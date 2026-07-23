- بيئة افتراضية
- خدمة ClickHouse Cloud عاملة ومعلومات الاتصال الخاصة بك
- الاتصال بـ ClickHouse Cloud من Jupyter notebooks باستخدام chDB
- تنفيذ استعلامات على مجموعات بيانات بعيدة وتحويل النتائج إلى Pandas DataFrames
- دمج البيانات السحابية مع ملفات CSV محلية لأغراض التحليل
- عرض البيانات بصريًا باستخدام matplotlib
لإضافة مجموعة البيانات هذه إلى خدمة ClickHouse Cloud حالية، سجّل الدخول إلى console.clickhouse.cloud باستخدام بيانات حسابك. في القائمة الجانبية اليسرى، انقر على
الإعداد
Data sources، ثم انقر على
Predefined sample data:
حدِّد
Get started في بطاقة بيانات أسعار العقارات المدفوعة في المملكة المتحدة (4GB):
ثم انقر على
Import dataset:
سينشئ ClickHouse تلقائيًا الجدول
pp_complete في قاعدة البيانات
default ويملأه بـ 28.92 مليون صف من بيانات نقاط الأسعار.
للحد من احتمالية كشف بيانات الاعتماد الخاصة بك، نوصي بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في Cloud كمتغيرات بيئة على جهازك المحلي.
ومن الطرفية، شغّل الأمر التالي لإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور كمتغيرات بيئة:
export CLICKHOUSE_USER=default
export CLICKHOUSE_PASSWORD=your_actual_password
الآن فعِّل بيئتك الافتراضية. ومن داخل بيئتك الافتراضية، ثبّت Jupyter Notebook باستخدام الأمر التالي:
لا تبقى متغيرات البيئة المذكورة أعلاه إلا طوال جلسة الطرفية الحالية. ولتعيينها بشكل دائم، أضفها إلى ملف إعدادات الصدفة.
شغِّل Jupyter Notebook باستخدام الأمر التالي:
pip install notebook
يُفترض أن تُفتح نافذة متصفح جديدة تعرض واجهة Jupyter على
jupyter notebook
localhost:8888.
انقر على
File >
New >
Notebook لإنشاء دفتر ملاحظات جديد.
سيُطلب منك اختيار نواة.
اختر أي نواة بايثون متاحة لديك، وفي هذا المثال سنختار
ipykernel:
في خلية فارغة، يمكنك كتابة الأمر التالي لتثبيت chDB، والذي سنستخدمه للاتصال بمثيل ClickHouse Cloud البعيد:
يمكنك الآن استيراد chDB وتشغيل استعلام بسيط للتأكد من أن كل شيء مُعَدّ بشكل صحيح:
pip install chdb
import chdb
result = chdb.query("SELECT 'Hello, ClickHouse!' as message")
print(result)
بعد إعداد مجموعة بيانات أسعار العقارات المدفوعة في المملكة المتحدة وتشغيل chDB في Jupyter notebook، يمكننا الآن البدء في استكشاف بياناتنا. لنفترض أننا نريد التحقق من كيفية تغيّر الأسعار بمرور الوقت في منطقة محددة في المملكة المتحدة، مثل العاصمة لندن. تتيح لك الدالة
استكشاف البيانات
remoteSecure في ClickHouse استرداد البيانات بسهولة من ClickHouse Cloud.
يمكنك توجيه chDB لإرجاع هذه البيانات داخل العملية على هيئة Pandas data frame، وهي طريقة مريحة ومألوفة للعمل مع البيانات.
اكتب الاستعلام التالي لجلب بيانات أسعار العقارات المدفوعة في المملكة المتحدة من خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك وتحويلها إلى
pandas.DataFrame:
في المقتطف أعلاه، يشغّل
import os
from dotenv import load_dotenv
import chdb
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
# Load environment variables from .env file
load_dotenv()
username = os.environ.get('CLICKHOUSE_USER')
password = os.environ.get('CLICKHOUSE_PASSWORD')
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
)
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df = chdb.query(query, "DataFrame")
df.head()
chdb.query(query, "DataFrame") الاستعلام المحدد ويعرض النتيجة في الطرفية على هيئة Pandas DataFrame.
في هذا الاستعلام، نستخدم الدالة
remoteSecure للاتصال بـ ClickHouse Cloud.
تأخذ الدالة
remoteSecure المعلمات التالية:
- سلسلة اتصال
- اسم قاعدة البيانات والجدول المراد استخدامهما
- اسم المستخدم الخاص بك
- كلمة المرور الخاصة بك
remoteSecure بخدمة ClickHouse Cloud البعيدة، وتشغّل الاستعلام ثم تُرجع النتيجة.
وبحسب حجم بياناتك، قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.
في هذه الحالة، نُرجع متوسط نقطة السعر لكل سنة، ونطبّق عامل تصفية باستخدام
town='LONDON'.
ثم تُخزَّن النتيجة على هيئة DataFrame في متغير باسم
df.
يعرض
df.head الصفوف القليلة الأولى فقط من البيانات المُعادة:
شغّل الأمر التالي في خلية جديدة للتحقق من أنواع الأعمدة:
df.dtypes
لاحظ أنه على الرغم من أن
year uint16
avg_price float64
dtype: object
date من النوع
Date في ClickHouse، فإنه في DataFrame الناتج يكون من النوع
uint16.
يستنتج chDB تلقائيًا النوع الأنسب عند إرجاع DataFrame.
بعد أن أصبحت البيانات متاحة لنا بصيغة مألوفة، لنستكشف كيف تغيّرت أسعار العقارات في لندن بمرور الوقت.
في خلية جديدة، شغّل الأمر التالي لإنشاء مخطط بسيط للوقت مقابل السعر في لندن باستخدام matplotlib:
وربما ليس من المستغرب أن أسعار العقارات في لندن قد ارتفعت بشكل كبير بمرور الوقت. أرسل إلينا زميلٌ في علم البيانات ملف .csv يتضمن متغيرات إضافية متعلقة بالإسكان، ويريد معرفة كيف تغيّر عدد المنازل المباعة في لندن بمرور الوقت. لنرسم بعض هذه المتغيرات مقابل أسعار العقارات ونرى ما إذا كان بإمكاننا اكتشاف أي ارتباط. يمكنك استخدام محرك الجدول
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df['year'], df['avg_price'], marker='o')
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Price (£)')
plt.title('Price of London property over time')
# Show every 2nd year to avoid crowding
years_to_show = df['year'][::2] # Every 2nd year
plt.xticks(years_to_show, rotation=45)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
file لقراءة الملفات مباشرةً من جهازك المحلي.
في خلية جديدة، شغّل الأمر التالي لإنشاء DataFrame جديدة من ملف .csv المحلي.
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
df_2 = chdb.query(query, "DataFrame")
df_2.head()
على الرغم من أن البيانات غير متوفرة لدينا بدءًا من عام 2020، يمكننا رسم مجموعتي البيانات مقابل بعضهما البعض للسنوات من 1995 إلى 2019. في خلية جديدة، شغّل الأمر التالي:
القراءة من عدة مصادر في خطوة واحدة
القراءة من عدة مصادر في خطوة واحدة
من الممكن أيضًا القراءة من عدة مصادر في خطوة واحدة. ويمكنك استخدام الاستعلام أدناه مع
JOIN لتحقيق ذلك:
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
avg(price) AS avg_price, housesSold
FROM remoteSecure(
'****.europe-west4.gcp.clickhouse.cloud',
default.pp_complete,
'{username}',
'{password}'
) AS remote
JOIN (
SELECT
toYear(date) AS year,
sum(houses_sold)*1000 AS housesSold
FROM file('/Users/datasci/Desktop/housing_in_london_monthly_variables.csv')
WHERE area = 'city of london' AND houses_sold IS NOT NULL
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year
) AS local ON local.year = remote.year
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY toYear(date)
ORDER BY year;
"""
من البيانات المرسومة، نرى أن المبيعات بدأت عند نحو 160,000 في عام 1995 ثم ارتفعت بسرعة، لتبلغ ذروتها عند نحو 540,000 في عام 1999. بعد ذلك، تراجع حجم المبيعات بشكل حاد خلال منتصف العقد الأول من الألفية، وانخفض بشدة أثناء الأزمة المالية في 2007-2008 ليصل إلى نحو 140,000. أما الأسعار، فقد أظهرت نموًا ثابتًا ومتواصلًا من نحو 150,000 جنيه إسترليني في 1995 إلى نحو 300,000 جنيه إسترليني بحلول 2005. وتسارع النمو بشكل ملحوظ بعد 2012، إذ ارتفعت الأسعار بسرعة من نحو 400,000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 1,000,000 جنيه إسترليني بحلول 2019. وعلى خلاف حجم المبيعات، لم تتأثر الأسعار كثيرًا بأزمة 2008 وحافظت على مسار تصاعدي. يا للهول!
# Create a figure with two y-axes
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 8))
# Plot houses sold on the left y-axis
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel('Year')
ax1.set_ylabel('Houses Sold', color=color)
ax1.plot(df_2['year'], df_2['houses_sold'], marker='o', color=color, label='Houses Sold', linewidth=2)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# Create a second y-axis for price data
ax2 = ax1.twinx()
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel('Average Price (£)', color=color)
# Plot price data up until 2019
ax2.plot(df[df['year'] <= 2019]['year'], df[df['year'] <= 2019]['avg_price'], marker='s', color=color, label='Average Price', linewidth=2)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
# Format price axis with currency formatting
ax2.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, p: f'£{x:,.0f}'))
# Set title and show every 2nd year
plt.title('London Housing Market: Sales Volume vs Prices Over Time', fontsize=14, pad=20)
# Use years only up to 2019 for both datasets
all_years = sorted(list(set(df_2[df_2['year'] <= 2019]['year']).union(set(df[df['year'] <= 2019]['year']))))
years_to_show = all_years[::2] # Every 2nd year
ax1.set_xticks(years_to_show)
ax1.set_xticklabels(years_to_show, rotation=45)
# Add legends
ax1.legend(loc='upper left')
ax2.legend(loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.show()
يوضح هذا الدليل كيف يتيح chDB استكشاف البيانات بسلاسة في Jupyter notebooks عبر ربط ClickHouse Cloud بمصادر البيانات المحلية. وباستخدام مجموعة بيانات أسعار العقارات في المملكة المتحدة، أوضحنا كيفية تنفيذ query على بيانات ClickHouse Cloud البعيدة باستخدام الدالة
الخلاصة
remoteSecure()، وقراءة ملفات CSV المحلية باستخدام محرك الجدول
file()، وتحويل النتائج مباشرةً إلى Pandas DataFrames لأغراض التحليل والتصور.
ومن خلال chDB، يمكن لعلماء البيانات الاستفادة من إمكانات SQL القوية في ClickHouse إلى جانب أدوات بايثون المألوفة مثل Pandas وmatplotlib، مما يسهّل دمج مصادر بيانات متعددة لإجراء تحليل شامل.
ورغم أن كثيرًا من علماء البيانات المقيمين في لندن قد لا يتمكنون من شراء منزل أو شقة خاصة بهم في أي وقت قريب، فبوسعهم على الأقل تحليل السوق الذي جعل ذلك بعيد المنال!