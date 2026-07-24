BYOC على Azure متاح حاليًا في معاينة خاصة. للمشاركة، تواصل مع فريق ClickHouse.
يتيح لك BYOC على Azure تشغيل ClickHouse ضمن اشتراك Azure الخاص بك. وتستخدم عملية تهيئة وحدة Terraform تُعدّ المصادقة عبر المستأجرين المطلوبة لكي تتمكن أداة التزويد في ClickHouse Cloud من إنشاء موارد Azure وإدارتها داخل المستأجر والاشتراك الخاصين بك. أما الجوانب الأخرى لعملية النشر—مثل المعمارية وأمن الشبكة والميزات والاتصال—فتتشابه إلى حد كبير مع عروض BYOC على AWS وGCP؛ راجع تلك الصفحات لمزيد من التفاصيل.
نظرة عامة
المتطلبات الأساسية
- اشتراك Azure ومستأجر تريد استضافة عملية نشر BYOC فيهما
- معرّف الاشتراك ومعرّف المستأجر لمشاركتهما مع فريق ClickHouse
التهيئة
1
1. طبّق وحدة Terraform
لبدء تهيئة BYOC على Azure، طبّق وحدة Terraform الخاصة بـ Azure التي توفّرها ClickHouse ضمن المستأجر والاشتراك المستهدفين لديك.ارجع إلى وثائق الوحدة لمعرفة المتغيرات المطلوبة وخطوات التطبيق. بعد تطبيقها، تكون الوحدة قد أعدّت الهوية والأذونات اللازمة في بيئة Azure لديك.
2
2. قدّم المعرّفات إلى ClickHouse
شارِك المعلومات التالية مع فريق ClickHouse:
- معرّف الاشتراك المستهدف — اشتراك Azure الذي ستُنشأ فيه موارد BYOC
- معرّف المستأجر المستهدف — مستأجر Azure AD (Entra) الذي يملك ذلك الاشتراك
- المنطقة — مناطق Azure التي تريد نشر خدمات ClickHouse فيها.
- نطاق CIDR للشبكة الافتراضية VNet — نطاق عناوين IP الذي تريد استخدامه لشبكة BYOC الافتراضية.
باتباع إرشادات Azure بشأن المصادقة عبر المستأجرين، تقوم وحدة Terraform بما يلي:
كيف تعمل المصادقة عبر المستأجرين
- تُنشئ تطبيقًا متعدد المستأجرين بصفته Enterprise Application (service principal) في المستأجر المستهدف
- تمنح هذا التطبيق الأذونات المطلوبة ضمن نطاق الاشتراك المستهدف