مقدمة
المصطلحات المستخدمة لوصف عمليات نشر ClickHouse.
أجزاء الجدول والنسخ المتماثلة
تعرّف على ماهية أجزاء الجدول والنسخ المتماثلة وفيمَ تُستخدم.
إعادة موازنة البيانات
أساليب إعادة موازنة البيانات عند توسيع نطاق عنقود.
فصل التخزين عن الحوسبة
استخدم ClickHouse مع التخزين الكائني لفصل التخزين عن الحوسبة.
اكتشاف العنقود
اسمح للعُقد باكتشاف نفسها وتسجيلها تلقائيًا عبر ClickHouse Keeper.
Keeper
تهيئة ClickHouse Keeper، نظام التنسيق للنسخ المتماثل وdistributed DDL.
المراقبة
مراقبة ClickHouse وتتبع عملياته باستخدام OpenTelemetry.
أمثلة
أمثلة على عمليات النشر: النسخ المتماثل لتحمّل الأعطال، والتوسّع الأفقي، ونشر عنقود يجمع بينهما.