • معرّف الاشتراك ومعرّف المستأجر لمشاركتهما مع فريق ClickHouse

التهيئة

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1. طبّق وحدة Terraform

لبدء تهيئة BYOC على Azure، طبّق وحدة Terraform الخاصة بـ Azure التي توفّرها ClickHouse ضمن المستأجر والاشتراك المستهدفين لديك.ارجع إلى وثائق الوحدة لمعرفة المتغيرات المطلوبة وخطوات التطبيق. بعد تطبيقها، تكون الوحدة قد أعدّت الهوية والأذونات اللازمة في بيئة Azure لديك.
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2. قدّم المعرّفات إلى ClickHouse

شارِك المعلومات التالية مع فريق ClickHouse:
  • معرّف الاشتراك المستهدف — اشتراك Azure الذي ستُنشأ فيه موارد BYOC
  • معرّف المستأجر المستهدف — مستأجر Azure AD ‏(Entra) الذي يملك ذلك الاشتراك
  • المنطقة — مناطق Azure التي تريد نشر خدمات ClickHouse فيها.
  • نطاق CIDR للشبكة الافتراضية VNet — نطاق عناوين IP الذي تريد استخدامه لشبكة BYOC الافتراضية.
سيستخدم فريق ClickHouse هذه المعلومات لإنشاء البنية التحتية لـ BYOC وإكمال التهيئة

كيف تعمل المصادقة عبر المستأجرين

باتباع إرشادات Azure بشأن المصادقة عبر المستأجرين، تقوم وحدة Terraform بما يلي:
  1. تُنشئ تطبيقًا متعدد المستأجرين بصفته Enterprise Application ‏(service principal) في المستأجر المستهدف
  2. تمنح هذا التطبيق الأذونات المطلوبة ضمن نطاق الاشتراك المستهدف
يتيح ذلك لطبقة التحكم في ClickHouse Cloud إنشاء موارد Azure وإدارتها (مثل مجموعات الموارد وAKS والتخزين والشبكات) داخل اشتراكك، من دون تخزين بيانات اعتماد Azure الخاصة بك في ClickHouse. لمزيد من التفاصيل حول التطبيقات متعددة المستأجرين والسيناريوهات العابرة للمستأجرين في Azure، راجع:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦