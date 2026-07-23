فيما يلي ملخص للطرق المختلفة لحذف البيانات في ClickHouse:
|الطريقة
|الصياغة
|متى تُستخدم
|حذف خفيف الوزن
DELETE FROM [table]
|يُستخدم عند حذف كميات صغيرة من البيانات. تُستبعَد الصفوف فورًا من جميع استعلامات SELECT اللاحقة، لكنها في البداية لا تُزال من القرص، بل تُعلَّم داخليًا فقط على أنها محذوفة.
|حذف بالطفرة
ALTER TABLE [table] DELETE
|يُستخدم عندما يجب حذف البيانات من القرص فورًا (على سبيل المثال، لأغراض الامتثال). ويؤثر سلبًا على أداء استعلامات SELECT.
|اقتطاع الجدول
TRUNCATE TABLE [db.table]
|يزيل جميع البيانات من الجدول بكفاءة.
|إسقاط القسم
DROP PARTITION
|يزيل جميع البيانات من القسم بكفاءة.
تؤدي عمليات الحذف خفيفة الوزن إلى تعليم الصفوف فورًا على أنها محذوفة، بحيث تُستبعَد تلقائيًا من جميع استعلامات
حذف خفيف الوزن
SELECT اللاحقة. وتجري إزالة هذه الصفوف المحذوفة لاحقًا أثناء دورات الدمج الطبيعية، ما يترتب عليه قدر أقل من عمليات الإدخال/الإخراج. ونتيجةً لذلك، قد تظل البيانات، لفترة غير محددة، غير محذوفة فعليًا من التخزين، وإنما تكون معلَّمة فقط على أنها محذوفة. وإذا كنت بحاجة إلى ضمان حذف البيانات، فراجِع أمر الـ طفرة المذكور أعلاه.
يمكن أن يؤثر حذف كميات كبيرة من البيانات باستخدام عبارة
-- delete all data from 2018 with a lightweight delete. Not recommended.
DELETE FROM posts WHERE toYear(CreationDate) = 2018
DELETE الخفيفة سلبًا أيضًا على أداء استعلامات
SELECT. كما أن هذا الأمر غير متوافق مع الجداول التي تحتوي على إسقاطات.
لاحظ أنه تُستخدَم في هذه العملية عملية طفرة لوضع علامة على الصفوف المحذوفة (من خلال إضافة العمود
_row_exists)، ما يترتب عليه بعض عمليات I/O.
بوجه عام، يُفضَّل استخدام عمليات الحذف خفيفة الوزن بدلًا من عمليات طفرة إذا كان من المقبول بقاء البيانات المحذوفة على القرص (على سبيل المثال، في الحالات غير المتعلقة بالامتثال). ومع ذلك، ينبغي تجنّب هذا النهج إذا كان من الضروري حذف جميع البيانات.
اطّلع على المزيد حول عمليات الحذف خفيفة الوزن.
يمكن تنفيذ طفرات الحذف باستخدام الأمر
طفرات الحذف
ALTER TABLE ... DELETE، على سبيل المثال:
يمكن تنفيذ هذه العمليات إما بشكل متزامن (وهو السلوك الافتراضي إذا كانت الجداول non-replicated) أو بشكل غير متزامن (وفقًا للإعداد mutations_sync). وهذه العمليات كثيفة جدًا من ناحية I/O، إذ تعيد كتابة جميع الأجزاء التي تطابق تعبير
-- delete all data from 2018 with a mutation. Not recommended.
ALTER TABLE posts DELETE WHERE toYear(CreationDate) = 2018
WHERE. ولا تتسم هذه العملية بالذرية؛ إذ تُستبدل الأجزاء بالأجزاء المعدّلة بمجرد أن تصبح جاهزة، وسيعرض استعلام
SELECT الذي يبدأ تنفيذه أثناء طفرة بيانات من الأجزاء التي عُدّلت بالفعل إلى جانب بيانات من الأجزاء التي لم تُعدّل بعد. ويمكن للمستخدمين تتبّع حالة التقدّم عبر جدول system.mutations. وهذه عمليات كثيفة من ناحية I/O، لذا ينبغي استخدامها بحذر لأنها قد تؤثر في أداء
SELECT على مستوى cluster.
اقرأ المزيد عن delete mutations.
إذا كان من الضروري حذف جميع البيانات من جدول، فاستخدم الأمر
اقتطاع الجدول
TRUNCATE TABLE الموضح أدناه. وهذه عملية خفيفة الوزن.
اطّلع على المزيد حول TRUNCATE TABLE.
TRUNCATE TABLE posts
إذا كنت قد حدّدت مفتاح تقسيم مخصّصًا لبياناتك، فيمكن حذف الأقسام بكفاءة. تجنّب استخدام مفاتيح تقسيم عالية التفرّد.
إسقاط القسم
اطّلع على المزيد حول DROP PARTITION.
ALTER TABLE posts (DROP PARTITION '2008')